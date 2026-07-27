மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதல் தேவை இல்லை; அன்புமணியின் கேள்விக்கு மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் பதில்
காவிரியின் குறுக்கே எந்தவொரு கட்டமைப்பையும் கட்ட பிற மாநிலங்களின் அனுமதியை கர்நாடகா பெற வேண்டும் என்று காவிரி நதிநீர் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 27, 2026 at 9:24 PM IST
புதுடெல்லி: மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதல் தேவை இல்லை என்று, நாடாளுமன்றத்தில் பாமக எம்.பி. அன்புமணி ராமதாஸ் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் பதில் அளித்துள்ளது.
காவிரியின் குறுக்கே மேகாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தமிழக அரசும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், விவசாய அமைப்புகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. மேகதாதுவில் அணை கட்டப்பட்டுவிட்டால், தமிழ்நாட்டிற்கு போதிய தண்ணீர் கிடைக்காது என்பது தமிழக விவசாயிகளின் பெரும் கவலையாக உள்ளது.
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இதுதொடர்பாக மாநிலங்களவையில் பாமக எம்.பி. அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். அதற்கு, மத்திய நீர்வளத்துறை இணையமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்துள்ளார்.
அன்புமணி ராமதாஸ் எழுப்பி இருந்த கேள்வியின் விவரம்:
(1) காவிரி நதிநீர் விவாதம் தொடர்பான பிப்ரவரி, 2018 உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, மேல்மடை மாநிலமான கர்நாடகா, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே எந்தவொரு கட்டமைப்பையும் கட்டுவதற்கு கீழ்மடை மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியின் அனுமதியைப் பெற வேண்டும் என்பதை மத்திய அரசு அறிந்துள்ளதா?
(2) மேகதாது திட்டத்திற்கு கீழ்மடை மாநிலங்களின் அனுமதியை கர்நாடகா பெற்றுள்ளதா?
(3) அப்படியென்றால், அதுகுறித்த விவரங்கள் என்ன?
(4) மத்திய அரசிடம் உள்ள இந்தத் திட்டம் தொடர்பான தற்போதைய நிலை என்ன? ஆகிய கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தார்.
அதற்கு, மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி அளித்த பதில்:
(1-3) கேள்விகளுக்குப் பதில்: காவிரி நதிநீர் விவாதம் தொடர்பாக, கடந்த 2018, பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி, உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே எந்தவொரு கட்டமைப்பையும் கட்டுவதற்கு தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி ஆகிய பிற மாநிலங்களின் அனுமதியை கர்நாடகா பெற வேண்டும் என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
அதேநாளில் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில், 2007-ஆம் ஆண்டு காவிரி நதிநீர் தீர்ப்பாயம் அளித்த இறுதித் தீர்ப்பின் பிரிவு XVIII-ஐ சுட்டிகாட்டியுள்ளது. அதில், "இந்த தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவிற்கு முரணாக இல்லாத வகையில், எந்தவொரு மாநிலமும் தனது எல்லைக்குள் நீரின் பயன்பாட்டை முறைப்படுத்தவும், தங்கள் மாநிலத்திற்குள் இருக்கும் நீரின் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கும் உள்ள உரிமையும், அதிகாரமும் இந்தத் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு எதுவும் பாதிக்காது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(4): கர்நாடக அரசு கடந்த 2019-இல் சமர்ப்பித்த மேகதாது நீர்த்தேக்கம் மற்றும் குடிநீர் திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கை, சம்பந்தப்பட்ட திட்ட அதிகாரியிடம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. காவிரி நதிநீர் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பு, மத்திய நீர் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்றுக்கு இணங்க திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும்படி கர்நாடக அரசின் திட்ட அதிகாரியிடம் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது, என்று மத்திய நீர்வளத்துறை இணையமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி பதில் அளித்துள்ளார்.
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ஆபத்தானது; ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது- காங்கிரஸ்
காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடகா அணை கட்டுவதற்கு "தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் தேவையில்லை" என நாடாளுமன்றத்தில் நீர்வளத்துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி அளித்திருக்கும் பதில் மிகவும் ஆபத்தானது; முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடகா அணை கட்டுவதற்கு "தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் தேவையில்லை" என பாராளுமன்றத்தில் ஜல் சக்தி துறை இணை அமைச்சர் @dr_rajbhushan அளித்திருக்கும் எழுத்துப்பூர்வமான பதில் மிகவும் ஆபத்தானது; முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது!— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) July 27, 2026
தமிழ்நாட்டிற்கும் நமது விவசாயிகளுக்கும்…
இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தமிழ்நாட்டிற்கும் நமது விவசாயிகளுக்கும் எதிராகத் தான் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு எப்போதும் செயல்படுகிறது என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து கூறிவருகிறோம்.
அமைச்சரின் இந்தப் பதில் மூலம் பாஜகவின் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான மக்கள் விரோதப்போக்கு மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. தமிழகத்தின் வாழ்வாதார உரிமைகளையும், நமது விவசாயிகளின் நலனையும் காக்க இந்த முடிவை எதிர்த்து நாடாளுமன்றத்திலும் மக்கள் மன்றத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சி உறுதியாகக் குரல் எழுப்பும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.