'நடுநடுங்கும் பாம்புகள்..' உ.பி-யின் நாக தேவதை: யார் இந்த தேவயானி சிங்?

பாம்பு பிடி தொழிலில் நுழைந்தபிறகு தன்னுடைய குடும்பம், நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் பாம்புகள் மூலமாக வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தேவயானி சிங் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறார்.

பாம்பு பிடி பெண் தேவயானி சிங்
பாம்பு பிடி பெண் தேவயானி சிங் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 3:31 PM IST

லக்னோ: “பாம்பு என்றாலே படையும் நடுங்கும்” என்பார்கள். அந்த அளவிற்கு சிலவகை பாம்புகள் விஷத்தன்மை நிறைந்தவை மற்றும் ஆபத்தானவையும்கூட. அதனாலேயே பாம்பு பிடிக்கும் வேலைகளில் ஆண்கள் மட்டும் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால் இந்த ஸ்டீரியோடைப்பை உடைத்து காட்டி இருக்கிறார் பாம்பு பிடி வீரங்கனையான தேவயானி சிங்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்னோவைச் சேர்ந்தவர் தேவயானி சிங். இவர்தான் அம்மாநிலத்தின் முதல் பாம்பு பிடி பெண். எந்தவகை பாம்பாக இருந்தாலும் துளியும் பயமின்றி அவற்றை லாவகமாக கையாளும் திறன்பெற்றவர். இதுவரை நிறைய வகை பாம்புகளை மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் விட்டிருப்பதாக பெருமையுடன் கூறுகிறார்.

தனது பாம்புபிடி பயணத்தில் பலமுறை பாம்புகளிடம் கடி வாங்கியிருந்தாலும் அவை எதுவும் தனது வேலையை தடுக்கவில்லை என்கிறார் தேவயானி. அவர் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த நேர்காணலில் தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

என் சிறுவயது கனவு நனவாகியது!

“சிறுவயதிலிருந்தே எனக்கு பாம்புகளின்மீது ஈர்ப்பு அதிகம். நான் பயணங்கள் மேற்கொள்ளும்போது அடிக்கடி பாம்புகளை பார்ப்பேன். என்னுடைய அப்பா ஒருமுறை லக்னோ மிருகக்காட்சி சாலையில் நடைபெற்ற புகைப்பட போட்டியில் பங்கேற்க சென்றிருந்தார். அப்போது அங்கு பாம்புகளை மீட்க தன்னார்வலர்களை சேர்க்கும் திட்டம் தொடங்கவிருப்பதை தெரிந்துகொண்டார்.

அதுபற்றி என்னிடம் அவர் கூறியதோடு, உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீயும் போகலாம் என்றார். நானும் சற்றும் யோசிக்காமல் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டேன். இந்த தன்னார்வ சேவை திட்டத்தில் என்னை இணைத்துக்கொண்ட இரண்டாவது நாளே பாம்பு இல்லத்தை சென்று பார்வையிட்டேன். அப்போதுதான், பாம்புகளின்மீது சிறுவயதிலிருந்தே எனக்குள் இருந்த ஆர்வத்தை மீண்டும் தட்டி எழுப்பினேன்.

சேலை அணிந்துகொண்டு பாம்பு பிடிக்கும் தேவயானி
சேலை அணிந்துகொண்டு பாம்பு பிடிக்கும் தேவயானி (ETV Bharat)

அங்கு எனக்கு, மிருகக்காட்சி சாலையின் பாம்பு இல்லத்தை நிர்வகிப்பதுடன், உத்தரபிரதேச வனத்துறையின் மீட்புப் பணிகளையும் செய்துவரும் ஆதித்யா திவாரியின் அறிமுகம் கிடைத்தது. 2012ஆம் ஆண்டு நான் அவருடைய முதல் சிஷ்யையாக மாறினேன்.

பாம்புகளின் கையாள கற்றுக்கொண்டேன்!

பாம்புகள் இயல்பாகவே ஆக்ரோஷமானவை அல்ல. அவை பெரும்பாலும் பயத்தினால்தான் தாக்குகின்றன. இதுபற்றிய புரிதல் பலருக்கு இருப்பதில்லை. ஆரம்பத்தில் கைகளால் பாம்புகளை தொடாமல், பையை பயன்படுத்திதான் பிடித்தேன். பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா நுணுக்கங்களையும் கற்றுக்கொண்டேன்.

ஒருமுறை சேலை அணிந்துகொண்டு துர்கா பூஜைக்கு சென்றிருந்தேன். அந்த நேரத்தில் ஒரு பாம்பை பிடிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு அழைப்பு வந்தது. அப்போது என்னிடம் பாம்பு பிடிக்கும் உபகரணங்கள் எதுவும் இல்லை. என்னுடைய ஸ்கூட்டரில் ஒரு மீட்புப் பை இருப்பது நினைவுக்கு வந்தது. அதை எடுத்துக்கொண்டு உடனடியாக சென்று அந்த பாம்பை கையாலேயே பிடித்தேன்.

குடும்பத்தினரும் வரவேற்கின்றனர்!

பாம்பு பிடி தொழிலில் நுழைந்தபிறகு என்னுடைய குடும்பம், நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் பாம்புகள் மூலமாக என் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. எனக்கு 2 சகோதரர்கள். ஒருவர் ஆஸ்திரேலியாவிலும், ஒருவர் பெங்களூருவிலும் இருக்கின்றனர். அவர்கள் எப்போதெல்லாம் பாம்பை பார்க்கிறார்களோ, அதை உடனடியாக போட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பி, “இது என்ன பாம்பு என்று சொல் பார்க்கலாம்!” என கேட்பார்கள். அந்த அளவிற்கு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது” என்று தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்டார்.

பாம்புகள் குறித்து முதலில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

பாம்புகளை கையாள முதலில் பொது அறிவை பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் தேவயானி. அவர் கூறுகையில், “பாம்புகள் பெரும்பாலும் ஜன்னல், வடிகால் போன்ற சந்துகள் வழியாகத்தான் வரும். எனவே அவற்றை முதலில் அடைக்க வேண்டும். வீட்டைச் சுற்றி பிளீச்சிங் பவுடர் தூவ வேண்டும். அப்போது பாம்புகள் உள்ளே வராது.

முதலில் விஷமற்ற பாம்புகளை பிடித்த நான் பின்னர் விஷப்பாம்புகளையும் பிடிக்க கற்றுக்கொண்டேன். ஒருமுறை ஒரு பள்ளியின் சுவரில் இருந்த ஒரு ஓட்டையில் கண்ணாடி விரியன் பாம்பு ஒன்று மாட்டிக்கொண்டது. அதை பாதுகாப்பாக மீட்டேன். இந்த பாம்புகளின் பற்கள் மிகவும் பெரியவை, நாக பாம்புகளை விட விஷம் அதிகமானது.

அதேபோல் கட்டுவிரியன் பாம்புகளும் மிகவும் விஷமிக்கவை. ஆபத்தானவையும்கூட. கட்டுவிரியன் கடித்தால் முள் குத்தியது போன்றுகூட இருக்காது. கொசு கடித்த மாதிரித்தான் இருக்கும். ஆனால் இதன் விஷம் மிகமிக அதிகம்” என்கிறார்.

