அபிநந்தன் - வான்வெளியின் நிஜ நாயகன் | 2019-ல் நடந்தது என்ன?
அபிநந்தன் வைத்திருந்த அந்த "கம்பீரமான துப்பாக்கி மீசை", சூர்யா நடித்த சிங்கம் திரைப்பட ஸ்டைலையும், ரஜினிகாந்தின் பேட்ட பட மீசை ஸ்டைலையும் ஒத்திருந்ததாக தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் ட்ரெண்டானது.
Published : September 4, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 4:54 PM IST
2019 பிப்ரவரியின் அந்த 15 நாட்கள்... இந்திய வரலாற்றின் பக்கங்களில் ரத்தமும், ஆக்ரோஷமும், அசாத்திய துணிச்சலும் கலந்த ஒரு நிஜத் த்ரில்லர் கதை.
பிப்ரவரி 14, 2019 பிற்பகல் 3:15 மணி
ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் நெடுஞ்சாலையில் பனிமூட்டமான குளிர்கால மதியம். விடுமுறை முடிந்து பணிக்கு 2,500-க்கும் மேற்பட்ட சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர்கள் 78 பேருந்துகளில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். லேத்போரா என்ற இடத்தை அவர்களது வாகனங்கள் நெருங்கிய போது, திடீரென ஒரு நீல நிற சொகுசு கார், பாதுகாப்பு வளையங்களை மீறி 5-வது பேருந்தின் மீது அதிவேகமாக மோதியது.
அப்போது ஒட்டுமொத்த காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கே அதிரும் வகையில் ஒரு பயங்கர வெடிச்சத்தம். அந்த காரில் 350 கிலோவுக்கும் அதிகமான ஆர்டிஎக்ஸ் வெடிபொருட்கள் இருந்தாகக் கூறப்படுகிறது. பேருந்து இருந்த இடமே தெரியாமல் சிதைந்தது. 40 இந்திய வீரர்கள் அந்த இடத்திலேயே வீரமரணம் அடைந்தனர். உடல்களும், வாகன உதிரி பாகங்களும் நூறு மீட்டர் சுற்றளவுக்குச் சிதறிக் கிடந்தன. தாக்குதல் நடந்த சில நிமிடங்களில், பாகிஸ்தானில் இருந்து இயங்கும் ஜெய்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்பு, தற்கொலைப்படை தீவிரவாதி ஆதில் அகமது தார் என்பவனின் வீடியோவை வெளியிட்டு, இதற்குப் பொறுப்பேற்றது.
பாகிஸ்தானுக்கு தகுந்த பாடம் நடத்தப்படும் - ராஜ்நாத் சிங்
இதற்கு அடுத்த நாள் அதாவது பிப்ரவரி 15-ந் தேதி மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஸ்ரீநகருக்கு நேரில் சென்று வீரர்களின் உடல்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "நமது வீரர்களின் தியாகம் வீண் போகாது. இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் பாகிஸ்தானின் சதி அம்பலமாகியுள்ளது. அவர்களுக்குத் தகுந்த பாடம் புகட்டப்படும். ஒட்டுமொத்த நாடும் இந்த துயரமான நேரத்தில் வீரர்களின் குடும்பங்களுடன் நிற்கிறது. ராணுவத்திற்கு முழு அதிகாரமும், சுதந்திரமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
பிரதமர் இல்லத்தில் தொடர் ஆலோசனைகள்
பிப்ரவரி 15 அன்று டெல்லியில் பிரதமரின் இல்லத்தில் நள்ளிரவு வரை தொடர்ச்சியாக ஆலோசனைகள் நடந்தன. தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், உளவுத்துறை தலைவர் மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகள் இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, எல்லைப் பகுதி மட்டுமல்ல, பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில், அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்த பாலகோட் மலை உச்சியில் ஜெய்-இ-முகமது அமைப்பின் மிகப்பெரிய பயிற்சி முகாம் இருப்பதை உளவுத்துறை துல்லியமாகக் கண்டுபிடித்தது.
இந்திய ராணுவத்தின் ஆபரேஷன் பந்தர்
அங்கு சுமார் 300 முதல் 350 பேர் தங்கியிருந்தனர். இந்த ரகசிய ராணுவ நடவடிக்கைக்கு "ஆபரேஷன் பந்தர்" என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்திய விமானப்படையின் மிராஜ்-2000 போர் விமானங்கள் இதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டன.
பிப்ரவரி 26, 2019 அன்று அதிகாலை 3:00 மணி
மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியர் தளத்தில் இருந்து 12 மிராஜ் போர் விமானங்கள் வானில் சீறிப் பாய்ந்தன. பாகிஸ்தானை ஏமாற்ற, சில விமானங்கள் பஞ்சாப் எல்லையை நோக்கி சென்று திசை திரும்பின. ஆனால், முக்கிய மிராஜ் விமானங்கள் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டை தாண்டி, பாகிஸ்தான் வான்வெளிக்குள் 80 கிலோ மீட்டர் உள்ளே நுழைந்தன.
இது தொடர்பாக அப்போது பேசிய பாதுகாப்புத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர்கள், "அதிகாலை 3.30 மணி அளவில் பாலகோட் மலையுச்சியில் இருந்த பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது லேசர் வழிகாட்டுதல் கொண்ட ஸ்பைஸ்-2000 ரக வெடிகுண்டுகளை விமானங்கள் துல்லியமாக வீசின. தூங்கிக் கொண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான பயங்கரவாதிகள், கமாண்டர்கள், வெடிகுண்டு தயாரிப்பாளர்கள் அந்த இடத்திலேயே மண்ணோடு மண்ணாகப் புதைந்தனர். தாக்குதலை முடித்து விட்டு, ஒரு கீறல் கூட இல்லாமல் அனைத்து இந்திய விமானங்களும் பாதுகாப்பாகத் தாயகம் திரும்பின" என்றனர்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு
பாலகோட் தாக்குதல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் ராஜஸ்தானில் நடந்த ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பிரதமர் மோடி பேசினார். அப்போது அவர், "தாய் மண்ணின் மீது ஆணையாகக் கூறுகிறேன், இந்த நாட்டின் ஆன்மாவை நான் வீழ விடமாட்டேன். நாடு பாதுகாப்பானவர்களின் கைகளில் இருக்கிறது என்பதை உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் மனநிலையும், எழுச்சியும் மாறியிருக்கிறது. நமது ராணுவ வீரர்களின் வீரத்தை நான் வணங்குகிறேன்" என்றார்.
வான்வெளி நாயகன் அபிநந்தன்
பிப்ரவரி 27, 2019 அன்று பாலகோட் தாக்குதலால் ஆத்திரம் அடைந்த பாகிஸ்தான் ராணுவம், காலை 10 மணியளவில், தனது அதிநவீன அமெரிக்கத் தயாரிப்பான F-16, மிராஜ் மற்றும் JF-17 போர் விமானங்களை இந்திய ராணுவ முகாம்களை தாக்க அனுப்பியது.
ஸ்ரீநகர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் வர்தமான் தனது மிக்-21 பைசன் (MiG-21 Bison) விமானத்தில் உடனடியாக வானில் சீறிப் பாய்ந்தார். மிக்-21 என்பது F-16 விமானத்தை விட தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பழைய விமானம். ஆனால், அபிநந்தனின் நெஞ்சில் இருந்த தைரியம் நவீனமானது. வானில் நடந்த அந்த பயங்கர மோதலில், அபிநந்தன் தனது எல்லையைத் தாண்டிச் சென்று, பாகிஸ்தானின் F-16 விமானத்தை ஏவுகணையால் சுட்டு வீழ்த்தி நடுவானில் வெடிக்கச் செய்தார்.
ஆனால், அதே விநாடி பாகிஸ்தானின் மற்றொரு ஏவுகணை அபிநந்தனின் விமானத்தைத் தாக்கியது. விமானம் தீப்பிடித்ததும், சாதுரியமாக எஜெக்ட் செய்து பாராசூட் மூலம் அபிநந்தன் கீழே குதித்தார்.
பலத்த காற்று காரணமாக அவர் தரையிறங்கியது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் ஹோரான் என்ற கிராமத்தில். அவர் இந்திய வீரர் என்பதை அறிந்ததும் உள்ளூர் மக்கள் ஓடி வந்தனர். அந்த இக்கட்டான நிலையிலும், அபிநந்தன் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த ராணுவ ரகசிய ஆவணங்களை எடுத்து, அருகில் இருந்த குட்டையிலிருந்த தண்ணீரில் நனைத்து, சில ஆவணங்களை வாயில் போட்டு மென்று விழுங்கி அழித்தார்.
அதிர்ச்சி தந்த அபிநந்தனின் முதல் வீடியோ
பாகிஸ்தான் ராணுவம் அவரை மீட்டு சிறைபிடித்தது. முகத்தில் ரத்தத்துடன் கண்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் அவர் இருந்த முதல் வீடியோ உலகையே உலுக்கியது. ஆனால், அடுத்த சில மணி நேரங்களில் வெளியான வீடியோவில், காயங்களுக்குக் கட்டுப் போடப்பட்டு, மிக நிதானமாக தேநீர் அருந்திக் கொண்டே பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளின் கேள்விகளுக்கு அபிநந்தன் பதிலளித்துக் கொண்டிருந்தார்.
அதிகாரிகள் ராணுவ ரகசியங்களைக் கேட்க முயன்ற போது, மிக நேர்த்தியான புன்னகையுடனும், கம்பீரத்துடனும் அவர் சொன்ன அந்த ஒற்றை வார்த்தை, "I am not supposed to tell you this! (இதனை உங்களிடம் கூற எனக்கு அனுமதி இல்லை!). "மேலும், "தேநீர் நன்றாக இருந்தது, நன்றி" என்றும் கூறினார். அந்த அச்சமற்றப் பார்வை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் அவர் பக்கம் உற்று நோக்க வைத்தது.
அபிநந்தன் தந்தையின் நெகிழ்ச்சி பேட்டி
அபிநந்தன் சிறைபிடிக்கப்பட்ட அன்றே அவரது தந்தையும், ஓய்வு பெற்ற ஏர் மார்ஷலுமான எஸ். வர்தமான் ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டி தேசத்தையே நெகிழ வைத்தது. அப்போது அவர், "இந்திய மக்களின் பிரார்த்தனைகளுக்கு நன்றி. கடவுளின் அருளால் அபி உயிருடன் இருக்கிறான், காயங்களின்றி, மனத்தெளிவோடு இருக்கிறான். அவன் எவ்வளவு தைரியமாகப் பேசுகிறான் என்பதைப் பாருங்கள்... அவன் ஒரு உண்மையான போர் வீரன். அவனை நினைத்து நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அண்டை நாட்டில் அவன் சித்திரவதைக்கு உள்ளாகக் கூடாது என்றும், உடலாலும் மனதாலும் ஆரோக்கியமாகத் தாயகம் திரும்ப வேண்டும் என்றும் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்றார்.
பாகிஸ்தானை எச்சரித்த இந்தியா
பிப்ரவரி 28, 2019 அன்று இந்தியா, பாகிஸ்தானுக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்தது. "அபிநந்தனுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் விளைவுகள் மிகக் கொடூரமாக இருக்கும்" என சர்வதேச நாடுகள் மூலமாகவும், ராஜதந்திர ரீதியாகவும் பாகிஸ்தானுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா மற்றும் சவூதி அரேபியா போன்ற நாடுகளும் இதில் தலையிட்டன.
வேறு வழியின்றி, அன்றே பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய அந்நாட்டுப் பிரதமர் இம்ரான் கான், "அமைதி நடவடிக்கையாக நாளை அபிநந்தன் விடுதலை செய்யப்படுவார்" என அறிவித்தார்.
மார்ச் 1, இரவு 9:20 மணி அளவில். டெல்லி முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் தொலைக்காட்சிகளின் முன் அமர்ந்திருந்தது. பஞ்சாபின் அத்தாரி-வாகா எல்லையின் இரும்பு வாயில்கள் திறக்கப்பட, நீல நிற கோட் சூட் அணிந்து, முகத்தில் அதே கம்பீர மீசையுடனும் புன்னகையுடனும் சிங்க நடை போட்டு இந்திய மண்ணிற்குள் நுழைந்தார் அபிநந்தன்.
அபிநந்தன் வாகா எல்லையைக் கடந்த அந்தத் தருணத்தில் தனியார் தொலைக்காட்சியில் பேசிய பாதுகாப்புத் துறை நிபுணரும் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ தளபதியுமான ஜி.டி. பக்ஷி, "இது இந்தியாவின் ராஜதந்திரம் மற்றும் ராணுவத்திற்கு கிடைத்த மிகப் பெரிய வெற்றி. பாகிஸ்தான் சிறையில் இருந்த போது அந்த இளைஞன் காட்டிய மன உறுதி சாதாரணமானது அல்ல. மரணத்தின் விளிம்பில் நின்று கொண்டு, எதிரியின் முகத்தைப் பார்த்து ரகசியங்களை சொல்ல முடியாது என்று மறுத்த அந்தத் துணிச்சல் தான் இந்திய ராணுவத்தின் அடையாளம். அபிநந்தன் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களுக்கும் ஒரு ரோல் மாடல்!" என்றார்.
அபிநந்தனுக்கு வீர் சக்ரா விருது
தாய்நாட்டிற்கு அதே கம்பீரத்துடன் திரும்பிய அபிநந்தனுக்கு இந்தியாவில் ராணுவ வீரர்களுக்கான உயரிய வீர் சக்ரா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. குரூப் கேப்டனாகவும் பதவி உயர்வு பெற்றார். இந்திய விமானப்படையில் 22 ஆண்டுகள் புகழ்பெற்ற சேவைக்குப் பிறகு, விருப்ப ஓய்வு பெற்ற அபிநந்தன், தற்போது FLY91 என்ற தனியார் விமான நிறுவனத்தில் பைலட்டாக இணைந்து தனது புதிய வான்வழிப் பயணத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டவர்
ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் அபிநந்தனை தன் வீட்டுப் பிள்ளையாக அப்போது கொண்டாடினாலும், அவர் தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டவர். இவரது குடும்பம் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது. திருவண்ணாமலை (மற்றும் காஞ்சிபுரம் எல்லைக்கு அருகில்) மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பனமூர் என்ற கிராமம் தான் இவர்களது சொந்த ஊர். அபிநந்தன் 1983 ஜூன் 21 அன்று சென்னையில் பிறந்தார்.
தந்தை ராணுவத்தில் இருந்ததால் பல்வேறு ஊர்களுக்குச் சென்றிருந்தாலும், அபிநந்தன் தனது ஆரம்பகால பள்ளிப் படிப்பை சென்னையிலும் பின்னர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை அருகே உள்ள புகழ்பெற்ற அமராவதிநகர் சைனிக் பள்ளியிலும் பயின்றார். அபிநந்தனின் தந்தை, ஓய்வுபெற்ற ஏர் மார்ஷல் சிம்மக்குட்டி வர்தமான் இந்திய விமானப்படையின் உயர் அதிகாரிகளில் ஒருவர்.
கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள்
பிப்ரவரி 2019-ல் அபிநந்தன் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட போது, அவரது சொந்த ஊரான திருப்பனமூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களான கரந்தை, வெம்பாக்கம் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள மக்கள், அவர் பத்திரமாக மீள வேண்டும் என்று கோயில்களில் 5 நாட்கள் தொடர் சிறப்புப் பூஜைகளையும் வழிபாடுகளையும் நடத்தினர்.
அபிநந்தனும் காற்றுவெளியிடை திரைப்படமும்
பிரபல இயக்குநர் மணி ரத்னத்தின் காற்று வெளியிடை (2017) என்ற தமிழ் திரைப்படத்தில், கார்த்தி ஏற்று நடித்த இந்திய விமானப்படை பைலட் கதாபாத்திரம் பாகிஸ்தானில் சிறைபிடிக்கப்படுவது போலக் காட்டப்பட்டிருக்கும். அந்த திரைப்படம் படமாக்கப்பட்ட போது அதற்கு ஆலோசனைகளை வழங்கியவர் அபிநந்தனின் தந்தை சிம்மக்குட்டி வர்தமான் தான். படத்தில் வந்த அதே போன்ற ஒரு சம்பவம், அடுத்த இரண்டே ஆண்டுகளில் அவரது சொந்த மகனின் நிஜ வாழ்க்கையிலும் நடந்தது ஒரு ஆச்சரியமான தற்செயல் நிகழ்வு.
அபிநந்தனின் மீசை
அபிநந்தன் வைத்திருந்த அந்த "கம்பீரமான துப்பாக்கி மீசை", சூர்யா நடித்த சிங்கம் திரைப்பட ஸ்டைலையும், ரஜினிகாந்தின் பேட்ட பட மீசை ஸ்டைலையும் ஒத்திருந்ததாக தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் ட்ரெண்டானது.