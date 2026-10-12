தமிழகத்தின் முழு நேர ஆளுநராக அர்லேகர் நியமனம்
தமிழ்நாடு ஆளுநராக அர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, சிக்கிம் ஆளுநராக செயல்பட்டு வந்த ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் கேரள ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 9:55 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 10:01 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழகத்தின் முழு நேர ஆளுநராக, தற்போதைய பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி கடந்த மார்ச் மாதம் மாற்றப்பட்ட நிலையில், தமிழகத்தின் பொறுப்பு ஆளுநராக கேரள மாநில ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், கேரளா மாநில ஆளுநர் பொறுப்பில் இருந்து அர்லேகர் விடுவிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஆளுநராக அர்லேகர் நியமிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, சிக்கிம் ஆளுநராக செயல்பட்டு வந்த ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் கேரள ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், ஓடிசா மாநில ஆளுநராக பிரஜ் மோகன் ராம், கர்நாடக ஆளுநராக சுதா யாதவ், உத்தரகண்ட் ஆளுநராக தல் சிங் பிசென், சிக்கிம் ஆளுநராக துஷ்யந்த் கௌதம் உள்ளிட்டோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.