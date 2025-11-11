குண்டுவெடித்த காரின் உரிமையாளர் கைது...! விசாரணையில் வெளிவந்த அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சி தகவல்!
ஹரியானா பதிவு எண் கொண்டிருந்த அந்த காரின் உரிமையாளரை குருகிராமில் வைத்து டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : November 11, 2025 at 12:41 AM IST
டெல்லி: செங்கோட்டையில் குண்டுவெடித்த காரின் உரிமையாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே சுபாஷ் மார்க் சந்திப்பு சிக்னலில் நின்றுகொண்டிருந்த காரில் (ஹூண்டாய் i20) குண்டுவெடித்து 8 பேர் உயிரிழந்தனர். 15-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பயங்கரவாத தாக்குதலா? என என்ஐஏ, என்எஸ்ஜி உள்ளிட்ட புலனாய்வு அமைப்புகளும், டெல்லி காவல்துறையும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
குண்டு வெடித்த இடத்தில் பதிவாகியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்யும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், சம்பவ இடத்தில் இருந்து தடயங்கள், குண்டுவெடித்த காரின் பாகங்கள் ஆகியவை சேகரிக்கப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், குண்டுவெடித்த காரின் உரிமையாளரை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். ஹரியானா பதிவு எண் கொண்டிருந்த அந்த கார் எம்.டி. சல்மான் என்பவரது பெயரில் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
#WATCH | Several agencies, including NSG, Delhi Police, FSL and others carry out investigation at the spot where the blast took place in a Hyundai i20 car today at around 7 pm.— ANI (@ANI) November 10, 2025
Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/QshaHfeMbv
அதன்படி, ஹரியானாவின் குருகிராமில் வைத்து சல்மானை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அந்த காரை ஓக்லாவில் உள்ள தேவேந்திரா என்பவருக்கு விற்றுவிட்டதாகவும், பின்னர் அவரிடம் இருந்து அம்பாலாவில் உள்ள ஒருவர் அந்த காரை வாங்கியதாவும் எம்.டி. சல்மான் கூறியுள்ளார். இந்நிலையில், அந்த காரை யாரெல்லாம் வாங்கியுள்ளார்கள்? என்ற தகவலை டெல்லி போலீசார் தீவிரமாக சேகரித்து வருகின்றனர். அவர்களை பிடித்து விரைவில் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வரவுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை தரப்பில் இருந்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: ''என்எஸ்ஜி, என்ஐஏ அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளன'' - அமித் ஷா!
முன்னதாக இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, '' குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் குறித்து பயங்கரவாதம் உள்பட அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தடயங்களை பகுப்பாய்வு செய்து முடித்த பிறகே, அடுத்தகட்ட விவரங்கள் தெரிய வரும். காயமடைந்தவர்களில் 8 பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் சிலர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த கோர சம்பவம் குறித்து டெல்லி போலீஸ் சிறப்பு பிரிவு, குற்றப்பிரிவு, என்ஐஏ, எஸ்பிஜி குழு, என்எஸ்ஜி உள்ளிட்ட உயர்மட்ட புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.'' என தெரிவித்தார்.