ETV Bharat / bharat

நீட் மறுதேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது தேசிய தேர்வு முகமை

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களில் 58%- க்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 11:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகளை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது.

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகளை தேசிய தேர்வு முகமை இன்றிரவு (ஜூலை 16) வெளியிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக தேசிய தேர்வு முக்காமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த ஜூன் 21- ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் மறுதேர்வை இந்தியாவில் 551 நகரங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் 14 நகரங்களில் அமைக்கப்பட்ட 5,440 தேர்வு மையங்களில் மொத்தம் சுமார் 20 லட்சம் எழுதியிருந்தனர். இதில் சுமார் 11.21 லட்சம் பேர் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களில் 58%- க்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள் ஆவர்.

138 மாணவ, மாணவிகள் 690- க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர். அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்களில் பெரும்பாலானோர் 17 முதல் 19 வயத்துக்குட்பட்டவர்கள். 93%- க்கும் அதிகமான மாணவ, மாணவிகள் முதன்முறையாக நீட் தேர்வை எழுதினர். இதில் 99% பேர் 17 முதல் 19 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் ஆவர்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவப் படிப்புச் சேர்க்கை மற்றும் கலந்தாய்வுக்கான கால அட்டவணை திட்டமிட்டபடி நடைபெறுவதை உறுதிச் செய்யும் வகையில், நீட் தேர்வு முடிவுகள் உரிய நேரத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

நீட் தேர்வு முடிவுகள் 2026
NATIONAL TESTING AGENCY
STUDENTS
NEET 2026
MEDICAL COLLEGE ADMISSIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.