திறந்தவெளி பரப்பு சுருங்கும்போது புனேவின் பூங்காக்கள் மட்டும் செழுமையாக இருக்க காரணம் என்ன? ஓர் அலசல் பார்வை
Published : May 26, 2026 at 9:02 AM IST
இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான பூங்காக்கள் உடைந்த ஊஞ்சல்கள், குப்பைகள் நிறைந்த புல்வெளிகள், குறைந்து வரும் பசுமைப் பரப்பு என புறக்கணிப்பின் சின்னங்களாக மாறிவரும் நிலையில், அதற்கு நேர் எதிராக ஒரு மாறுப்பட்ட கதையை கூறுகிறது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனே மாநகராட்சியின் கீழ் உள்ள பூங்காக்கள்.
ராஜஸ்தானில் தொடங்கி, இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகள் பூங்காக்களின் நிலை, பாதுகாப்பு மற்றும் பூங்காக்கள் மூடப்படுவது குறித்து நாடு தழுவிய ஒரு களஆய்வை மேற்கொள்ள 'ஈடிவி பாரத்' முடிவு செய்தது.
'தி லாஸ்ட் பிளேகிரவுண்ட்' என்ற பெயரிலான இந்த ஆய்வு, 'தோட்டங்களின் நகரம்' என்று பெருமையுடன் அழைக்கப்படும் மகாராஷ்டிராவின் புனே நகரில் இருந்து ஆரம்பித்து, இந்தியாவின் முதல் பிரத்யேக குழந்தைகள் பூங்காவான டெல்லியில் உள்ள லூட்டியன்ஸ் பூங்கா வரை நடைபெற்றது. ஒடிசா, பீகார், கர்நாடகாவில் உள்ள பூங்காக்களில் நடந்த விபத்துகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில், 'தோட்டங்களின் நகரம்' என்றழைக்கப்படும் புனேவில் பூங்காக்களின் தற்போதைய நிலை குறித்து இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் காணலாம்.
நாகரீக வாழ்வின் முக்கிய தேவையாக உள்ள இருப்பிடத்திற்கு தற்காலத்தில் பொதுமக்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரும் இந்த காலகட்டத்தில், நகர்ப்புற பகுதிகளில் புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்களின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக புதிய புதிய கட்டடங்கள் புற்றீசல் போல் நகரப்பகுதிகளில் முளைத்து வருகின்றன. புனேவும் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி வேகமாக ஓடிவரும் நிலையில், பசுமை பரப்புக்களின் அளவும் சற்று குறைந்து வருகிறது. ஆனால் இதன் எதிரொலி பூங்காக்களின் மீது விழாமல் சிறு குழந்தைகள் முதல் அந்திம காலங்களில் காலாற நடக்கும் முதியவர்கள் வரை, அவர்களுக்கான தனியுரிமையை புனே மாநகராட்சி தொடர்ந்து காத்து வருகிறது என்றால் அது மிகையல்ல.
தோட்டங்களின் நகரம்
இந்தியாவில் தோட்டங்களின் நகரம் என்ற சிறப்புக்குரிய புனே நகரம், அதன் பெருமைகளை இன்றளவும் தூக்கி சுமந்து வருகிறது. புனே மாநகராட்சி நகரம் முழுவதும் சுமார் 216 பூங்காக்களை பராமரித்து வருகின்றது. சரஸ்பாக், சத்ரபதி சம்பாஜி ராஜே தோட்டம், பேஷ்வே பூங்கா, கத்ராஜ் உயிரியல் பூங்கா மற்றும் பி.எல். தேஷ்பாண்டே தோட்டம் ஆகியவை மிகவும் பிரபலமான பூங்காக்கள். தற்போது குழந்தைகளுக்கு கோடை விடுமுறை என்பதால், பூங்காக்கள் முழுவதும் கூட்டத்தில் நிரம்பி காணப்படும் சூழல் நிலவி வருகிறது.
நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் ஒளிக்கீற்று
நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்கள் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவே போராடி வரும் நிலையில், புனே நிர்வாகம் எந்தவொரு பிரச்சனையும் வருவதற்கு முன்பே தனது சொந்த உள்கட்டமைப்பைக் கவனித்து கொள்கிறது. பருவகால கூட்ட நெரிசலுக்கு மத்தியிலும் பூங்காக்கள் பாதுகாப்பாகவும், செயல்பாட்டுடனும் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, புனே மாநகராட்சி தோட்டத் துறை ஆய்வுகள், பழுதுபார்ப்புகள், சுகாதாரப் பணிகள் மற்றும் பசுமை மேலாண்மை ஆகியவற்றைத் தீவிரப்படுத்தியிருந்தாலும், பூங்காக்கள் நன்கு பராமரிக்கப்படுகின்றன.
கோடை விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிப்பதற்கு இடங்களைத் தேடும் குழந்தைகளால், புனேவின் உள்ள பூங்காக்களில் வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் அதிகரித்து வருகிறது. சறுக்குப்பலகைகளில் விளையாடும் சிறு குழந்தைகள் முதல் காலை நடைப்பயிற்சி செய்யும் முதியவர்கள் வரை, ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒவ்வொரு நாளும் இந்தப் பசுமையான இடங்களுக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் பொழுதுபோக்குக்காக மட்டுமல்ல, வேகமாக நகரமயமாக்கப்படும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளில் இருந்து தங்களை சிறிது ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ள இத்தகைய பூங்காக்களை நோக்கி வருகிறார்கள். இந்த மாறிவரும் சூழலில், நகரத்தின் பூங்காக்கள் காலப்போக்கில் மறுவடிவம் பெற்று, சமூகத்தின் இன்றியமையாத உயிர்நாடிகளாக உருவெடுத்துள்ளன.
இது தொடர்பாக புனே மாநகராட்சி தோட்டத் துறையின் இளநிலைப் பொறியாளர் ஹரிச்சந்திர ராவத் கூறும்போது, "கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு பூங்காக்களுக்கு வரும் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. எனவே பூங்காக்களுக்கு வரும் அனைவரும் தங்களின் ஓய்வு நேரத்தை உறுதி செய்வதற்காக, பூங்காக்கள் செயல்படும் நேரம் தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பூங்காக்கள் தற்போது காலை 6 முதல் 11 மணி வரையிலும், மாலை 4 முதல் இரவு 9 மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும். இரவு நேரத்தில் பூங்காக்கள் காலியான பிறகு, பூங்கா பாரமரிப்பாளர்கள் பூங்காக்களையும், கழிவறைகளையும் சுத்தம் செய்யகிறார்கள்.
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை
கடுமையான கோடை வெப்பநிலை நிலவி வரும் நிலையிலும், பூங்காக்களை பசுமையாக வைத்திருக்க நீர்ப்பாசன அமைப்புகள், புல்வெளிகள் மற்றும் பூங்கா பராமரிப்பில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். குழந்தைகளுக்கு இந்தப் பூங்காக்கள் ஒரு தனி உலகமாகும்; அங்கு அவர்கள் இயல்பாக இருந்து, விளையாடி மகிழலாம். திறந்த வெளிகள் அனைத்தும் இன்றைய காலக்கட்டத்தில் குடியிருப்புக்களாக மாற்றப்பட்டு வரும் நிலையில், குழந்தைகள் தங்கள் பொழுதுபோக்கு நேரங்களில் நேரத்தைச் செலவிடக்கூடிய எஞ்சியிருக்கும் இடமாக இந்த பூங்காக்கள் இருந்து வருகின்றன.
எனவே பூங்காக்களுக்கு வரும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் நாங்கள் தனிக்கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். சறுக்குப்பலகைகள், ஊஞ்சல்கள் மற்றும் விளையாட்டு கட்டமைப்புகள் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் விபத்துகளைத் தடுக்க சேதமடைந்த உபகரணங்கள் உடனடியாக சரிசெய்யப்படுகின்றன. பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் விளையாட்டு உபகரணங்களின் பயன்பாடு அதிகரிக்கிறது. எனவே, குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய, நாங்கள் வழக்கமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, உடைந்த பாகங்களை உடனடியாக சரிசெய்கிறோம்.
குழந்தைகளை ஈர்க்கும் பொம்மை ரயில்
கோடை விடுமுறையில் குழந்தைகள் பூங்காக்களில் ஓடி ஆடி மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும், அவர்களை பெரிதும் ஈர்க்கும் விஷயமாக பேஷ்வா பூங்காவில் உள்ள பொம்மை ரயில் விளக்குகிறது. இது ஒரு பெருங்கூட்டத்தை ஈர்த்துள்ளது. குழந்தைகளின் முதல் சாய்ஸ்சாக இந்த ரயில் இருக்கிறது. அதேபோன்று கத்ராஜ் மிருகக்காட்சிசாலையும் பெரும் கூட்டத்தை ஈர்க்கும் இடமாக உருவெடுத்துள்ளது. அங்குள்ள விலங்குகளுக்காக சிறப்பு குளிரூட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான இடங்களை போன்று இல்லாமல், புனே மாநகரம் நகர்ப்புற மாற்றத்தை முன்கூட்டியே ஏற்றுக்கொண்டு, பூங்காக்களை நகர வாழ்வின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகக் கருதுவதே மற்றவர்களுக்கும், எங்களுக்குமான வித்தியாசம்.
பூங்காக்கள் மாநகராட்சிக்கு மட்டுமல்ல மக்களுக்கானது
12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று பெற்றோர்களும் முதியவர்களும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில், பார்வையாளர்கள் கழிவுகளை முறையாக அப்புறப்படுத்தவும், நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கழிவுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். இந்தப் பூங்காக்கள் வெறும் நகராட்சிக்குச் சொந்தமானவை அல்ல. அவை நம் அனைவருக்கும் சொந்தமானவை" என்கிறார் மாநகராட்சி அதிகாரி ராவத்.
அதிகரித்து வரும் பயிற்சி மையங்கள், கைபேசித் திரைகள் மற்றும் நெரிசலான குடியிருப்புகளால், நகர்ப்புறக் குழந்தைப் பருவம் படிப்படியாக வீட்டிற்குள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், புனேவின் பூங்காக்கள் வித்தியாசமாகத் திகழ்கின்றன.