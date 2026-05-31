தி லாஸ்ட் பிளே கிரவுண்ட்; டெல்லி குழந்தைகள் பூங்காவின் யதார்த்த நிலை என்ன?
டெல்லியில் உள்ள இந்தியா கேட் பூங்கா, நேரு என்கிளேவ் பூங்கா, சூரஜ்மல் பூங்கா, பன்சேரா பூங்கா, ரோகிணி ஸ்வர்ண ஜெயந்தி பூங்கா ஆகிய இடங்களில் ஈடிவி பாரத் குழுவினர் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
Published : May 31, 2026 at 9:00 AM IST
இந்தியாவில் உள்ள குழந்தைகள் பூங்காக்களின் நிலை குறித்து 'தி லாஸ்ட் பிளேகிரவுண்ட்' என்ற பெயரில் 'ஈடிவி பாரத்' கள ஆய்வு மேற்கொண்டது. ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, ஒடிசா, பீகார், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் இந்த ஆய்வு நடைபெற்றது. இதில், டெல்லியில் உள்ள முக்கிய பூங்காக்களின் நிலை குறித்து ஆய்வில் ஈடுபட்டோம்.
தலைநகர் டெல்லியை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின்கீழ் பொலிவுபடுத்தும் திட்டம் இருந்தாலும், கள யதார்த்தம் என்பது குழந்தைகளை மட்டுமல்ல பெற்றோரையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்துகிறது.
குழந்தைகள் சிரித்து விளையாடி மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்க வேண்டிய சிறுவர் பூங்காக்கள், துருப்பிடித்த பாதுகாப்பாற்ற உபகரணங்களுடன் காட்சியளிக்கின்றன. டெல்லியில் உள்ள பல பூங்காக்கள் இதேநிலையில் தான் உள்ளன.
டெல்லியில் சுமார் 18 ஆயிரம் பூங்காக்கக்கள் உள்ளன. ஆனால், அவற்றில் பெரும்பாலானவை, நுழையவே முடியாத அளவுக்கு உள்ளதாக குடியிருப்புவாசிகள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
1. இந்தியா கேட் குழந்தைகள் பூங்கா
ஒரு காலத்தில் குழந்தைகளை கவரும் வகையில் இருந்த இந்தியா கேட் அருகில் உள்ள சிறுவர் பூங்கா, இன்று பரிதாபகரமான நிலையில் உள்ளது. துருப்பிடித்து, உடைந்து கூர்மையாக நம்மை பதம் பார்க்கும் அளவுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் உள்ளன. தற்போது சரியான பராமரிப்பின்றி இந்த பூங்கா இருப்பதாக பெற்றோர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
குடிநீர் வசதியில்லை
கோடை விடுமுறைக்காக இந்த பூங்காவிற்கு வரும் சிறுவர்கள் தாகத்திற்காக எங்கு தேடினாலும் தண்ணீர் கிடைக்காது. முகம் சுளிக்க வைக்கும் அளவுக்கு கழிப்பறைகள், செயல்படாத நீரூற்றுகள், உடைந்த ஊஞ்சல்கள் என முற்றிலும் பராமரிப்பு இல்லாமல் இந்த பூங்கா காட்சியளிக்கிறது.
கோடை விடுமுறைக்காக ராஜஸ்தானில் இருந்து தனது தாயார் வீட்டுக்கு வந்த மோனிகா என்பவர், தனது குழந்தைகளை இந்த பூங்காவுக்கு அழைத்து வந்துள்ளார். பூங்காவில் குழந்தைகள் விளையாடி முடித்த பிறகு அவர் தண்ணீர் இருக்கும் இடத்தை தேடியபோது எங்கும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. ஆனால், பூங்காவில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் அலுவலகத்தில் மட்டும் குளிர்ந்த நீர் வசதி செய்யப்படுள்ளது என்றும், பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வசதி எதுவும் செய்து தரப்படவில்லை என்றும் மோனிகா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இந்த பூங்காவுக்கு குழந்தைகளை அழைத்து வந்த சிந்தா தேவி என்பவருக்கும் இதே அனுபவம் ஏற்பட்டுள்ளது. பூங்காவில் எங்கு தேடியும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றும், பிறகு வெளியே வந்து ஒரு லிட்டர் 20 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிச் சென்றதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.
பூங்காவில் உள்ள இரண்டு நீரூற்றுகளும் வேலை செய்யவில்லை என்கிறார், பூங்காவுக்கு வந்த மற்றொரு சுற்றுலாவாசி அவதேஷ்.
டெல்லி மாநகராட்சி சார்பில் பூங்காவில் குடிநீர் விநியோகிக்கும் இயந்திரம் நிறுவப்பட்ட போதிலும், அதில் இருந்து தண்ணீர் வராததால், வெளியில் இருந்து வாங்கி வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மற்றொரு சுற்றுலாவாசி தெரிவிக்கிறார்.
உடைந்த ஊஞ்சல்கள்
இந்த பூங்காவில் உள்ள ஊஞ்சல்கள் உடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளன. சில விளையாட்டு உபகரணங்களில் உள்ள ஏணிகள், படிகள் உடைந்து காணப்படுவதால் சிறுவர்கள் கீழே விழுந்து காயம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. பழுதடைந்த உபகணரங்களை சரிசெய்யாவிட்டால், சிறுவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் பெற்றோர் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.
நம்பிக்கை தரும் சிறார் நூலகம்
இந்த பூங்காவில் பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பூங்காவுக்குள் குழந்தைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள நூலகம் கவனம் ஈர்க்கிறது. இங்கு 6 வயது முதல் 12 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்கு இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளில் புத்தகங்கள் உள்ளன. இதனால் குழந்தைகளுக்கு வாசிப்பு பழக்கம் ஏற்படும் என்று பெற்றோர்கள் நம்புகிறார்கள்.
இந்நிலையில் குழந்தைகளின் தேவையை மனதில் வைத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தால் இது வெறும் பூங்காவாக மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு நல்ல அனுபவத்தை தரும் இடமாகவும் மாறும் என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
2. நேரு என்கிளேவ் பூங்கா
டெல்லி ரிங் சாலையில் உள்ள நேரு என்கிளேவ் பூங்கா, டெல்லி மாநகராட்சி சார்பில் 94 லட்ச ரூபாயில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பூங்காவை மத்திய அமைச்சர் இணையமைச்சர் ஹர்ஷ் மல்ஹோத்ரா கடந்த மே 5ஆம் தேதி திறந்து வைத்தார்.
இந்த பூங்காவில் சிறுவர்கள் மட்டுமல்ல பெரியவர்களையும் கவரும் பல்வேறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, ஸ்பைடர் மேன் முதல் ஆன்ட் மேன் வரையிலான கருப்பொருளில் விளையாட்டு உபகரணங்கள், சிறுவர்கள் மலையேறுவதை ஊக்குவிக்க மலையேற்ற அமைப்பு ஆகியவை சிறுவர்களை கவர்ந்துள்ளன. பூங்கா வளாகம் முழுவதும் மரம், செடி, கொடிகள் பரவி பசுமை நிறைந்த சூழலாக காணப்படுவது பூங்காவின் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக உள்ளது.
இந்த பூங்காவுக்கு இதற்கு முன்பு வந்தபோது, இந்த அளவுக்கு வசதிகள் இல்லை. தற்போது சிறுவர்கள் மட்டுமன்றி பெரியவர்களை கவரும் வகையிலும் புதுப்பித்துள்ளனர் என்று அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ராக்ஷி, ரிங்கி, ராகுல் ஆகியோர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறார்கள்.
3. சூரஜ்மல் சிறுவர் பூங்கா
ஈடிவி பாரத் குழுவினர், விஸ்வாஸ் நகரில் உள்ள மகாராஜா சூரஜ்மல் பூங்காவிற்குச் சென்றனர். டெல்லி வளர்ச்சி ஆணையத்தின் பராமரிப்பில் இயங்கும் இந்த பூங்காவின் முகப்பில், பசுமை டெல்லி என்ற பெயர்ப்பலகை இருந்தாலும், பூங்காவுக்குள் நிலைமை தலைகீழாக உள்ளது. சில பகுதிகள் பசுமையாக நன்கு பராமரிக்கப்பட்டும், மற்ற பகுதிகள் வறட்சியமாகவும் காணப்படுகின்றன.
இந்த பூங்காவுக்கு அடிக்கடி வரும் துஷார் காந்தி என்பவர் கூறுகையில், "ஒட்டுமொத்தமாக, பூங்கா நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால், ஊஞ்சல்கள் உடைந்திருக்கின்றன. கழிப்பறைகளின் நிலையும் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. பூங்காவின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே மரங்களும் செடிகளும் காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலான பகுதிகள் வறண்டு காணப்படுகின்றன. தோட்டப் பராமரிப்பு ஊழியர்களையோ, செடி கொடிகளுக்கு நீர்ப்பாசனம் செலுத்தும் அமைப்புகளையோ பார்க்க முடிவதில்லை" என்கிறார்.
எங்கு பார்த்தாலும் தூசி, குப்பை
காலையிலும் மாலையிலும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக இந்த பூங்காவிற்கு பொதுமக்கள் வருகிறார்கள். ஆனால், எப்போதும் புழுதி பறப்பதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக உள்ளூர்வாசி ஒருவர் தெரிவிக்கிறார்.
இந்த பூங்காவில் உள்ள மைதானம் கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்கு ஏற்றது என்றும், ஆனால் மழைக்காலத்தில், மைதானம் முழுவதும் சேறும் சகதியுமாக மாறி விடுவதால் விளையாட முடியவில்லை என்றும் கூறுகிறார் உள்ளூர் இளைஞர் ஒருவர்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த கேள்விகள்
பூங்காவிற்குள் பாதுகாவலர்களை அரிதாகவே பார்க்க முடிகிறது. இரவில் மின்விளக்குகள் இயங்கினாலும், மக்கள் பாதுகாப்பாக உணர்வதில்லை.
பூங்காவிற்குள் கட்டப்பட்ட ஒரு கூடாரம் தற்போது கூரையின்றி நிற்கிறது. நீரூற்றுகள் பல ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டே இருக்கின்றன. வழக்கமான பசுமைப் பராமரிப்பு, குழந்தைகளின் ஊஞ்சல்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் வலுவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை டெல்லி வளர்ச்சி ஆணையம் உறுதி செய்தால், இந்தப் பூங்கா சிறந்த பொழுதுபோக்கு இடமாக மாறும் என்று உள்ளூர் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
4. பன்சேரா பூங்கா
தில்லியின் சராய் காலே கான் பகுதியில் உள்ள இந்தப் பூங்கா, கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகத் திறக்கப்பட்டது.
பூங்காவின் அனைத்து அம்சங்களும் சிறப்பாக இருப்பதாக டெல்லி தில்ஷாத் கார்டன் பகுதியிலிருந்து தனது மகளுடன் வந்திருந்த சிம்மி ராவல் என்பவர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக மாலை வேளையில் இங்கு வருகை தருவது மிகவும் மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
பெற்றோருக்கு நிம்மதி
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பே பெற்றோருக்கு நிம்மதியை தருகிறது. இந்த பூங்காவில் எந்த ஆபத்தும் இல்லாத பாதுகாப்பான சூழல் நிலவுவதால், குழந்தைகள் இங்குள்ள நேரத்தை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிப்பதாக மங்கோல்புரியில் இருந்து தனது குடும்பத்தினருடன் வந்திருந்த புஷ்பா என்பவர் கூறினார்.
5. ரோகிணி ஸ்வர்ண ஜெயந்தி பூங்கா
ரோகிணியில் உள்ள ஸ்வர்ண ஜெயந்தி பூங்கா, "ஜப்பானிய பூங்கா" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது, டெல்லியின் முக்கிய பூங்காக்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. 250 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த பூங்கா, கடந்த 1997-இல் இந்தியாவின் சுதந்திர தின பொன்விழா ஆண்டில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
குழந்தைகள் விளையாட்டுப் பகுதியின் பரிதாப நிலை
சமீப காலமாக, பூங்காவில் உள்ள குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பகுதி உரிய பராமரிப்பின்றி பொதுமக்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு உள்ளது.
குழந்தைகள் பகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான ஊஞ்சல்களும் விளையாட்டு உபகரணங்களும் உடைந்த நிலையிலோ அல்லது துருப்பிடித்த நிலையிலோ உள்ளன. இருக்கைகள் சிதிலமடைந்துள்ளன. எனவே, பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளை இப்பகுதிக்கு அழைத்து வரத் தயங்குகின்றனர்.
இந்தப் பூங்காவில் சிறிய அளவிலான சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டாலே பெரும்பாலான பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடலாம் என்றும், ஆனால், பூங்கா நிர்வாகம் எவ்வித கவனமும் செலுத்தவில்லை என்றும் உள்ளூர்வாசி ஒருவர் தெரிவித்தார். பூங்காவின் நிலைமை குறித்து மக்கள் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகத் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்; இருப்பினும், பூங்காவைச் சீரமைக்கும் பணிகள் மிக மந்த கதியிலேயே நடைபெற்று வருகின்றன.
அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?
இதுகுறித்து டெல்லி துணை மேயர் டாக்டர் மோனிகா பந்த் கூறுகையில், "டெல்லியில் சுமார் 15,200 பூங்காக்கள் உள்ளன. தோட்டக்கலைத் துறையிடம் போதுமான பணியாளர்கள் இல்லை என்பதால், இந்தப் பூங்காக்களை பராமரிப்பது ஒரு பெரிய வேலையாக உள்ளது" என்றார்.
இதனால் தனியார் பங்களிப்புடன் பூங்காக்களை பராமரிக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளோம். அதன்மூலம் டெல்லி அரசு மற்றும் மாநகராட்சியுடன் தனியார் அமைப்பினர் இணைந்து பணியாற்ற முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
டெல்லியில் ரேகா குப்தா தலைமையிலான அரசு அமைந்த பிறகு முதல்வரின் வளர்ச்சி நிதியில் இருந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டு சேதமடைந்திருந்த நடைபாதைகள், நீரூற்றுகள், குழந்தைகள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் ஆகியவை சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, இங்குள்ள பெரும்பாலான பூங்காக்களில் பாதுகாப்பு அம்சங்களை விட அழகுபடுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று முன்னாள் பூங்காக்கள் பராமரிப்பு குழுவின் தலைவர் தரம்வீர் தெரிவித்தார்.
குழந்தைகளுக்கான பூங்காக்களில் பாதுகாப்புத் தணிக்கைகள் நடைபெறுவதில்லை என்றும், இதனால் தரமற்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
தீர்வுதான் என்ன?
பூங்காக்களின் உள்ள ஊஞ்சல்களின் பாதுகாப்பு குறித்து 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பாதுகாப்பு தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் தரம்வீர் கூறுகிறார்.
"வழுக்கு மரத்தின் கீழ் காங்கிரீட் தரைகளுக்குப் பதிலாக ரப்பர் தரை அமைக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு பூங்காவிலும் குழந்தைகள் பகுதியில் பாதுகாவலர்களும் சிசிடிவி கேமராக்களும் இருக்க வேண்டும்" என்றும் அவர் கூறினார்.
டெல்லியில் உள்ள பூங்காக்களில் குழந்தைகளின் சிரிப்பொலி படிப்படியாக குறைந்து வரும் இந்த காலத்தில், இந்த இடங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆய்வு செய்ய செய்து, அவற்றை மேம்படுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாவிட்டால், வரும் தலைமுறையினர் கான்கிரீட் காடுகளில் செல்போனில் மூழ்கிக் கிடக்கும். எனவே, தவற்றை சரி செய்ய இதுவே சரியான தருணம்.