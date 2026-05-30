'தி லாஸ்ட் ஃபிளே கிரவுண்ட்' குழந்தையின் அகால மரணம்; பசுமையைவிட பாதுகாப்பே முக்கியம்
'தி லாஸ்ட் பிளேகிரவுண்ட்' என்ற பெயரிலான இந்த கள ஆய்வு, கர்நாடக மாநிலம் ஷிமோகாவின் திம்மக்கா மரப் பூங்காவில் தனது ஆய்வை தொடர்ந்தது.
Published : May 30, 2026 at 9:03 AM IST
இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான பூங்காக்கள் உடைந்த ஊஞ்சல்கள், குப்பைகள் நிறைந்த புல்வெளிகள், குறைந்து வரும் பசுமைப் பரப்பு என புறக்கணிப்பின் சின்னங்களாக மாறிவரும் நிலையில், அரிதிலும் அரிதாக சில இடங்களில் பூங்காக்கள் மட்டுமே குழந்தைகளின் சொர்க்கமாக இருந்து வருகின்றன. அந்த வகையில் ராஜஸ்தானில் தொடங்கி, இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகள் பூங்காக்களின் நிலை, பாதுகாப்பு மற்றும் பூங்காக்கள் மூடப்படுவது குறித்து நாடு தழுவிய ஒரு களஆய்வை மேற்கொள்ள 'ஈடிவி பாரத்' முடிவு செய்தது.
'தி லாஸ்ட் பிளேகிரவுண்ட்' என்ற பெயரிலான இந்த ஆய்வு, 'தோட்டங்களின் நகரம்' என்று பெருமையுடன் அழைக்கப்படும் மகாராஷ்டிராவின் புனே நகரில் இருந்து ஆரம்பித்து, இந்தியாவின் முதல் பிரத்யேக குழந்தைகள் பூங்காவான டெல்லியில் உள்ள லூட்டியன்ஸ் பூங்கா வரை நடைபெற்றது. ஒடிசா, பீகார், கர்நாடகாவில் உள்ள பூங்காக்களில் நடந்த விபத்துகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பூங்காக்களின் நிலவரம் என்ன? குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலைகளை இங்குள்ள பூங்காக்கள் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறதா? என்பது குறித்து கள ஆய்வில் ஈடுபட்டோம். அந்த வகையில் பரந்த பரப்பளவில் ஷிமோகாவில் அமைந்துள்ள பூங்காவின் நிலை குறித்து ஆய்வில் ஈடுபட்டோம்.
ஷிமோகாவின் திம்மக்கா மரப் பூங்கா
பூங்காக்களில் சென்று இளைப்பாறும் யாரும் அதன் நினைவலைகளில் இருந்து எளிதில் விடுபட முடியாது. வாழ்க்கையின் பல்வேறு விதமான மனநிலைகளில் மனிதர்கள் தனிமையை தேடி பூங்காங்களில் ஐக்கியம் ஆவதுண்டு. ஆனால் குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சி மட்டுமே பிரதானமாக இருக்கும். அந்த வகையில் சுமார் 12 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஷிமோகாவில் அமைந்துள்ள இந்த அழகிய மரப் பூங்கா குழந்தைகளின் சொர்க்கப்புரியாக இருந்து வந்துள்ளது.
பூங்காவின் உள்புறம் கண்களுக்கு இதமளிக்கும் வகையில் அமைதியாகவும், பசுமையாகவும் காட்சியளிக்கிறது. இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மூங்கில் இனங்கள், மா, கொய்யா மற்றும் அலங்காரச் செடிகளுடன் இந்த பூங்கா குழந்தைகளுக்கு சிலிர்ப்பூட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மேலும், குழந்தைகள், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர்களுக்காக நடைபாதைகளும் சிறப்பான வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தையின் துயர மரணம்
இந்த சிறப்புக்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும் பராமரிப்புக் குறைபாடுகள் என்பது இந்த பூங்காவின் அவல நிலையாக இன்றளவும் தொடர்ந்து வருகிறது. இதனிடையே கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு குழந்தையின் மரணம் பாதுகாப்பு குறித்த கவலையை எழுப்பின. குறிப்பாக இந்த பூங்கா பொழுதுபோக்கிற்கும், புறக்கணிப்புக்கும் இடையிலான போர்க்களமாக காணப்படுகிறது.
இந்க பூங்கா பார்வையாளர்களின் முதல் பார்வையில் ஒரு பொது பொழுதுபோக்கு இடம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க வைத்தாலும், அதன் மேலோட்டமான அழகை விலக்கிப் பார்த்தால், கவலையளிக்கும் பல சிக்கல்களான விஷயங்கள் இங்கு அதிகம் உள்ளன. சேதமடைந்த விளையாட்டு உபகரணங்கள், குடிநீர் பற்றாக்குறை, பார்வையாளர்களுக்கு போதிய வசதி இல்லாமை என்பது இந்த பூங்காவின் குறைபாடாக உள்ளது. குறிப்பாக 2024-இல் குடும்பத்துடன் பூங்காவிற்கு வந்திருந்த நான்கு வயதுக் குழந்தையின் மீது பூங்காவில் இருந்த விலக்கு சிலை சரிந்து விழுந்ததில் குழந்தை இறந்தது. இந்த கோர விபத்து இந்த பூங்காவின் பாதுகாப்பு தன்மையை கேள்விக்குறியாக்கியது.
மூடப்பட்ட பூங்கா
இந்த கோர உயிரிழப்பு நடைபெற்ற உடனே அந்த பூங்கா மூடப்பட்டது. கிட்டதட்ட பல மாதங்கள் பூங்கா தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மீண்டும் பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும், தற்போது பூங்காவிற்கு வருபவர்களுக்கும் அந்த விபத்து ஒரு எச்சரிக்கை நினைவாகவே உள்ளது.
இந்த பூங்காவிற்கு வரும் மாண்டியாவை சேர்ந்த விஜயலெட்சுமி கூறும்போது, "இந்த பூங்கா மிக அழகாக திட்டமிடப்பட்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் பசுமை பார்வையாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள மான் சிலைகள் மிகவும் நன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு குழந்தை ஒன்று ஒரு விலங்கு சிலை விழுந்து உயிரிழந்ததாக கேள்விப்பட்டேன். அதனால் சிலைகளை பாதுகாப்பாக அமைக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு சிலைகளால் எந்த ஆபத்தும் நேராத வண்ணம் அதிகாரிகள் அதனை நன்கு திட்டமிட வேண்டும். அதேபோல் குழந்தைகளையும் பெற்றோர்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத வகையில் எந்த சிலைகள் மீது அமர வைத்து புகைப்படம் எடுக்க கூடாது. ஒரு புகைப்படத்தை விடவும் உயிர் மேலானது" என எச்சரித்தார்.
காணாமல் போன அடிப்படை வசதிகள்
மேலும் பேசிய அவர், "குழந்தைகள் ரசித்து விளையாட இந்த பூங்கா நல்ல சூழ்நிலைகளை கொடுத்தாலும், அடிப்படை வசதிகள் என்பது மிகப்பெரிய குறையாக உள்ளது. குடிநீர் பற்றாக்குறை அதிகம் உள்ளது. விளையாட்டு உபகரணங்கள் துருப்பிடித்துள்ளன. சில பொருட்கள் காலாவதியானவைகளாகவும், சேதமடைந்தவைகளாகவும் உள்ளன. தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால், பல மாவட்டங்களில் இருந்து இந்த பூங்காவிற்கு பொதுமக்கள் தங்களின் குழந்தைகளை அழைத்து வருகிறார்கள். ஆனால், உணவு உள்ளிட்ட அடைப்படை வசதிகளை இன்றளவும் செய்யப்படவில்லை என்பது நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் துயரமாக உள்ளது" என்கிறார் சற்று வருத்தம் தேய்ந்த முகத்தோடு.
ஹாசன் மாவட்டம், பேலூரைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணியான ராஜேஸ்வரி கூறுகையில், "இந்த பூங்கா அழகாக இருக்கிறது. இங்கு குளியலறைகள் மற்றும் கழிப்பறைகள் போன்ற சில வசதிகளும் உள்ளன. ஆனால், குடிநீர் வசதி இல்லை. கோடைக்காலத்தில் நீண்ட நேரம் தண்ணீர் இல்லாமல் இருப்பது கஷ்டமாக உள்ளது. கூடிய விரைவில் இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். விளையாட்டு உபகரணங்கள் பழுதடைந்துள்ளன. பல பொம்மைகளும் உபகரணங்களும் சேதமடைந்துள்ளன. அவை சரிசெய்யப்பட்டால், இந்தப் பூங்கா மேலும் பலரையும் ஈர்த்து சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும்" என தெரிவித்தார்.
மற்றொரு பார்வையாளரான வாணி மகேஷ், "பூங்காவின் விசாலமான அமைப்பும், பசுமையும் நன்றாக உள்ளது. ஆனால் பார்வையாளர்களின் வசதிகளையும் மேம்படுத்த வேண்டும். குழந்தைகள் பயன்படுத்தும் ஊஞ்சல்கள் மற்றும் சறுக்குப்பலகைகள் போன்றவை பழுதடைந்துள்ளன. மக்கள் உணவு வாங்க மிகவும் சிரமப்பட வேண்டியுள்ளது. அதனை சரி செய்து கொடுத்தால் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்" என்றார்.
முடினகொப்பா பூங்கா
ஷிமோகா பூங்காவின் குறை நிறைகள் ஒருபுறம் என்றால், புலி மற்றும் சிங்க சரணாலயத்திற்கு அருகில் முடினகொப்பா கிராம பஞ்சாயத்தில் அமைந்துள்ள பூங்கா சிறுவர்களை வெகுவாக ஈர்க்கிறது. கடந்த 2016இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பூங்கா விலங்குகள் சரணாலயத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால் பார்வையாளர்களின் வருகை எப்போதும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. இந்த பூங்காவில் கழிப்பறைகள், ஆழ்துளை கிணறு, மூங்கில் பூங்கா என மற்ற பூங்காக்களை விட சில வசதிகள் சற்று கூடுதலாகவே இருந்தாலும், சில குறைபாடுகளும் இருப்பதாக இங்கு வரும் பொதுமக்கள் அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்தப் பூங்காவிற்குள் நுழைய ரூ.10 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் வாகன நிறுத்துமிட வசதி, தகவல் பலகை உள்ளிட்டவை குறைகளாக இருப்பதாக இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். கடந்த 2024இல் பழுதுபாக்கும் பணிக்காக மூடப்பட்டிருந்த இந்த பூங்கா ஒரு வருடம் கழித்து 2025இல் திறக்கப்பட்டாலும் குறைபாடுகள என்னவோ இன்றளவும் நீடித்து வருகிறது. ஆனால், அனைத்து குறைகளையும் சரிசெய்ய விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக இங்குள்ள அதிகாரிகள் தெரவித்துள்ளனர்.
குழந்தைகளின் உடனடி தேவை கூடுதல் கவனம் மட்டுமே
'கடைசி விளையாட்டு மைதானம்' தொடரின் மற்ற அத்தியாயங்களைப் போலல்லாமல், ஷிமோகாவின் திம்மக்கா மரப் பூங்காவை குறைபாட்டு கூட்டிற்குள் அடைந்துவிட முடியாது. பசுமை, நிழல், பல்லுயிர் வளம் என பூங்காக்களின் உயிர் நாடியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கு அதிகம் இருப்பதையும் மறுப்பதிற்கில்லை. ஆனால், மற்ற எதைக்காட்டிலும் இங்குவரும் பார்வையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது மற்ற எதைக்காட்டிலும் மிக முக்கியமானது என்பதையும் மறுப்பதிற்கில்லை.