முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் முடி, பாதச்சுவடு கண்டெடுப்பு
1426-ம் ஆண்டு பாக்தாத்தில் இருந்து ஹஸ்ரத் சையது முஹம்மது ஜிலானி, அம்ஜ்ஹார் ஷெரீஃப் பகுதியில் குடியேறினார்.
Published : May 29, 2026 at 10:20 PM IST
பாட்னா: 'ஞான பாரதம்' திட்டத்தின் மூலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் முடி, ஒரே கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட பாதச்சுவடுகள் ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பீஹார் மாநிலம், அவுரங்காபாத் மாவட்டம், ஹஸ்புராவில் (Haspura) அமைந்துள்ளது கான்கா முஹம்மதியா குத்ரியா அம்ஜ்ஹார் ஷெரீஃப் (Khanqah Muhammadia Quadriya or Amjhar Sharif) என்ற மசூதி. இது பீஹார் மாநிலத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலமாகும். மேலும், இஸ்லாமியர்கள் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளும் தலமாக விளங்குகிறது. மேலும் இந்த மசூதி சுமார் 500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. இதன் கட்டட கலை சுற்றுலா பயணிகளைப் பிரமிக்க வைக்கிறது.
இந்த நிலையில், மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சகத்தின் 'ஞான பாரதம்' திட்டத்தின் கீழ் அவுரங்காபாத் மாவட்ட ஆட்சியர் அபிலாஷா சர்மா தலைமையிலான அரசு அதிகாரிகள், அம்ஜ்ஹார் ஷெரீஃப் மசூதிக்கு வந்து அங்கிருந்த பழங்காலப் பொருட்களை ஆய்வு செய்தனர். மேலும், பழங்கால கையெழுத்துகளின் பிரதிகள் மற்றும் ஓலைச்சுவடிகள் ஏதேனும் உள்ளதா? எனத் தேடியுள்ளனர்.
அப்போது, இஸ்லாமியர்களால் போற்றப்படும் முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் தாடியின் ஒரு முடி, ஒரே கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட பாதச்சுவடு மற்றும் 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான அரபு மொழியில் கையால் எழுதப்பட்ட குர்ஆன் புத்தகம் ஆகிய விலைமதிப்பற்ற பொருட்கள் மசூதியில் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்ததை அறிந்து ஆச்சரியமடைந்தனர். இதன்மூலம், கடந்த 1426-ஆம் ஆண்டு ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் இருந்து ஹஸ்ரத் சையது முஹம்மது ஜிலானி, அம்ஜ்ஹார் ஷெரீஃப் இடத்திற்கு குடியேறினார் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இது குறித்து அவுரங்காபாத் மாவட்டத்தின் கலை மற்றும் கலாச்சார அதிகாரி குமார் பப்பு ராஜ் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் தாடி முடியை ஒரு கண்ணாடி குப்பியில் வைத்து பாதுகாத்து வந்துள்ளனர். இதனை அஜ்ம்ஹார் ஷெரீஃப் மசூதியின் தலைவர் பதற்றத்துடன் வெளியே எடுத்தபோது எங்களால் எங்கள் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை. எங்கள் குழுவில் இருந்த எந்தவொரு அதிகாரிக்கும் இதைப் பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை. இதைப் பற்றிய தகவல் பரவினால் அது திருடப்பட்டுவிடும் அல்லது அதிகாரிகளால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டுவிடும் என்று அப்பகுதி மக்கள் அஞ்சினர்" என்றார்.
ஞான பாரதம் குழுவினர், மசூதி நிர்வாகிகளிடம் கவலைப்பட வேண்டாம், பொக்கிஷங்களைக் காண்பியுங்கள் என்று கூறிய பின்னரே அவர்கள் மத, ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மிகவும் அரிதான பாரம்பரியப் பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு புதையல் பெட்டியைத் திறந்துக் காண்பித்தனர்.
அதில், முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் பாதச்சுவடு மற்றும் அவரது மகள் ஃபாத்திமா அல் ஸஹ்ரா (Fatima al-Zahra) பயன்படுத்திய சால்வை மற்றும் நபிகள் நாயகத்தின் பேரன்களான இமாம் ஹசன் மற்றும் இமாம் ஹுசைன் ஆகியோர் பயன்படுத்திய மப்ளர்கள் ஆகியவை அடங்கியிருந்தன. அதேபோல், சவூதி அரேபியாவில் மதீனாவில் உள்ள அல் மஸ்ஜித் அன் நபாவியில் (Al Masjid-e-Nabawi) உள்ள முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் நினைவிடத்தின் உள் கருவறையை அலங்கரிக்கும் மதீனா கிலாஃப்பும் (Madinah gilaf) இருந்துள்ளது. சுமார் 900 ஆண்டுகள் பழமையான மற்றொரு குர்ஆன் புத்தகமும், பல மருத்துவ நூல்களும் இருந்துள்ளது. இவை அனைத்தையும் ஞான பாரதம் திட்டத்தின் கீழ் அதிகாரிகள், ஆவணமாகப் பதிவுச் செய்துள்ளனர்.
குர்ஆன் மற்றும் மருத்துவ நூல்களின் நிலை குறித்து அதிகாரி குமார் பப்பு ராஜ் கூறுகையில்,"அம்ஜ்ஹார் ஷெரீஃப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள குர்ஆன்கள் மற்றும் பிற மருத்துவ நூல்களைப் பொறுத்தவரை பாதுகாப்பு நிலையில் தான் உள்ளது. அதாவது மிகவும் நன்றாகவும் இல்லை, மோசமான நிலையிலும் இல்லை. கான்கா மக்கள் அந்த கையெழுத்து பிரதிகளுக்கு ஓரளவு பாதுகாப்பு செய்துள்ளனர்" என்றார்.
அம்ஜ்ஹார் ஷெரீஃப் மசூதியின் தலைவர் சையத் ஷா ஹஸ்னைன் குவாத்ரி (Syed Shah Hasnain Quadri), முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் பாதச்சுவடு, குர்ஆன் புத்தகங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள், கையெழுத்துப் பிரதிகளைப் பராமரித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பக்ரீத் பண்டிகையை இஸ்லாமியர்கள் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடிய தருணத்தில் முஹம்மது நபிகள் நாயகத்தின் பொக்கிஷங்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது அவர்களை மகிழ்ச்சியடைய செய்துள்ளது.