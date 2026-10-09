தட்டாஞ்சாவடியை தக்க வைக்கிறது என்.ஆர். காங். - 2 சுற்று முடிவிலும் அசோக் ஆனந்த் முன்னிலை
ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அசோக் ஆனந்த், காங்கிரஸ் சார்பில் விநாயகம், திமுக சார்பில் சேது செல்வம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் அ.மு.சலீம் ஆகியோர் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களாக களம் கண்டனர்.
Published : October 9, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:21 AM IST
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கையில் 2 சுற்றுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த் தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.
இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டது. அதில், என்.ஆர். காங்கிரஸ் முன்னில்லை வகித்தது. தற்போது 2 சுற்று முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த் 6950 வாக்குகள் பெற்று தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறார். 2-வது இடத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விநாயகம் உள்ளார். இவர் 2392 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். திமுக வேட்பாளர் சேது 1534 வாக்குகளும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் சலீம் 168 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளர் கார்த்திக் குமாரி 99 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற, புதுச்சேரி சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், அகில இந்திய என்.ஆர். காங்கிரஸ் நிறுவன தலைவரும் தற்போதைய முதலமைச்சருமான என்.ரங்கசாமி, தட்டாஞ்சாவடி மற்றும் மங்கலம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டு இடங்களிலுமே அமோக வெற்றி பெற்றார்.
இதனையடுத்து, முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மங்கலம் தொகுதியைத் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு, தனது சொந்த அரசியல் கோட்டையான தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்.எல்.ஏ. பதவியை மே மாதம் ராஜிநாமா செய்தார்.
அவரது ராஜிநாமாவை தொடர்ந்து அந்த தொகுதி அதிகாரப்பூர்வமாக காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக அத்தொகுதிக்கு அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
11 வேட்பாளர்கள் போட்டி
இந்த தொகுதியில் அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் 6 பேரும், சுயேட்சைகளாக 5 பேரும் என மொத்தம் 11 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.
ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அசோக் ஆனந்த், காங்கிரஸ் சார்பில் விநாயகம், திமுக சார்பில் சேது செல்வம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் அ.மு.சலீம், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் கார்த்திக் குமாரி ஆகியோர் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களாக களம் கண்டனர்.
26,921 வாக்காளர்கள்
இந்த தேர்தலில் 12,575 ஆண் வாக்காளர்கள், 14,341 பெண் வாக்காளர்கள் மற்றும் 5 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 26,921 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர்.
80.81 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு
அதன்படி, அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி 31 வாக்குச்சாவடிகளில் காலை 7 மணி முதல் தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. அதன்படி, மொத்தம் 80.81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் 87.2 வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இந்த முறை 6.39 சதவீதம் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.