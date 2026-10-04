மூன்று நாள்களில் 2.5 கிலோ தங்கம்; 181 லிட்டர் மதுபானம் - தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் பறக்கும் படை பறிமுதல் செய்த பொருள்கள்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்து வருகிறது.
Published : October 4, 2026 at 10:15 AM IST
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு கடந்த 3 நாட்களில் 2.5 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில், தட்டாஞ்சாவடி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததால் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், அந்த தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் கடந்த 3 நாட்களாக நடைபெற்ற சோதனையில் தங்கம், பணம், மது வகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி ரவி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருள்கள்
இது தொடர்பாக அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியபோது, “புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்து வரும் நிலையில், கடந்த 3 நாள்களில் ரூ. 3.6 கோடி மதிப்பிலான 2.5 கிலோ தங்க நாணயங்கள் மற்றும் ரூ. 1.77 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது மட்டுமின்றி 181 லிட்டர் மதுபானம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலை பொருத்தவரை 31 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், பெண்கள் மட்டும் பணிபுரியும் ஒரு வாக்குச்சாவடி அடங்கும். மற்ற 2 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் செய்தல் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவது தான். இருப்பினும், தலைமை தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவின் அடிப்படையில் வாக்காளர் திருத்த பணி கடந்த அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் திருத்தம்
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மொத்தம் 30 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த தொகுதிகளில் வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்கல் ஆகிய பணியை ஒரு மாதத்தில் முடிக்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொண்ட போது படிவம் 6-ல் கேட்கப்பட்ட விவரங்களை தற்போது வாக்காளர்கள் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பழைய படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட விவரங்களை மட்டும் பூர்த்தி செய்து அளித்தால் போதுமானது. இதற்காக சிறப்பு முகாம்களை நடத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்று புதுச்சேரி தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்தார்.