இந்தியாவில் டெலிகிராமிற்கு தற்காலிக தடை; நீட் தேர்வில் முறைகேடுகளை தடுக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை
வரும் ஜூன் 22-ம் தேதி வரை இந்தியாவில் டெலிகிராம் உபயோகிப்பதற்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் சட்டம், 2000 கீழ் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 16, 2026 at 12:27 PM IST
புது டெல்லி: வரும் 21-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இளநிலை நீட் மறுதேர்வில் முறைகேடுகள் ஏற்படமால் தடுக்கும் வகையில் டெலிகிராமிற்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.
மாணவர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் டெலிகிராம் செயலின் மூலம் போலியான நீட் வினாத்தாள்கள் ஆயிரத்தில் தொடங்கி லட்சக்கணக்கில் விற்பனை செய்ய சில கும்பல் முயற்சிப்பதாக தேசிய தேர்வு முகமை கூறியிருந்தது. எனவே இதனை தடுக்கும் வகையில் நீட் தேர்வு நடைபெற்று முடியும் வரை, அதாவது ஜூன் 22 வரை இந்தியாவில் டெலிகிராமிற்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேலும், ஏற்கனவே அனுப்பிய மேசேஜ்களையும் வரும் 30-ம் தேதி வரை எடிட் செய்ய முடியாத வகையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெறுவதற்கான நுழைவுத் தேர்வாக இளநிலை நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது. 2026-ம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு கடந்த மே 3-ம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக நடந்து முடிந்த தேர்வானது ரத்து செய்யப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, மறுதேர்வு வரும் ஜூன் 21-ம் தேதி பிற்பகல் 2 முதல் 5.15 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அட்மிட் கார்டு கடந்த 14-ம் தேதி வெளியான நிலையில், இதுவரை 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக சமூக வலைத்தளத்தில் புகார் எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு விளக்கமளித்த தேசிய தேர்வு முகமை, நீட் வினாத்தாள் என்ற பெயரில் பல போலியான வினாத்தாள்களை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டு மாணவர்கள் மத்தியில் அச்சத்தையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்த சிலர் முயற்சிப்பதாக தெரிவித்தது.
மேலும், வினாத்தாள் கசியவில்லை எனவும், இதுபோன்ற சட்டவிரோத மோசடியில் ஈடுபடும் கும்பல்களிடம் இருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. தவிர, ஏமாற்று வேலையில் ஈடுபடும் நபர்களை கண்டறிய தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தது.
|இதையும் படிங்க: நீட் மறுதேர்வு - என்.டி.ஏ. தொடர்ந்து குளறுபடி செய்வதாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. கண்டனம்
இந்நிலையில், நீட் மறுதேர்வில் முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையில் ஜூன் 22-ம் தேதி வரை இந்தியாவில் டெலிகிராம் உபயோகிப்பதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட தேசிய தேர்வு முகமை, “தகவல் தொழில்நுட்பம் சட்டம், 2000 பிரிவு 69ஏ கீழ் இந்தியாவில் டெலிகிராம் உபயோகத்திற்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்படுகிறது. தவிர, ஏற்கனவே அனுப்பிய மேசேஜ்களை எடிட் செய்யும் அம்சத்திற்கு ஜூன் 30-ம் தேதி வரை தடைவிதிக்கப்படுகிறது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடந்த சில தினங்களாக டெலிகிராம் மூலம் நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள் என கூறி சில மோசடி கும்பல்கள், பெற்றோர்களிடம் இருந்து ஆயிரத்தில் இருந்து லட்சக்கணக்கில் வசூலிக்க முயற்சி செய்வது கண்டறியப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. வெளிப்படையான, நியாயமான மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் நீட் தேர்வை நடத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்று வருவதாக தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.
ஆகவே, இதுபோன்ற மோசடி கும்பல்கள் சமூக வலைத்தளம் வாயிலாகவோ அல்லது செல்போன் மூலமாகவோ தொடர்புகொண்டால், மாணவர்கள் 1930 என்ற தேசிய சைபர் கிரைம் உதவி எண் அல்லது http://cybercrime.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக உடனே புகார் அளிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.