புதுச்சேரியில் கடல் அலையில் சிக்கித் தவித்த தெலங்கானா இன்ஜி. மாணவர்கள்; உயிரை பணயம் வைத்து போராடி மீட்ட லைப்கார்டு வீரர்கள்
பின்னர் அவர்களை கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் தியாகராஜன் மற்றும் லைப்கார்டு வீரர்கள் தகுந்த அறிவுரைகள் கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
Published : November 29, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 12:49 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி தலைமை செயலகம் எதிரே தடையை மீறி கடலில் குளித்த தெலங்கானா இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள், அலையில் சிக்கி தவித்த நிலையில், உயிரை பணயம் வைத்து போராடி லைப்கார்டு வீரர்கள் மீட்டனர்.
புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, சனி, ஞாயிறு மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் வெளிமாநிலத்தவர்களின் வருகை கூடுதலாக இருக்கிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமையான நேற்று பாரதி பூங்கா, தாவரவியல் பூங்கா, அரவிந்தர் ஆசிரமம், புதுச்சேரி கடற்கரை, பாண்டி மெரினா உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர்.
தலைமை செயலகம் எதிரே செயற்கை மணல் பரப்பு பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகள் மட்டுமின்றி உள்ளூர் மக்களும் அதிகம்பேர் கடலில் கால்நனைத்து மகிழ்வார்கள். இந்நிலையில் தெலங்கானா மாநிலம் மகுபுப் நகரை சேர்ந்த தனியார் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் யஷோதர் (19), தனது சக மாணவர்கள் 5 பேருடன் நேற்று புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா வந்தார்.
சுற்றுலா வந்த இடத்தில் விபரீதம்
அவர்களில் யஷோதர் உள்ளிட்ட 6 பேரும் தலைமை செயலகம் எதிரே தடையை மீறி கடலில் குளித்துள்ளனர். அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த லைப்கார்டு வீரர்கள் ரமேஷ், ஜெயக்குமார் ஆகியோர் இங்கு கடலில் குளிக்கக்கூடாது, ஆழமான பகுதிக்கு செல்ல கூடாது என எச்சரித்தனர். இருப்பினும் தடையை மீறி தெலங்கானா மாணவர்கள் அங்கு குளித்துள்ளனர்.
அதில் ஒருவர் ஆழமான பகுதிக்கு சென்று விட்டதால், ராட்சத அலையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார். அவரை காப்பாற்ற மற்ற 5 மாணவர்களும் சென்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்களும் அலையில் சிக்கிக் கொண்டனர். 6 பேரும் உயிருக்குப் போராடியபடி, கூச்சலிட்டுள்ளனர்.
கடல் அலையில் சிக்கித் தவித்த தெலங்கானா இன்ஜி. மாணவர்கள்; உயிரை பணயம் வைத்து மீட்ட லைப்கார்டு வீரர்கள் #Puducherry | #BeachRescue | #Lifeguards | #TelanganaStudents | #CoastGuard | #PondicherryBeach | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/Ni5ChEMp8j— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 29, 2026
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அலையில் சிக்கித் தவித்த 6 பேரையும் ஒவ்வொருவராக உயிரை பணயம் வைத்து சுமார் அரை மணி நேரம் போராடி மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தனர். இதில் யஷோதர் அதிக கடல்நீரை குடித்து விட்டதால், ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்டார். இதனால் அவரை புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர் அவர்களை கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் தியாகராஜன் மற்றும் லைப்கார்டு வீரர்கள் தகுந்த அறிவுரைகள் கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.