இனிமேல் பூங்காக்களில் அமர்ந்து வேலை செய்யலாம் - ஹைதராபாத்தில் ஐடி ஊழியர்களுக்காக ‘வொர்க் ஃப்ரம் பார்க்’ திட்டம்
முதற்கட்டமாக 2 இடங்களில் ஏற்கனவே பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருவதாகவும், ஜனவரி 1-ஆம் தேதிக்குள் இந்த பூங்காக்கள் திறக்கப்படும் எனவும் மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 8, 2026 at 8:48 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐடி ஊழியர்கள் பூங்காக்களில் அமர்ந்து பணிபுரியும் ‘வொர்க் ஃப்ரம் பார்க்’ வசதியை அமைக்க தெலங்கானாவின் சைபராபாத் மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. துபாயில் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த முயற்சியை பின்பற்றி, இங்கும் 30 பூங்காக்கள் அமைப்பதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தெலங்கானாவின் சைபராபாத் நகரம் தேசிய மற்றும் சர்வதேச தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் மையமாக விளங்கி வருகிறது. இங்குள்ள நிறுவனங்களில் பணிபுரிகிற ஊழியர்கள், தொழிலதிபர்கள், ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனர்கள் அமைதியாக அமர்ந்து பணிபுரிவதற்கான சூழலை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்.
சனிக்கிழமை (நவ.7) செய்தியாளர்களை சந்தித்த சி.எம்.சி ஆணையர் ஜி. ஸ்ருஜனா, இத்திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக செரிலிங்கம்பள்ளி மண்டலத்திலுள்ள மஜீத்பந்தா மாதவ் ஹில்ஸ் காலனியில் 1.5 ஏக்கர் பரப்பளவிலும், குக்கட்பள்ளி மண்டலத்திலுள்ள மாதாப்பூரில் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவிலும் பூங்காக்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
மேலும், இந்த பூங்காக்களில் வேலை செய்வதற்கு ஏற்ற அமைதியான சூழல், உயரமான மரங்கள், நடுநடுவே பெரிய அறைகள், சௌகர்யமான நாற்காலிகள், இலவச வை-ஃபை, கஃபேடேரியா, கோ-வொர்கிங் சீட்டிங், திறந்தவெளி அரங்கம், ஸ்டார்ட்-அப் தீம் மீட்டிங் ஹால், நடைபாதை, மின்சார வாகனம் சார்ஜிங் வசதி, கழிவறைகள் மற்றும் பிற வசதிகள் அமைக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அலுவலங்களில் அனைத்து வசதிகளும் இருந்தாலும், போக்குவரத்து நெரிசலிலிருந்து தப்பிக்க, அதே போன்ற வசதிகளுடன் பூங்காக்கள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன. மாநாகராட்சிக்குள் 30 பூங்காக்களை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், முதற்கட்டமாக 2 இடங்களில் ஏற்கனவே பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குள் இந்த பூங்காக்கள் திறக்கப்படும். நமது நாட்டில் இதுபோன்று பூங்காக்கள் மேம்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறை என ஸ்ருஜனா தெரிவித்திருக்கிறார்.
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மேலும், காலை முதல் நள்ளிரவு வரை பயன்பாட்டில் இருக்கும் இந்த பூங்காக்களில் பாதுகாப்பிற்காக சிசிடிவி கேமிராக்கள் பொருத்தப்படும். அடுத்த ஆண்டு முதல் குறைந்த கட்டணத்துடன் இந்த பூங்காக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது. மக்களின் வரவேற்பை பொறுத்து, மற்ற பகுதிகளிலும் தேவையான மாற்றங்கள் மற்றும் கூடுதல் வசதிகளுடன் இந்த திட்டமானது விரிவுபடுத்தப்படும். இந்த பூங்காக்கள் நிச்சயமான ஐடி ஊழியர்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள துபாயில் நவம்பர் 2 அன்று, அல் பர்ஷா குள பூங்காவில் முதல் ‘வொர்க் ஃப்ரம் பார்க்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த திறந்தவெளி பணி சூழலானது ஐடி ஊழியர்களுக்கு வழக்கத்திற்கு மாறான பணிச்சூழலை வழங்குவதால் அங்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஹைதராபாத்திலும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவது ஐடி ஊழியர்களுக்கு மாறுபட்ட பணிச்சூழலை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.