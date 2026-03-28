வேலையிழப்பை தடுக்க ஏஐ நிறுவனங்களுக்கு வரி: தெலங்கானா அரசு பரிசீலனை
நாட்டிலேயே முதன்முறையாக ஏஐ நிறுவனங்களுக்கு வரிவிதிப்பது குறித்து தெலங்கானா அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 28, 2026 at 5:45 PM IST
ஹைதராபாத் : ஏஐ வளர்ச்சியினால் வேலையிழப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், ஏஐ நிறுவனங்களுக்கு வரி விதிப்பது குறித்து பரீசிலித்து வருவதாக தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ) தொழில்நுட்பம், அசுர வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. தகவல் தொழில்நுட்பம் மட்டுமின்றி, மருத்துவம், நிதி, உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏஐ பயன்பாடு வந்துவிட்டது. மனிதர்களினால் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடிய வேலையை ஏஐ ஒரு சில நொடிகளில் செய்து முடித்து ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. இதனால் பெரும் நிறுவனங்கள் முதல் சிறிய அளவிலான நிறுவனங்கள் வரை ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு வந்து, ஊழியர்களை பணியில் இருந்து நீக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
இதனிடையே, ஒரு தொழில்நுட்பம் என்பது மனிதர்களின் வேலையை எளிதாக்கி, அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கிச் செல்லவே உபயோகமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, வேலையை இழக்க வழிவகை செய்யக்கூடாது என நிபுணர்கள் கருத்துகளை முன்வைக்கத் தொடங்கினர். உலகளவில் ஏஐ வளர்ச்சி பணியாளர்களின் மத்தியில் வேலையிழப்பு பயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று ( மார்ச் 27) அமெரிக்காவில் உள்ள ஹார்வர்ட் கென்னடி பள்ளி, செயற்கை நுண்ணறிவு கருத்தரங்கத்தை நடத்தியது. இதில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி காணொளி வழியாகக் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அதில் பேசிய அவர், ”ஏஐ என்பது இருமுனை கத்தி போன்றது. இதனை ஆரம்பத்திலேயே இருந்து முறையான கவனிக்காமல் விட்டால், நன்மைகளை விட அபாயங்களே அதிகமாகிவிடும்” என எச்சரித்தார்.
ஏஐ நிறுவனங்களுக்கு வரி
”நச்சு வாயுக்கள் வெளியிடும் தொழிற்சாலைகளுக்கு உள்ள கார்பன் கிரேடிட் போன்று, வேலையை விட்டு நீக்கும் ஏஐ நிறுவனங்களுக்கும் வரி அறிமுகம் செய்யப் பரிசீலனை செய்து வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார். டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புமிக்க ஏஐ நிறுவனங்கள், வேலை இழந்த ஊழியர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது நியாயமானது என்றும் தெரிவித்தார்.
Spoke at the Harvard Kennedy School AI Symposium.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 27, 2026
AI will redefine economies and power structures. Nations that prepare will lead.
Telangana is acting now—building Future City & AI City, driving reskilling, and creating the jobs of tomorrow.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஏஐ மூலம் மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், கட்டடக் கலைஞர்கள், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் ஆகியோர்களுக்கு பணியிழப்பு இன்றி பணி முறையில் மாற்றம் ஏற்படும். வளர்ச்சி என்பது இருப்பினும், நுழைவு அளவிலான பதவிகளில் ஊழியர்களை வேலைக்கு எடுப்பது என்பது குறைந்துவிடும். எதிர்கால தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஹைதராபாத் அருகில் அரசு உருவாக்கி வரும் பாரத் எதிர்கால நகரத்தைப்போல் ஏஐ-க்கு என்று தனி நகரம் உருவாக்கப்படும்” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து, திறன் வளர்ச்சியைப் புதுப்பித்து, நாளைய தேவைக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதாக அவரின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "மற்றவர்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், நாங்கள் வளர்ச்சி, உற்பத்தி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். சுற்றுலா, எலெக்ட்ரிக் வாகனம், உட்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை விரிவுபடுத்தி, திறமையின் மூலம் இயங்கும் உலகளவிலான ஏஐ மையத்தை நாங்கள் உருவாக்கி வருகிறோம். ஏஐ நிறுவனங்களுக்கு வரிவிதிப்பு பரிசீலனை செய்வது மூலம் பொறுப்பான அரசாக நிலைநிறுத்தியுள்ளோம். ஹைதராபாத் தயாராகவுள்ளது. உலக நாடுகள் தெலங்கானாவில் முதலீடு செய்ய அழைக்கிறோம்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.