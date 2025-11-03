தெலங்கானாவில் கோர விபத்து: 21 பேர் உயிரிழப்பு; பலர் படுகாயம்!
மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் ஆய்வாளர் பூபல் ஸ்ரீதரின் இடது கால் மீது பொக்லைன் வாகனம் ஏறி இறங்கியதில் அவர் படுகாயம் அடைத்ததாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2025 at 10:54 AM IST
ஹைதராபாத்: ரங்காரெட்டி மாவட்டத்தில் சரளைக் கற்களை ஏற்றிச்சென்ற டிப்பர் லாரி, அரசுப் பேருந்து மீது மோதியதில் 21 பயணிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
தெலங்கானா மாநிலம் செவெல்லா மண்டலத்தில் உள்ள மிர்ஜாகுடா கிராமத்திற்கு அருகே, சரளைக் கற்களை ஏற்றிச் சென்ற டிப்பர் லாரி, தந்தூரிலிருந்து ஹைதராபாத் நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்தின் மீது பயங்கரமாக மோதியது.
சுமார் 70 பயணிகள் இந்த பேருந்தில் பயணம் செய்திருந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவர்களில் பெரும்பாலானோர் மாணவர்கள் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். ஹைதராபாத்தில் உள்ள கல்லூரிகளில் படிக்கும் இவர்கள், விடுமுறை முடிந்து இன்றைய தினம் கல்லூரிக்கு செல்வதற்காக பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளனர்.
VIDEO | Rangareddy: Several injured after a tipper collided with a Tandur RTC bus near Mirjaguda on the Hyderabad-Bijapur highway.— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பொக்லைன் இயந்திரங்களின் உதவியுடன் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர். சரளைக் கற்கள் ஏற்றிச்சென்ற டிப்பர் லாரி பேருந்தை இடித்துவிட்டு, ஒருபக்கமாக அதன் மீது சாய்ந்துள்ளது.
இதனால், பலர் கற்குவியல்களுக்குள் சிக்கி உயிரிந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தினால் படுகாயமடைந்த பயணிகள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு, அருகில் உள்ள செவெல்லா அரசுத் தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடைசியாக கிடைத்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, 10 ஆண்கள், 9 பெண்கள், ஒரு குழந்தை என இதுவரை 21 பேர் உயிரிழந்ததாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பேருந்தின் நடத்துநர் ராதா உள்பட 15 பேரை காவல்துறையினர் இதுவரை மீட்டுள்ளனர். கற்குவியலுக்குள் சிக்கியிருக்கும் பலரை மீட்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றனர்.
இந்த சாலை விபத்தின் காரணமாக ஹைதராபாத்-பிஜாப்பூர் நெடுஞ்சாலையில் பெரும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. செவெல்லா-விகாராபாத் பாதையில் ஏராளமான வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டன.
மோசமான இந்த சூழலில், மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் ஆய்வாளர் பூபல் ஸ்ரீதரின் இடது கால் மீது பொக்லைன் வாகனம் ஏறி இறங்கியதில் அவர் படுகாயம் அடைத்ததாக காவல்துறை தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. அவரையும் செவெல்லா அரசுத் தலைமை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నతాధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ దుర్ఘటనలో అవసరమైన సహాయక చర్యలు యుద్ధ ప్రాతిపదిన కొనసాగించాలని, సహాయక చర్యల కోసం అన్ని విభాగాలను రంగంలోకి దింపాలని ముఖ్యమంత్రి గారు సీఎస్ గారు, డీజీపీ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడి… https://t.co/npwxS6JGGQ— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 3, 2025
முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி இரங்கல்
இந்த விபத்து தொடர்பாக தனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தினை பதிவு செய்துள்ள தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ரெங்கா ரெட்டி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மீட்புப் பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ள ஆணையிட்டுள்ளார். மேலும், மீட்புப்பணிகள் குறித்த விவரங்களை அவ்வப்போது தனக்கு தருமாறு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்றுவரும் பயணிகளை ஹைதராபாத் அழைத்து வந்து, உயர்தர சிகிச்சை அளிக்க முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி முடிவு செய்துள்ளார். மேலும், உடனடியாக சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு அமைச்சர்கள் சென்று மீட்பு நடவடிக்கைகளை கவனிக்குமாறும் அவர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన దుర్ఘటనలో సంభవించిన ప్రాణనష్టం నన్ను చాలా బాధించింది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధితులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2025
మరణించిన వారి కుటుంబానికి పీఎంఎన్ ఆర్ ఎఫ్ నుండి రూ.2…
பிரதமர் நிவாரணம்
தெலங்கானா விபத்திற்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.2 லட்சமும், காயமடைந்து சிகிச்சைப்பெற்று வரும் பயணிகளுக்கு தலா ரூ.50,000-மும் பிரதமர் நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.