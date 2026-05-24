தெலங்கானாவில் ஒரே நாளில் 51 பேரை காவு வாங்கிய கோடை வெயில்; ரூ.4 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு

அதிக வெப்பத்தினால் ஏற்பட்ட நீரிழப்பு காரணமாக தெலங்கானா மாநிலத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் 34 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கோடை வெயில் - கோப்புப் படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 5:35 PM IST

ஹைதராபாத்: கடும் வெயிலினால் பாதிக்கப்பட்டு, மாநிலத்தில் நேற்று சனிக்கிழமை மட்டும் 51 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெலங்கானா சுகாதாரத் துறை அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

உலகளவில் கடந்த ஆண்டைவிட, இந்தாண்டு வெயிலின் தாக்கம் மிக அதிகமாக உணரப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஊட்டி, கொடைக்கானல், குடகு போன்ற குளிர்ச்சியான மலைப்பிரதேசங்களில் கூட வெப்பத்தின் அளவு அதிகரித்திருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. மனித வாழ்க்கையிலும் இது இன்றியமையாத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

51 பேர் உயிரிழப்பு

கேரளாவைப் பொறுத்தவரை, அதிக வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல், பாம்புகள் வீடுகளில் தஞ்சம் புகுந்து குடியிருப்புவாசிகளுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதேவேளை தெலங்கானா மாநிலத்தில் நிலவும் வறட்சியான வெப்பத்தினால், நேற்று சனிக்கிழமை (மே 23) மட்டும் 51 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக, அம்மாநிலத்தின் சுகாதாரத் துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அதுவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மே 22) ஒரே நாளில் 34 பேர் வெயிலினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளின் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர். இந்நிலையில், வெயிலினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள தெலங்கானா மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் பொங்குலெட்டி சீனிவாச ரெட்டி, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 4 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

வெயிலினால் தொடரும் இறப்பு

வாராங்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் சனிக்கிழமை 23 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அரசு வெளியிட்ட தரவுகள் உறுதிபடுத்தி இருக்கின்றன. அதற்கு அடுத்தபடியாக கரீம்நகர் மாவட்டத்தில் 11 பேரும், கம்மம் மாவட்டத்தில் 7 பேரும், அடிலாபாத்தில் 5 பேரும், நல்கொண்டாவில் 5 என 51 பேரின் உயிரை ஒரே நாளில் கோடை வெப்பம் காவு வாங்கியுள்ளது.

இந்த சூழலை கருத்திற்கொண்டு கிராமங்கள் மற்றும் தாலுகா அளவில் வெயிலின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தரவுகள் உதவியுடன் கணித்து, பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் பொங்குலெட்டி சீனிவாச ரெட்டி தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை

மேலும் பேருந்து நிலையங்கள், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள், சந்தை இருக்கும் பகுதிகள், பிரதான சாலைகளில் குளிர்ந்த குடிநீர், மோர், ஓ.ஆர்.எஸ் பானம் போன்றவை பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் அமைச்சர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

அனைத்தும் உயிர்களும் வாழ நாம் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சர், மனிதர்கள் மட்டுமின்றி பறவைகளுக்கும், கால்நடைகளுக்கும் தண்ணீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போதைய நிலவரத்தை பொறுத்தவரை, வெயிலின் தீவிரத்தை உணர்த்தும் வகையில் தெலங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள சுமார் 15 மாவட்டங்களில் 45 டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமான வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தரவுகளின்படி, கொத்தாகுடெம் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 46.3 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. குறைந்தபட்சமாக நாராயண்பேட் மாவட்டத்தில் 39.8 டிகிரி செல்சியல் வெப்பம் பதிவானதாக அளவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த மோசமான சூழலை கையாள, மக்கள் தேவையில்லாத பட்சத்தில் அதிக வெயில் நேரங்களில் வெளியே நடமாட வேண்டாம் என தெலங்கானா அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

