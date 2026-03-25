மகளுக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்த தந்தை: தெலங்கானாவில் அதிர்ச்சி

என் குழந்தையை என்னிடம் இருந்து பிரித்துவிடுவார்கள் என அஞ்சியே இந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டதாக தந்தை தெரிவித்துள்ளார்.

நாராயண்பூர் காவல் நிலையம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 1:47 PM IST

ஹைதராபாத்: மகளுக்கு சப்போட்டா பழத்தில் விஷம் வைத்து கொடுத்து கொலை செய்த சம்பவம், தெலங்கானா மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலம், யாதாத்ரி மாவட்டம், சான்ஸ்தான் நாராயணபுரம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட லச்சம்மா குடெம் (Lachamma gudem) பகுதியில் வசித்து வரும் ரவி வரிக்குப்பலா (Ravi Varikuppala) என்பவர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுவாதி என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்துக் கொண்டார். இந்த தம்பதிக்கு மேகனா (வயது 2) மற்றும் ஒன்பது மாத மயூரி என்ற குழந்தை உள்ளது.

குடும்ப சண்டைக் காரணமாக சுவாதி தனது கைக் குழந்தையுடன் தனது தந்தை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இருப்பினும், தனது மூத்த மகளை தன்னிடம் அனுப்பி வைக்குமாறு குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களிடம் உதவிக்கேட்டுள்ளார். எனினும் அவரது முயற்சி பலனளிக்கவில்லை. இதையடுத்து, மட்குலப்பள்ளி காவலநிலையத்தில் சுவாதி புகார் அளித்துள்ளார். அந்த போலீசார், நாராயண்பூர் காவல்நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.

அவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில், ரவி வரிக்குப்பலாவை நேரில் அழைத்து போலீசார் பேசினர். பெரியவர்கள் முன்னிலையில் திங்கட்கிழமை அன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்று அவரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கிடையே, சனிக்கிழமை அன்று தனது மகள் மேகனாவைக் கொல்ல முடிவுச் செய்த ரவி, சப்போட்டா பழத்தில் எலி மருந்தை கலந்து கொடுத்துள்ளார். அதனை சாப்பிட்ட மேகனா வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்துள்ளார். இதையடுத்து, ரவி வரிக்குப்பல்லாவும் உயிரை மாய்க்க முயன்றார்.

இதையடுத்து குடும்பத்தினர் மேகனாவை நல்கொண்டா மருத்துவமனைக்கும், நிலோஃபர் மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்த நிலையில் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தாய் சுவாதி அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், ரவியிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

அந்த விசாரணையில், "எனக்கு என் மனைவியும், குழந்தைகளும் வேண்டும்; என் குழந்தையை என்னிடம் இருந்து பிரித்துவிடுவார்கள் என அஞ்சினேன். அதனால்தான் அவ்வாறு செய்தேன்" என்று கூறியுள்ளார். தற்போது ரவி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

