ETV Bharat / bharat

கலப்பட நெய்யில் திருப்பதி லட்டு: மேலிடத்தின் அழுத்தமே காரணம் - அதிகாரி திடுக்கிடும் வாக்குமூலம்!

திருப்பதி கோயிலுக்கு கலப்பட நெய் விநியோகம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் செயல் அதிகாரியாக இருந்த ஏ.வி. தர்மா ரெட்டியிடம் எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடத்தினர்.

திருப்பதி தேவஸ்தான முன்னாள் செயல் அதிகாரி ஏ.வி. தர்மா ரெட்டி
திருப்பதி தேவஸ்தான முன்னாள் செயல் அதிகாரி ஏ.வி. தர்மா ரெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பதி: திருப்பதி கோயில் லட்டு பிரசாதத்தில் கலப்பட நெய் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கு மேலிடத்தின் அழுத்தமே காரணம் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் செயல் அதிகாரி வாக்குமூலம் அளித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலக பிரசித்தி பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு திரும்புவது வழக்கம். அவ்வாறு வரும் பக்தர்களுக்கு லட்டு பிரசாதம் வழங்கப்படுவது பாரம்பரியாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

திருப்பதி கோயில் எந்த அளவுக்கு புகழ் பெற்றதோ, அதே அளவுக்கு அங்கு வழங்கப்படும் லட்டு பிரசாதமும் புகழ் வாய்ந்தது. இந்த சூழலில், திருப்பதி லட்டு பிரசாதம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் நெய்யில் கலப்படம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு புகார் எழுந்தது.

நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய சர்ச்சையையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்திய இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு அமைப்புகள் விசாரணை மேற்கொண்டன. பின்னர், இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி) அமைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, திருப்பதி கோயிலுக்கு நெய் விநியோகம் செய்யப்பட்ட போலேபாபா டைரி நிறுவனம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவி டைரி நிறுவனம், ப்ரீமியர் அக்ரி ஃபுட்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் நெய் மாதிரிகள் ஆய்வகங்களில் சோதனை செய்யப்பட்டன. இதில், அவற்றில் கலப்படம் நடந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, போலேபாபா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களான பொமில் ஜெயின், விபின் ஜெயின் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். தற்போது அவர்கள் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், திருப்பதி கோயிலுக்கு கலப்பட நெய் விநியோகம் செய்யப்பட்ட காலக்கட்டத்தில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் செயல் அதிகாரியாக இருந்த ஏ.வி. தர்மா ரெட்டியிடம் இரு தினங்களுக்கு முன்பு எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடத்தினர்.

'மேலிட அழுத்தத்தால் செய்தேன்'

அப்போது, "லட்டு பிரசாதம் செய்ய கலப்பட நெய்யை எதற்காக அனுமதித்தீர்கள்?" என அதிகாரிகள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு ஏ.வி. தர்மா ரெட்டி, "எனக்கு மேலிடத்தில் இருப்பவர்கள் கொடுத்த அழுத்தத்தால் தான் அவ்வாறு நான் செய்தேன்" தெரிவித்தார். "யார் அந்த மேலிடம்?" என அதிகாரிகள் கேட்டதற்கு, தர்மா ரெட்டி எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.

அதே போல, 2020-ஆம் ஆண்டு திருப்பதி கோயிலுக்கு பால் விநியோகம் செய்ய கோரப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் 'பால்' என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டது தொடர்பாக அவரிடம் எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் கேள்வியெழுப்பினர். மேலும், "அவ்வாறு செய்தததால் தான் போலேபாலா நிறுவனத்தால் இந்த ஒப்பந்தத்தை பெற முடிந்ததா?" எனவும் அதிகாரிகள் வினவினர். அதற்கு தர்மா ரெட்டி, "எனக்கும், அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை; தேவஸ்தான குழுக்கள் தான் அதை கையாண்டன" எனக் கூறினார்.

8 மணிநேரத்துக்கும் மேலாக தர்மா ரெட்டியிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், பெரும்பாலான கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளிக்கவில்லை எனவும் எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பின்னர், நேற்றைய தினமும் (நவ.12) தர்மா ரெட்டியிடம் எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு பால் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள் மாற்றப்பட்டது குறித்து அதிகாரிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த தர்மா ரெட்டி, "தேஸ்தானத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுக்கு பிறகே இது மாற்றப்பட்டது. இந்த விஷயத்தில் நான் தவறு செய்திருந்தால், அனைவரும் தவறு செய்ததாகவே அர்த்தம்" எனக் கூறினார்.

TAGGED:

திருப்பதி லட்டு
கலப்பட நெய்
திருப்பதி தேவஸ்தானம்
TIRUPATI TEMPLE
TIRUPATI LADDU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.