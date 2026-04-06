திருச்சி சிவா, எல்.கே.சுதீஷ் உள்ளிட்ட 6 பேர் மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களாக பதவியேற்பு

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார், மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே உள்ளிட்டோரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பதவியேற்பு (Sansad TV)
Published : April 6, 2026 at 4:26 PM IST

புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவைக்கு புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆறு எம்.பி.க்கள் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் இன்று (ஏப்ரல் 06) முறைபடி பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவரும், மாநிலங்களவைத் தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

அதன்படி, திமுகவைச் சேர்ந்த கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டோபர் திலக், தேமுதிகவின் பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோர் முதன்முறையாக மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்களான பாமகவைச் சேர்ந்த அன்புமணி ராமதாஸ், அதிமுகவைச் சேர்ந்த டாக்டர்.தம்பிதுரை ஆகியோர் மீண்டும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

திமுகவைச் சேர்ந்த திருச்சி சிவா தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக மாநிலங்களவை உறுப்பினராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார். பதவியேற்றவர்கள் அவையில் இருந்த பதவிப்பிரமாண கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டனர்.

புதிதாகப் பதவியேற்றவர்களுக்கு மாநிலங்களவைத் துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஸ் மற்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் உள்ளிட்ட மூத்த உறுப்பினர்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்.

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆறு உறுப்பினர்களும் தமிழ் மொழியிலேயே உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், "அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று தமிழில் தெரிவித்தார்.

இதனிடையே, எல்.கே.சுதீஷ் பதவியேற்க அழைக்கப்பட்டபோது அவர் தோளில் தேமுதிக கட்சித் துண்டை அணிந்திருந்தார். அந்த துண்டை மேஜையிலேயே வைத்துவிட்டு வரும்படி குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டார். இதையேற்ற எல்.கே.சுதீஷ் தனது துண்டு மற்றும் பைலை இருக்கையில் வைத்துவிட்டு பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டார்.

பின்னர், குடியரசு துணைத் தலைவரிடம் எல்.கே.சுதீஷ் வாழ்த்துப் பெற்றார். அதனை தொடர்ந்து தனது பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த விஜயகாந்தின் புகைப்படத்தை எடுத்து அவையில் காண்பித்தார்.

தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார், மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே, திரிணாமூல் காங்கிரஸ், பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்களும் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்குவங்கம், அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்துள்ளதால், மாநிலங்களவை அலுவலில் குறைந்த அளவிலேயே உறுப்பினர்கள் இன்று பங்கேற்றிருந்தனர்.

