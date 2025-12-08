நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: தமிழக எம்.பி.க்களின் அனல் பறந்த கேள்விகள்

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: தமிழக எம்.பி.க்களின் அனல் பறந்த கேள்விகள்
அமைப்புசாரா பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய பலன்கள் வழங்கப்படுமா? என திமுக எம்.பி. ஆ. ராசா கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : December 8, 2025 at 8:32 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தமிழக எம்.பி.க்கள் பல்வேறு துறைகள் தொடர்பாக இன்று சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பினர்.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் 6-ஆம் நாளான இன்று, தமிழகத்தை சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தனர். அவர்கள் எழுப்பிய கேள்விகள் பின்வருமாறு:
எம்.பி. ஆ. ராசா
1. அமைப்புசாரா பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய பலன்கள் வழங்கப்படுமா? என திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ. ராசா கேள்வியெழுப்பினார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "சமூகப் பாதுகாப்பின் ஒரு பகுதியாக அமைப்புசாரா ஊழியர்கள் இருக்கின்றனர். இவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன? இவர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டம் வழங்கும் திட்டம் உள்ளதா? இதில் அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு என்ன? மேலும், அமைப்புசாரா ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை, வருடாந்திர விடுப்பு, மகப்பேறு விடுப்பு போன்ற பிற சமூகப் பாதுகாப்பு பலன்களை வழங்க அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் என்ன?" என ஆ. ராசா கேள்வியெழுப்பினார்.
எம்.பி.க்கள் ஜி. செல்வம் மற்றும் சி.என். அண்ணாதுரை
2. UPI பரிவர்த்தனையை முறைப்படுத்த நடவடிக்கை என்ன?
இதுதொடர்பாக திமுக எம்.பி.க்கள் ஜி. செல்வம் மற்றும் சி.என். அண்ணாதுரை எழுத்துப்பூர்வாக எழுப்பிய கேள்வியில், "UPI வழிமுறை, மற்ற பணப்பரிவர்த்தனை முறைகளை விட மேம்பட்டதாக இருக்கிறதா? எதன் அடிப்படையில் அது மதிப்பிடப்படுகிறது? டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை அதிகரிக்கும் நோக்கில் அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் விளைவாக UPI தளத்தில் இணைந்துள்ள வணிகங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன?
தமிழ்நாட்டில் RuPay இணைக்கப்பட்ட கணக்குகள் மூலம் செய்யப்படும் UPI பரிவர்த்தனைகளின் அளவு மற்றும் மதிப்பு எவ்வளவு? தமிழ்நாட்டில் உள்ள இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் டிஜிட்டல் கட்டண உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?
தமிழ்நாட்டில் பொது சேவைகள், போக்குவரத்து மற்றும் மின் வணிக தளங்களுடன் RuPay மற்றும் UPI அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்க அரசாங்கம் முன்மொழியும் புதிய முயற்சிகள் யாவை?" என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினர்.
திமுக எம்.பி.க்கள் மலையரசன் மற்றும் டாக்டர் கலாநிதி வீராசாமி
3. தேர்தல் வாக்குறுதிகளின்படி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்காதது ஏன்?
இதுதொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் அவர்கள் பேசுகையில், "சமீபத்திய அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி முந்தைய ஆண்டுகளைவிட, நாட்டில் தற்போதைய வேலையின்மை விகிதம் அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த மூன்று நிதியாண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்ட முறையான மற்றும் முறைசாரா துறை வேலைவாய்ப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன? இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் கிராமப்புற தொழிலாளர்களிடையே அதிக வேலையின்மையை நிவர்த்தி செய்ய அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகளின் விவரங்கள் மற்றும் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் MGNREGA, PMKVY, DDUGKY மற்றும் பிற திட்டங்களின் விவரங்கள் என்ன?
வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டங்களின் செயல்திறன் குறித்து அரசு நடத்தியுள்ள ஆய்வுகள் என்ன? பயிற்சி பெற்ற இளைஞர்கள் உண்மையில் பாதுகாப்பான வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக திறன் மேம்பாடு, தொழில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆதரவை மேம்படுத்த அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகளின் விவரங்கள் என்ன?
நாட்டில் வேலையின்மையைக் கணிசமாக குறைக்க அரசாங்கம் நிர்ணயித்த காலக்கெடு மற்றும் இலக்கின் விவரங்கள் என்ன?" என அவர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
4. சேலம் எம்.பி. செல்வகணபதி
வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முதலீடுகளை குறைக்க ஒன்றிய அரசின் திட்டங்கள்தான் காரணமா?
இதுதொடர்பாக அவர் பேசுகையில், " நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் நாட்டில் ரூ. 2 லட்சம் கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள திட்டங்களை நிறுத்தியுள்ளன. அதன் மதிப்பு கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டைவிட 1200 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களால் கைவிடப்பட்ட திட்டங்களின் மதிப்பு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இதற்கான காரணம் என்ன?" என அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
5.தர்மபுரி எம்.பி. அ. மணி
தர்மபுரியில் தொழிற்பயிற்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ஒன்றிய அரசின் நடவடிக்கை என்ன?
இதுதொடர்பாக அவர் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுப்பிய கேள்வியில், "தமிழ்நாட்டில் பிரதமர் தேசிய தொழிற்பயிற்சி ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் மற்றும் கூறுகள் என்ன? தர்மபுரி மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் எவ்வாறு செயல்பட்டு வருகிறது? தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டத்தின் இன் கீழ் சேர்ந்த, பயிற்சி பெற்ற மற்றும் சான்றிதழ் பெற்ற பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கையின் விவரங்கள் என்ன? தர்மபுரியில் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழில்கள், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSMEகள்), கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மற்றும் நடப்பு ஆண்டில் மாவட்டத்தில் முதலாளிகளுக்கு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட உதவித்தொகைகளின் விவரங்கள் என்ன?" என அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
6. திமுக எம்.பி.க்கள் கணபதி ராஜ்குமார் மற்றும் தங்க தமிழ்செல்வன்
வளைகுடா வேலைவாய்ப்பில் ஏமாற்றுபவர்களை தடுக்க அரசின் நடவடிக்கை என்ன?
இதுதொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் அவர்கள் எழுப்பிய கேள்வியில், "அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் தொழிலாளர் ஆட்சேர்ப்பு/வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்கள், அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி குறித்த விவரங்கள் என்ன?
வெளிநாட்டு ஆட்சேர்ப்புக்காக முகமைகளை தொடங்கி இயக்குவதற்கு அரசு வெளியிட்டுள்ள நிலையான இயக்க நடைமுறை (SOP) என்ன? வளைகுடா நாடுகளில் அதிக சம்பளத்தில் நல்ல நிறுவனங்களில் நல்ல வேலை வாங்கி தருவதாக பொய்யான உறுதிமொழிகளை வழங்கி ஆலோசனைக் கட்டணமாக அதிக பணம் வசூலிப்பதன் மூலம், பல வெளிநாட்டு ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்கள் ஏமாற்றி வருகின்றன. அதை தடுக்க அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன? அத்தகைய வெளிநாட்டு ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக அரசாங்கத்திடம் இதுவரை வந்துள்ள புகார்களின் விவரங்கள் என்ன?" என அவர்கள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.