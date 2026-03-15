தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் எப்போது?- இன்று மாலை அறிவிப்பு
ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி இன்று (மார்ச் 15) மாலை 04.00 மணிக்கு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
Published : March 15, 2026 at 10:58 AM IST
டெல்லி: தமிழ்நாடு உள்பட ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் இன்று (மார்ச் 15) மாலை அறிவிக்கின்றது.
234 பேரவை உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே மாதம் 14- ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. அதேபோல், புதுச்சேரி, மேற்குவங்கம், அசாம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களிலும் சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் மே மாதம் நிறைவடையவுள்ளது. குறிப்பாக, மேற்குவங்கம் மாநில சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே 07- ஆம் தேதி நிறைவடையவுள்ளது. கேரளம் மாநில சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே 23- ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. அதேபோல், அசாம் மாநில சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே 20- ஆம் தேதியும், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் ஜூன் 15- ஆம் தேதியும் முடிகிறது.
இந்த நிலையில், மேற்கண்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி இன்று (மார்ச் 15) மாலை 04.00 மணிக்கு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் இன்று (மார்ச் 15) மாலை 04.00 மணிக்கு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெறுகிறது. இந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுச்சேரி, அசாம், மேற்குவங்கம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனினும், மேற்குவங்கம, அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் பல கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடத்தப்ப வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால் இந்த மாநிலங்களில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் நிகழும் என்பதால் தொகுதிகளைக் குழுவாகப் பிரித்து வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.
தேர்தல் தேதியை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையிலான தேர்தல் ஆணையர்கள் அறிவித்த உடனேயே தமிழ்நாடு உள்பட ஐந்து மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும். ஏற்கனவே, தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களில் துணை ராணுவப்படை வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தேர்தல் அதிகாரியுடன் இணைந்து சுங்கச்சாவடி உள்ளிட்ட முக்கியமான இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தி தீவிர சோதனையில் ஈடுபடவுள்ளனர்.
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுப்பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.