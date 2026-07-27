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தமிழகத்தில்தான் விவசாயக் கடன் அதிகம்; தள்ளுபடி செய்ய திட்டம் இல்லை - மத்திய அமைச்சர் தகவல்

பொதுத்துறை வங்கிகளில் கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் பெற்ற கடன்கள் ரூ. 12 லட்சம் கோடியை ஒன்றிய அரசு தள்ளுபடி செய்கிறது. ஆனால், விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய மறுக்கிறது என ரவிக்குமார் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

மக்களவை - கோப்புப்படம்
மக்களவை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 9:28 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் விவசாயக் கடன் அதிகம் என்பது நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த பதிலின் மூலமாக தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அதனை தள்ளுபடி செய்ய எந்த திட்டமும் இல்லை எனவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜூலை 20-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி வரை இக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

அதன்படி, இன்றைய கூட்டத்தொடரில் கேள்வி நேரத்தின் போது, விசிக எம்.பி. ரவிக்குமார் சில கேள்விகளை எழுப்பினார்.

அவர் பேசுகையில், "விவசாயத் துறையில் நிலவும் நெருக்கடி மற்றும் கடன் சுமை அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் பெறப்பட்ட விவசாயக் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்யுமாறு விவசாயிகள் விடுத்துள்ள கோரிக்கையை அரசு கவனத்தில் கொண்டுள்ளதா? அப்படியென்றால், அதன் விவரங்கள் என்ன?

1) தமிழ்நாடு உட்பட பல மாநில அரசுகள் கூட்டுறவுப் பயிர்க் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், பொதுத்துறை வங்கிகளில் நிலுவையில் உள்ள பயிர்க் கடன்களுக்கு அத்தகைய நிவாரணம் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்பது உண்மையா?

2) 31 மார்ச் 2026 நிலவரப்படி, தேசியமயமாக்கப்பட்ட, பொதுத்துறை வங்கிகளில் விவசாயிகளிடம் நிலுவையில் உள்ள மொத்த விவசாயக் கடன்களின் விவரத்தைத் தருக.

விவசாய கடன் - மாநில வாரியாக பட்டியல்
விவசாய கடன் - மாநில வாரியாக பட்டியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

3) அதேபோல், சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு அத்தகைய கடன்களை ஒரே தவணையில் தள்ளுபடி செய்வது அல்லது மறுசீரமைப்பு செய்வது குறித்து பரிசீலிக்க அரசு உத்தேசித்துள்ளதா? என விழுப்புரம் தொகுதி விசிக எம்.பி. ரவிக்குமார் கேள்வியெழுப்பினார்.

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இந்த கேள்விகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் செளத்ரி பதிலளித்துள்ளார். அதன் விவரம்:

1) கடன் நெருக்கடியில் உள்ளவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 'அழுத்தத்திற்குள்ளான சொத்துக்களைத் தீர்வு காண்பதற்கான முதன்மை வழிகாட்டுதல்கள், 2025'-ஐ வெளியிட்டுள்ளது.

இது, கடன் வழங்குநர்கள் தங்கள் வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில், நெருக்கடியில் உள்ள கடன் பெற்றவர்களின் கடன்களை நிதி ரீதியாக மறுசீரமைப்பு செய்வதற்கான அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது.

2) தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் நிலுவையில் உள்ள பயிர்க் கடன்களுக்கு, கடந்த மூன்று நிதியாண்டுகளில் எந்தவிதமான கடன் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படவில்லை என்று தமிழ்நாடு மாநில அளவிலான வங்கியாளர்கள் குழு (SLBC) தெரிவித்துள்ளது.

நபார்டின் (NABARD) 'ENSURE' இணையதளத்தில் வங்கிகள் அளித்துள்ள தகவல்களின்படி, பொதுத்துறை வங்கிகளில் நிலுவையில் உள்ள விவசாயக் கடன்களின் மாநில வாரியான விவரங்கள் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

3) சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் கடன்களை ஒரே தவணையில் தள்ளுபடி செய்வதற்கான எந்தவொரு முன்மொழிவும் தற்போது மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை” என மத்திய அமைச்சர் பங்கஜ் செளத்ரி தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசிக எம்.பி. ரவிக்குமார் செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், "பொதுத்துறை வங்கிகளில் கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் பெற்ற கடன்கள் 12 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஒன்றிய அரசால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விவசாயக் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்ய அரசு மறுக்கிறது.

அமைச்சர் கொடுத்துள்ள பதிலில் உள்ள அட்டவணையில் பார்க்கும்போது, தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகள் பெற்ற கடன் தான் இந்தியாவிலேயே அதிகமாக உள்ளது. 31.03.2026 நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பெற்றுள்ள கடன் நிலுவைத் தொகை ரூ. 3 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 996 கோடி (ரூ.3,44,996.64 கோடி) ஆகும்" என ரவிக்குமார் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

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TAMILNADU
விவசாயக் கடன்
எம்பி ரவிக்குமார்
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