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தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட இயலாது- காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் கர்நாடகா வாதம்

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய பற்றாக்குறை நீரை கர்நாடகம் உடனடியாக விகிதாச்சார அடிப்படையில் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

கபினி அணை - கோப்புப்படம்
கபினி அணை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST

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புதுடெல்லி: தற்போதைய சூழலில், காவிரியில் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட இயலாது என்று காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில் கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 53வது கூட்டம், ஆணையத்தின் தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தர் தலைமையில், டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் நீர்வளத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் சத்யபிரதா சாகு, காவிரி தொழில்நுட்பக் குழுவின் தலைவர் சுப்ரமணியன் ஆகியோர் பங்கேற்று தமிழ்நாட்டிற்கான நீர் பங்கீட்டை வலியுறுத்தினர்.

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கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக அரசின் பிரதிநிதிகள், "ஜூன் 1 முதல் ஜூலை 19, 2026 வரை பிலிகுண்டுலுவில் தமிழகத்திற்கு 28.337 டிஎம்சி நீர் கிடைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், வெறும் 3.442 டிஎம்சி நீர் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. இதனால் தமிழகத்திற்கு 24.896 டிஎம்சி நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 20-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, கர்நாடகாவின் 4 முக்கிய அணைகளின் மொத்த கொள்ளளவு 48.979 டிஎம்சி ஆக உள்ளது. அங்கு நீர்வரத்து 30 ஆண்டுகால சராசரியில் 38.79% ஆக உள்ளது.

ஜூலை 20ஆம் தேதி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு 36.979 டிஎம்சியாக உள்ளது. அணைக்கான நீர் வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. குடிநீர் தேவைக்காக மட்டும் 1003 கன அடி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது. எனவே, உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய பற்றாக்குறை நீரை கர்நாடகம் உடனடியாக விகிதாச்சார அடிப்படையில் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

கூட்டத்தில் பேசிய கர்நாடக பிரதிநிதி, "கர்நாடகாவில் போதிய மழையின்றி வறட்சி நிலவுகிறது. பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களின் குடிநீர் தேவைக்குத் தண்ணீர் அவசியம் தேவைப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

இதனால், காவிரிப் படுகை அணைகளில் தற்போதைக்கு போதிய நீர்வரத்து இல்லை எனக் காரணம்காட்டி, தமிழ்நாட்டிற்குத் தண்ணீர் திறந்துவிட இயலாத சூழல் உள்ளதாக கர்நாடக அரசின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதையடுத்து, இரு மாநிலங்களின் கருத்துகள் மற்றும் வானிலை சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த நிலைமையை ஒரு வாரம் கண்காணிக்க கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், வரும் 28-ம் தேதி நடைபெற உள்ள காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டத்தில், மாநிலங்களுக்கான விகிதாச்சார நீர் பங்கீடு குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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CAUVERY WATER MANAGEMENT AUTHORITY
CWMA MEETING IN DELHI
KARNATAKA TAMILNADU DEMANDS
NO WATER TO TAMILNADU
KARNATAKA REFUSES TO RELEASE WATER

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