ETV Bharat / bharat

5-வது முறை முதல்வராக பதவியேற்ற ரங்கசாமி: புதுச்சேரியிலும் 3-ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

பாஜகவின் நமச்சிவாயம் மற்றும் என்.ஆர்.காங்கிரஸின் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர்.

முதல்வராக பதவியேற்ற ரங்கசாமி
முதல்வராக பதவியேற்ற ரங்கசாமி (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 13, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி முதலமைச்சராக என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி இன்று 5-வது முறையாக பதவியேற்றுக் கொண்டார். தமிழ்நாட்டை போல் புதுச்சேரியிலும் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சட்டப் பேரவை தேர்தல்கள் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் அண்மையில் நடந்து முடிந்தன.

புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9 அன்று மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. புதுச்சேரியின் வரலாற்றிலேயே மிக அதிகபட்சமாக 89.87% வாக்குகள் இந்தத் தேர்தலில் பதிவாகின. மே 4 அன்று முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டன

ஆட்சி அமைக்க 16 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நிலையில், என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 18 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது.

அதன்படி, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 12 இடங்களிலும், பாஜக 4 இடங்களிலும், அதிமுக மற்றும் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டினின் எல்ஜேகே தலா ஒரு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. இதனையடுத்து ரங்கசாமி தலைமையில் மீண்டும் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது.

தேர்தலுக்கு பின், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவராக ரங்கசாமியும், பாஜக தரப்பில் நமச்சிவாயமும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். பிறகு, கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு அமைச்சரவையில் எத்தனை இடங்கள் என்பது குறித்து முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றன.

புதுச்சேரி முதல்வராக ரங்கசாமி பதவியேற்பு
புதுச்சேரி முதல்வராக ரங்கசாமி பதவியேற்பு (ETV Bharat)

இந்த சூழலில், புதிய அரசு அமைய ஏதுவாக தனது முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த ரங்கசாமி, அந்த கடிதத்தை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனிடம் அளித்தார். தொடர்ந்து, நேற்று மாலை நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சிகளின் கூட்டத்தில், கூட்டணியின் தலைவராக ரங்கசாமி ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா முன்னிலையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், பாஜக, அதிமுக, எல்ஜேகே ஆகிய கட்சிகள் ரங்கசாமிக்கு ஆதரவு கடிதங்களை வழங்கின.

முதலமைச்சர் பதவியேற்பு

தொடர்ந்து, ரங்கசாமி கூட்டணிக் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களுடன் ஆளுநர் மாளிகையில் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனை சந்தித்தார். ஆதரவுக் கடிதங்களை சமர்ப்பித்த ரங்கசாமி, புதிய ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார். அந்த கடிதம் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, இன்று (மே 13) ஆளுநர் மாளிகையில் ரங்கசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். இந்த விழா எவ்வித ஆடம்பரமும் இன்றி மிகவும் எளிமையாக நடைபெற்றது. இதன் மூலம், புதுச்சேரியின் 16-வது முதலமைச்சராக ரங்கசாமி பதவியேற்றார்.

தமிழுக்கு 3-வது இடமா?

அவரை தொடர்ந்து, பாஜகவின் நமச்சிவாயம் மற்றும் என்.ஆர்.காங்கிரஸின் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர். இவர்களுக்கு துணை நிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்நிகழ்வில் பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் கலந்து கொண்டார்.

தமிழகத்தை தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் புதிய அரசு பதவியேற்பு விழாவில் வந்தே மாதரம் முதலாவதாகவும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாகவும் பாடப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: முதல்வர் பதவியேற்பில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கடைசியாக பாடப்பட்ட விவகாரம்: இதுவரை இருந்த நடைமுறை என்ன?

5-வது முறையாக முதலமைச்சர்

என்.ரங்கசாமி முதல் முறையாக 2001 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் சார்பில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ஆனார். 2006-ல் இரண்டாவது முறையாகவும், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு 2011-ல் மீண்டும் முதலமைச்சராகவும், கடந்த 2021-ல் வெற்றி பெற்று 4வது முறையாகவும், 2024-ல் ஐந்தாவது முறையாகவும் முதலமைச்சராக ஆகியுள்ளார்.

மேலும், அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்ட நமச்சிவாயம் மற்றும் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் ஆகியோருக்கு இன்னும் இலாகா ஒதுக்கப்படவில்லை. வரும் 18 ஆம் தேதி அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் போது, அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

PUDUCHERRY CM RANGASAMY
புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
N RANGASAMY
RANGASAMY SWORN IN PUDUCHERRY CM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.