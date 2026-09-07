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கேரள விபத்தில் தமிழக மாணவர்கள் உயிரிழப்பு - மது அருந்தி இருந்தாக பிரேதப் பரிசோதனையில் தகவல்

விபத்துக்கு முன்பு இளைஞர்கள் தாலிகுளம் பதம்கல்லு இடத்தில் உள்ளூர் ஆட்களிடம் கைக்கலப்பில் ஈடுபட்டதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

விபத்தில் உருக்குலைந்த கார்
விபத்தில் உருக்குலைந்த கார் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 3:57 PM IST

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திருச்சூர்: கேரள கார் விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழக மாணவர்கள் மது அருந்தி இருந்தது பிரேத பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்திலுள்ள கைப்பமங்கலங்கத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை 66இல் கடந்த செப்டம்பர் 4-ம் தேதி இரவு 11.42 மணியளவில் பனம்பிக்கின்னு சென்டர் என்ற பகுதியில் நின்றுக்கொண்டிருந்த லாரி மீது அதிவேகமாக வந்த கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் பயணித்த 8 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. அதனையடுத்து, இறந்தவர்களின் அடையாளம் காணப்பட்டத்தில் சேலத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வா, திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த சூர்யா மற்றும் ஜீவா, மதுரையைச் சேர்ந்த சந்தோஷ், பிரசன்னா, முரளி கிருஷ்ணன், ஜோஸ்வா கில்சன் மற்றும் ஒட்டம்சத்திரத்தை சேர்ந்த யுவ சஞ்சித் என்பது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து அவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருச்சூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக மாணவர்கள் 8 பேரும் சுற்றுலாவிற்காக கேரளத்திற்கு சென்றது தெரியவந்தது.

மது அருந்தியதாக பிரேத பரிசோதனையில் தகவல்

அதனையடுத்து, இந்த விபத்துக் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில், உயிரிழந்த மாணவர்கள் மது அருந்தியதாக பிரேதப் பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. மாணவர்களின் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்த தடயவியல் துறையில் தலைமை மருத்துவர் ஹிதேஷ் சங்கர் இந்த தகவல்களை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுமட்டுமின்றி, விபத்துக்கு முன்பு இளைஞர்கள் தாலிகுளம் பதம்கல்லு இடத்தில் உள்ளூர் ஆட்களுடன் கைக்கலப்பில் ஈடுபட்டதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அப்பகுதியில் காரை நிறுத்திய அவர்கள், தங்குமிடம் குறித்து விசாரித்ததாகவும், அப்போது உள்ளூர் ஆட்களுடன் ஏற்பட்ட வாதம் கைக்கலப்பாக மாறியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது இளைஞர்களின் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு, அவர்கள் வடனப்பள்ளி காவல்துறையில் தகவல் அளித்த நிலையில், அங்கிருந்து தப்பிக்க வேகமாக காரை இயக்கி விபத்துக்குள்ளானதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அப்பகுதியில் இருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்ததில், குருவாயூர் கோயிலுக்கு சென்று அங்கிருந்து கொச்சிக்கு செல்ல தேசிய நெடுஞ்சாலையின் வழியாக இளைஞர்கள் வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. குருவாயூரிலிருந்து விபத்து நடைபெற்ற கைப்பமங்கலம் வரை உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை சேகரித்து தொடர் விசாரணையை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், மது இருந்ததை அறிவியல்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்துவதற்காக சம்பவ இடத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் வேதியியல் பரிசோதனை ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையே, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சட்டவிரோதமாக லாரியை நிறுத்தி வைத்திருந்த புனேவை சேர்ந்த துகாராம் காம்ப்ளே என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

TAGGED:

THRISSUR CARACCIDENT
TAMIL NADU STUDENTS DIES IN KERALA
கேரள கார் விபத்து
தமிழக பொறியியல் மாணவர்கள்
TAMIL NADU STUDENTS CAR ACCIDENT

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