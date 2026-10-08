‘கேரள ஓணம் பம்பர் லாட்டரி அடிச்சது எனக்குதான்’ - ரூ. 30 கோடியை தமிழர் உரிமைகோருவது ஏன்?
லாட்டரி வெற்றியாளர் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் வங்கியில் சமர்ப்பித்து பரிசுத் தொகையை ஏற்கனவே பெற்றுவிட்டதாக லாட்டரித் துறை அறிவித்துள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 11:11 AM IST
பாலக்காடு: கேரளம் ஓணம் பம்பர் லாட்டரியின் முதல் பரிசான 30 கோடி ரூபாய் தனக்குதான் அடித்திருக்கிறது என தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நபர் லாட்டரி ஃபோட்டோவுடன் உரிமை கோரியுள்ளார்.
கேரளம் அரசாங்கம், தினசரி லாட்டரி முதல் பம்பர் லாட்டரி வரை பல்வேறு லாட்டரிகளை விற்பனை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஓணம் பண்டிக்கைக்கான ரூ. 30 கோடி பரிசுத்தொகையுடன் கூடிய மெகா பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை அம்மாநில அரசு அறிமுகப்படுத்தியது.
ஓணம் பம்பர் யாருக்கு?
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த மாதம் 26-ஆம் தேதி ஓணம் மெகா பம்பர் லாட்டரி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. அதன்படி, TL 360615 என்ற எண்ணிற்கு ரூபாய் 30 கோடி பரிசாக அறிவிக்கப்பட்டது. இருந்தபோதும், 30 கோடி பரிசு பெற்றவர் யார் என்பது தெரியாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில், லாட்டரி டிக்கெட் வெற்றியாளர் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் வங்கியில் சமர்ப்பித்து பரிசுத் தொகையை பெற்றுவிட்டதாக லாட்டரித் துறை அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓணம் பம்பர் லாட்டரியின் வெற்றியாளர் தனது அடையாளத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்குமாறு அதிகாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
உரிமை கோரும் தமிழர்
இதற்கிடையே, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சாதிக் என்பவர், ஓணம் பம்பர் லாட்டரியின் முதல் பரிசு தனக்குத்தான் கிடைக்க வேண்டும் என உரிமை கோரியுள்ளது தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பாலக்காடு காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் சாதிக் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். இதனைத் தொடந்து பேசிய சாதிக், ஓணம் பம்பர் டிக்கெட்டை பாலக்காடு ரயில் சந்திப்பில் நான் வாங்கினேன். ஆனால், தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் அதை தொலைத்துவிட்டேன்.
எனது மொபைல் போனில் உள்ள புகைப்படத்தில் இருந்த டிக்கெட் எண்ணை சரிபார்த்த பிறகுதான், அந்த டிக்கெட்டுக்கு கோடிக்கணக்கில் பரிசு விழுந்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, உண்மையான டிக்கெட்டை தேடியபோது அதை தொலைத்துவிட்டேன் என்பது தெரியவந்தது. 500 ரூபாய் கொடுத்து நான் அந்த டிக்கெட்டை வாங்கினேன்.
போலி லாட்டரியா?
தமிழ்நாட்டில் இருந்து வேலைக்காக கேரளத்திற்கு வரும்போது அவ்வவ்போது லாட்டரி வாங்குவேன். அப்படி வாங்கியபோதுதான் இந்த டிக்கெட்டு வாங்கி உள்ளேன். தற்போது அதற்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்துள்ளது. ஆனால், தற்போது இந்த டிக்கெட் போலியானது என்று கூறுகிறார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், சாதிக்கின் கோரிக்கை குறித்து கேரள காவல்துறையினரும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளும் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர். மொபைல் போனில் சேமிக்கப்பட்ட டிக்கெட் புகைப்படத்தை மட்டும் வைத்து ரூ. 30 கோடி போன்ற பெரிய தொகையை உரிமை கோர முடியுமா என்ற சட்ட அம்சங்களை அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
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புகைப்படத்தில் உள்ள எண் முதல் பரிசு பெற்ற எண்ணுடன் பொருந்துகிறதா, படம் டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றப்பட்டுள்ளதா அல்லது சிதைக்கப்பட்டுள்ளதா, டிக்கெட் வாங்கியதற்கான ஆதாரமாக சாதிக்கிடம் ரசீது அல்லது வேறு ஏதேனும் ஆவணங்கள் உள்ளதா என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.