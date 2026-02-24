பாலக்காடு ஐஐடியில் தமிழக மாணவி மீது தாக்குதல்.. கேரளாவில் பயங்கரம்
கேரளாவில் தமிழக மாணவி தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள கசபா காவல்துறை, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : February 24, 2026 at 4:07 PM IST
பாலக்காடு: கேரளாவின் பாலக்காட்டில் உள்ள ஐஐடியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவி மீது மர்மநபர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாலக்காடு மாவட்டம் காஞ்சிகோட்டில் உள்ள ஐஐடியில் தமிழ்நாட்டின் சேலத்தை சேர்ந்த மாணவி டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் 4-ம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள விடுதியில் தங்கியுள்ள அவர், நேற்று (பிப்.23) இரவு 8.30 மணியளவில் தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து, மெஸ்ஸுக்கு உணவு அருந்த நடந்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அடையாளம் தெரியாத ஒருவர், மாணவியை இரும்பு கம்பியால் தலையில் பலமாகத் தாக்கியுள்ளார். அதனால், நெற்றி மற்றும் தலையில் பலத்த காயமடைந்த மாணவி, சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார். அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக மாணவர்கள், காயமடைந்த மாணவியை மீட்டு உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு முதற்கட்ட சிகிச்சை அளித்த பிறகு, மேல் சிகிச்சைக்காக மாணவி கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். தற்போது, மாணவியின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக ஐஐடி நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, தகவலறிந்து வந்த கசாபா காவல் நிலைய போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், மாணவி மீது தாக்குதல் நடத்திய நபரை அடையாளம் காண, கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும், தாக்குதல் நடத்திய நபரை மாணவியால் அடையாளம் காண முடியவில்லை எனவும் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அஜித்குமார் கூறுகையில், “மாணவி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவத்தின் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடையாளம் தெரியாத ஒருவர், மாணவியின் பின்னால் வந்து தலையில் தாக்கியுள்ளார். இது தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம். தாக்குதல் நடத்தியவர் ஐஐடி வளாகத்திற்கு வெளியே இருந்து வந்தவரா? அல்லது வேறு யார்? என்ற விசாரணை நடந்து வருகிறது.
ஏனென்றால், பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வளாகத்திற்கு அருகே வசிக்கின்றனர். இது தொடர்பாக, அவர்களிடமும் விசாரிக்கப்படும். ஐஐடி வளாகத்தில் இது மூன்றாவது சம்பவம் என்பதால், விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, மாணவி மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தை கண்டித்து, சக மாணவர்கள் கல்லூரி வளாகத்தில் இரவு நேரத்தில் போராட்டம் நடத்தினர். உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஐஐடி நிர்வாகம் உறுதியளித்ததை அடுத்து, போராட்டத்தை கைவிட்ட மாணவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இது குறித்து மாணவர்கள் கூறுகையில், “சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரத்திற்கு பிறகே போலீசார் வந்தனர். நாங்கள் போராட்டம் தொடங்கும் வரை எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யக் கூட போலீசார் தயாராக இல்லை” என குற்றஞ்சாட்டினர்.
மேலும், “இது முதல் சம்பவம் இல்லை, மூன்றாவது சம்பவம். ஆனால், அதிகாரிகள் இந்த பிரச்சனையை பெரியதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை. மாணவியை தாக்கிய நபர், வளாகத்திற்கு வெளியே இருந்து தான் வந்தாரா? என தெளிவாக தெரியவில்லை. அப்படியே வெளிநபர் என்றால், அவர் எப்படி ஐஐடி வளாகத்திற்குள் நுழைந்தார்? நாட்டின் முக்கிய கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. இந்த சம்பவம் மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது” என தெரிவித்தனர்.