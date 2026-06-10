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டெல்லியில் திரெளபதி முர்மு, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்த முதல்வர் விஜய்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜாவை அவரது கட்சி அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

குடியரசுத் தலைவருடன் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு
குடியரசுத் தலைவருடன் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு (X/@rashtrapatibhvn)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 8:40 PM IST

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புதுடெல்லி: டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு விஜய், இரண்டாவது முறையாக மூன்று நாள் பயணமாக இன்று (ஜூன் 10) நண்பகல் சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி சென்றுள்ளார். தமிழ்நாடு இல்லம் சென்ற முதலமைச்சருக்கு காவல் துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, இன்று மாலை 05.00 மணியளவில் ராஷ்டிரபதி பவனில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

அதைத் தொடர்ந்து, உப்ரஷ்டிரபதி பவனில் (Uprashtrapati Bhavan) குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷணனை விஜய் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, டெல்லி ஜன்பாத் சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, நாடாளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோரைச் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்புக் குறித்த புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு, 'முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் அன்பான சந்திப்பு' என்று ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அஜய் பவனில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜாவையும் முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

டெல்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் நாளை (ஜூன் 11) காலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறவுள்ள நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்கள், மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த கூட்டத்திற்கு இடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில முதலமைச்சர்களை முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பின்னர் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 12) காலை தனி விமானம் மூலம் டெல்லியில் இருந்து புறப்படும் முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடகா மாநிலம், மங்களூருவிற்கு செல்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, சாலை மார்க்கமாக பிரசித்திப் பெற்ற மூகாம்பிகை அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு விஜய் செய்ய உள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பின்னர் மீண்டும் மங்களூருவுக்கு வந்து விமானம் மூலம் மாலை 06.00 மணிக்கு சென்னை திரும்புகிறார்.

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முதலமைச்சர் விஜய்யின் டெல்லி பயணத்தில் நேர்முக உதவியாளர் ஜெகதீஷ், நண்பர்கள் விஷ்ணு ரெட்டி, மற்றும் ராஜ்குமார், ஜெகதீஷ் அவஸ்தி, உதவியாளர் ராஜேந்திரன், தனி உதவியாளர், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் உடன் சென்றுள்ளனர்.

கடந்த மே 27- ஆம் தேதி, தமது முதல் டெல்லி பயணத்தின்போது முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
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CONGRESS LEADERS SONIA GANDHI
RAHUL GANDHI
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