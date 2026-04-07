இன்று நிதிஷ்குமார்; நாளை ரங்கசாமி: புதுச்சேரியில் கொதித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

16 முறை சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்டும், இதுவரை மத்திய அரசு ஏன் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கவில்லை என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.

வேட்பாளர்களுடன் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 11:23 AM IST

புதுச்சேரி: பீகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு வந்த நிலைமை, நாளைக்கு ரங்கசாமிக்கு வரலாம் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் புதுச்சேரி பரப்புரையில் தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரியில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல்-9) சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இறுதிகட்ட தேர்தல் பரப்புரையில் முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்று வருகிறார்கள். குறிப்பாக, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடி, பாஜக-என்.ஆர். காங்கிரஸ் கூட்டணியை ஆதரித்து பரப்புரை செய்தார்.

அதைத்தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நேற்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.

சங்கி படைகளை விரட்டுங்கள்

கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான, தமிழகத்தில் அருகே உள்ள சகோதர மாநிலமான புதுச்சேரியின் புது வளர்ச்சிக்காக உங்கள் ஆதரவை கேட்டு வந்துள்ளேன். தமிழத்துக்கும், புதுச்சேரிக்கும் எப்போதும் ஒன்றாகத்தான் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இம்முறையை அதை மாற்றி புதுச்சேரிக்கு முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்துகின்றனர்.

தேதியை மாற்றினால் நம்முடைய உணர்வுகளை மாற்றிவிட முடியுமா? 'சங்கே முழங்கு' என பாடிய பாரதிதாசன் மண்ணில் நின்று புதுச்சேரியை நாசமாக்கியுள்ள சங்கி படையை விரட்டியடிக்க, திமுக கூட்டணிக்கு வாக்கு கேட்டு நான் இங்கு வந்துள்ளேன்.

டெல்லியின்‌ ரிமோட் கன்ட்ரோலுக்கு தலையாட்டும் அடிமைகள் கூட்டத்தை தமிழக மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். அதே உணர்வுதான் புதுச்சேரி மக்களிடமும் உள்ளது.

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுத்தார்களா?

புதுச்சேரி நிலம் புதுமையான நிலமாக மாற, திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியின் 30 வேட்பாளர்களையும் ஆதரிக்க வேண்டும். புதுச்சேரி பூமி சாதாரண மண்ணா? இந்த மண்ணை பாஜகவும், என்.ஆர்.காங்கிரஸும் என்ன நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர்? எப்படிப்பட்ட தலைவர்களை கொடுத்த மண் இது? ஆனால், இன்றைக்கு அரசியல் மாண்புகளை பாஜக குழிதோண்டி புதைத்து கொண்டிருக்கிறது.

ஒட்டுமொத்த புதுச்சேரி மக்களின் கோரிக்கை என்ன? யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியை மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான். இதற்காக 16 முறை சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மத்திய அரசுக்கு மனமில்லை. 'இல்லை' என கை விரித்துவிட்டனர்.

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்காமல், ஏதோ ஊராட்சியை போல நடத்துகின்றனர். உங்கள் மாநில அமைச்சருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா? சட்டப்பேரவைக்கு மாண்பு இருக்கிறதா? உங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வருக்கு குறைந்தபட்சம் மரியாதையாவது இருக்கிறதா? இங்கு ஆல் இன் ஆல் ஆளுநர்தான். ஆளுநர் மூலமாக ரங்கசாமியை பொம்மை முதல்வராக வைத்துள்ளனர். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.

டபுள் இன்ஜின் அரசா? இல்லை டப்பா இன்ஜின் அரசா?

வில்லியனுாரில் அமைச்சருக்கு சொந்தமான குடோனில் பல கோடி ரூபாய் சந்தன எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பதுக்கல்காரர்களின் புகலிடமாக புதுச்சேரியை உருவாக்கியது தான் வளர்ச்சியா? ரெட்டியார்பாளையத்தில் விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் இறந்தது எப்படி? அரசின் மெகா ஊழல்தான் இதற்கு காரணம். இதுகுறித்து விசாரணை நடந்ததா?

இதைவிட கொடுமை; தரமற்ற மருந்துkNw கொள்முதல் செய்து மக்கள் உயிரோடு விளையாடியுள்ளனர். பொதுமக்கள் உயிருடன் விளையாடுவதுதான் அரசின் நோக்கமா? பல கோடி ரூபாய் போலி மருந்து தயாரித்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிகள் சிக்கினர். ஆனால், விசாரணை முடக்கப்பட்டது. இதுதான் டபுள் இன்ஜினின் லட்சணம். டபுள் இன்ஜின் என்று கூறி புதுவையை டப்பா இன்ஜினாக மாற்றியுள்ளனர்.

ரங்கசாமி அடுத்த நிதிஷ்குமார்

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சட்டப்பேரவையில் இதே முதலமைச்சர் ரங்கசாமி என்ன கூறினார்? அதிகாரமே இல்லாத அரசு இது; தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் அர்த்தமே இல்லை என தன் வாயாலேயே அவர் சொன்னாரா இல்லையா? இண்டியா கூட்டணியை விமர்சித்த ரங்கசாமி, தனது முதுகை முதலில் பார்க்க வேண்டும்.

புதிதாக ஒரு கட்சியை கூட்டணியில் சேர்த்தால் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவேன் என்றார். ஆனால் 24 மணி நேரத்தில் தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்டார். இதுதான் அடிமை மனோபாவம். இந்த லட்சணத்தில் இண்டியா கூட்டணியை அவர் விமர்சிக்கிறார்.

ரங்கசாமி அவர்களே, பிஹாரின் நிதிஷ்குமாரை நினைத்து பாருங்கள். அவருக்கு ஏற்பட்ட நிலை உங்களுக்கு வராது என என்ன நிச்சயம்? கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலை நினைத்து பாருங்கள். புதுச்சேரியில் 30 எம்எல்ஏக்கள் பொறுப்பேற்கும் முன்பே, 3 நியமன எம்எல்ஏக்களை மத்திய பாஜக அரசு நியமித்தது.

அப்போதே கொல்லைப்புறமாக ஆட்சியை பிடிக்க நினைத்தவர்கள் அவர்கள். பாஜகவுக்கு தெரிந்த ரூட்டில் ரங்கசாமியை எப்போது, எப்படி கவிழ்க்கலாம் என சிந்திக்கிறது. இது ரங்கசாமிக்கும் தெரியும்" என்றார்.

புதுச்சேரி தேர்தலுக்கு ஸ்டாலின் கொடுத்த வாக்குறுதிகள்

இதைத் தொடர்ந்து, தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

  • புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்துஸ்து பெற்று தர பாடுபடுவோம்.
  • துணைநிலை ஆளுநரின் ஆதிக்கம் ஒழிக்கப்பட்டு, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதல்வருக்கு முழு அதிகாரம் என்பது உறுதி செய்யப்படும்.
  • நீதிபதி சுசீந்தரன் ஆணை அறிக்கையின் வழிகாட்டுதல்படி, பெண்கள், ஆதிதிராவிடர்கள், பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு உரிய இடஒதுக்கீட்டுடன் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
  • ஏஎஃப்டி, சுதேசி, பாரதி பஞ்சாலைகளை நவீனப்படுத்தி ஜவுளி பூங்கா துவக்கப்படும்.
  • உலகதரம் வாய்ந்த விளையாட்டு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு பயிற்சிகள் தரப்படும்.
  • புதுச்சேரியை ஒன்றிய நிதிக்குழுவின் வரம்புக்குள் கொண்டு சென்று மற்ற மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவது போல் 40 சதவீதம் நிதி பங்கீடு வழங்க வலியுறுத்துவோம்.
  • இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தப்படும்.
  • மோட்டார் வாகன உற்பத்தி தொடர்பான தொழிற்சாலை துவங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
  • திருப்பூரை போல் லுங்கிகள், ரெடிமேடு ஆடைகள் அமைக்கும் தொழில் மையங்கள் உருவாக்கப்படும்.
  • எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் வளர்ச்சிக்காக சிறப்பு திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்படும்.
  • நலிவடைந்த தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் செயல்படுத்துவதற்காக வல்லுநர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டு மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
  • புதுச்சேரி, காரைக்கால் நகராட்சிகள் மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும்.
  • மீனவர்களுக்கு நவீன ஆழ்கடல் மீன்பிடி உபகரணங்கள் வழங்கவும், காரைக்காலில் மீன் பதப்படுத்த நவீன பூங்காக்கள் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
  • ஆயிரம் ஸ்டார் என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு துறையிலும் 1000 பேருக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும்.
  • முழுமையான பாதாள சாக்கடை திட்டம் நிறைவேற்றப்படும்.
  • ஒருங்கிணைந்த திடக்கழிவு மேம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
  • கிராம சாாலைகள் தரம் உயர்த்தப்பட்டு முறையாக பராமரிக்கப்படும்.
  • ஆதரவற்ற முதியோர் நலமுடன் வாழ மகிழ்ச்சி இல்லம் திட்டம் உருவாக்கப்படும்.
  • புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாகே, ஏனாம் ஆகிய இடங்களில் டிஜிட்டல் வசதியுடன் கூடிய நூலங்கள் அமைக்கப்படும்.
  • சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த கடல் வாழ் உயிரின காட்சியகம் அமைக்கப்படும்.
  • விவசாயிகளின் பொருளாதார மேம்பாடு சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சந்தன மரம் பயிரிட ஊக்கப்படுத்தப்படும்.
  • காரைக்காலை நெற்களஞ்சியமாக அறிவித்து நவீன அரிசி ஆலைகள், தானிய கிடங்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

