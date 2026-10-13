கிருஷ்ணா நதி நீர் பங்கீடு: ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு - தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கு வரும் ஆறுகளின் குறுக்கே அணைகள் கட்டுவது தொடர்பாக எழுந்துள்ள விவகாரம் குறித்தும் இந்தச் சந்திப்பில் விவாதித்ததாக தெரிகிறது.
Published : October 13, 2026 at 6:24 PM IST
அமராவதி: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், ஆந்திர மாநில முதல்வர் என்.சந்திரபாபு நாயுடுவை அமராவதியில் உள்ள முதல்வர் முகாம் அலுவலகத்தில் இன்று சந்தித்து பேசினார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, சென்னை மக்களின் குடிநீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் கிருஷ்ணா நதிநீர் பங்கீடு மற்றும் நதிநீர் இணைப்புத் திட்டங்கள் தொடர்பாக ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசித்ததாக தெரிகிறது.
இதேபோல், ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கு வரும் ஆறுகளின் குறுக்கே அணைகள் கட்டுவது தொடர்பாக எழுந்துள்ள விவகாரம் குறித்தும் இந்தச் சந்திப்பில் விவாதித்ததாக தெரிகிறது.
Amaravati: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu met Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay at the Chief Minister’s Camp Office in Amaravati. During the meeting, CM Chandrababu Naidu introduced Ministers Narayana and Nimmala Ramanaidu, along with MP Magunta Srinivasulu Reddy, to Tamil Nadu CM Vijay. Source: CMO— ANI (@ANI) October 13, 2026
இந்த சந்திப்பின்போது, ஆந்திர அமைச்சர்கள் நாராயணா, நிம்மலா ராமாநாயுடு, எம்.பி. மகுண்டா சீனிவாசலு ரெட்டி ஆகியோரும், தமிழக அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர்.
முன்னதாக, சென்னையிலிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் இன்று பிற்பகல் 3:45 மணிக்கு, விஜயவாடாவில் உள்ள கன்னவரம் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை, ஆந்திர நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் பி. நாராயணா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேமிரெட்டி பிரபாகர் ரெட்டி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய், இந்திரகீலாத்ரிக்குச் சென்று, அங்குள்ள பிரசித்தி பெற்ற கனக துர்கா கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொண்டார். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அவருக்கு சிறப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.