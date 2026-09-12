'ராமேஸ்வரம் கோயில் இன்று; திருக்குறள் நேற்று' - பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் முன்னிலைப்படுத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி
சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிடம், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலின் வரலாற்றுச் சிறப்பையும், அதன் முக்கியத்துவத்தையும் பிரதமர் மோடி விளக்கிக் கூறினார்.
Published : September 12, 2026 at 8:11 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில், நேற்று ரஷிய அதிபர் புடினுக்கு திருக்குறள் புத்தகத்தை பரிசளித்த மோடி, இன்று ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரம்மாண்ட ஓவியம் முன்பு உலகத் தலைவர்களை வரவேற்று கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.
18-வது பிரிக்ஸ் மாநாடு, டெல்லியில் உள்ள பிரகதி மைதானத்தின் பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 13-ஆம் தேதி வரை இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டிற்கு வந்துள்ள ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புடினுக்கு, பிரதமர் மோடி, திருக்குறளின் ரஷிய மொழிபெயர்ப்பு புத்தகத்தை (Russian version of sacred Tamil scripture Thirukkural) நேற்று பரிசளித்தார்.
அப்போது, உலக நிர்வாகத் திறன், அரசியல் நெறிகள், மனித வாழ்வியல் மற்றும் உலகளாவிய ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை இரண்டே வரிகளில் விளக்கும் 1,330 குறள்களை கொண்ட திருக்குறளின் சிறப்பை ரஷிய அதிபர் புடினுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவரித்தார்.
ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புத்தகம், திருவள்ளுவரின் காலத்தால் அழியாத சிந்தனைகளை ரஷிய மக்களும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார்.
இன்று, ராமேஸ்வரம் கோயில் பின்னணி
இந்நிலையில், பிரிக்ஸ் மாநாட்டுக்கு வந்துள்ள உலகத் தலைவர்களை, ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலின் பிரம்மாண்டமான பின்னணியில், பிரமதர் மோடி இன்று வரவேற்றார்.
மாநாட்டிற்கு வருகை தந்த உலகத் தலைவர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரவேற்கும் பிரதான வரவேற்புப் பகுதியில், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலின் மூன்றாவது பிரகாரத்தின் தூண்களும், அதன் வண்ணம் பூசப்பட்ட மேற்கூரை ஓவியங்களும் பிரம்மாண்டமான பின்னணியாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த இடத்தில் இருந்து சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், ஈரானிய அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியான், இந்தோனேஷிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியான்டோ உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் தலைவர்களை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார். குறிப்பாக, சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கிடம், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலின் வரலாற்றுச் சிறப்பையும், அதன் முக்கியத்துவத்தையும் பிரதமர் மோடி விளக்கிக் கூறினார்.
மாநாட்டுப் பின்னணியில் கோயில் பிரகாரத்தின் நீண்ட தூண்களும், அழகிய வண்ண ஓவியங்களும் உலக நாடுகளின் தலைவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன.