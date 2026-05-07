சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் சுட்டுக்கொலை: அதிரும் மேற்கு வங்கம்
திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் 15 ஆண்டுகால சட்ட விதிமீறல்களின் விளைவுதான் இந்த கொலை என்று சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 10:44 AM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான 48 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே பாஜக மூத்த தலைவர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார். இதனால் மாநிலம் முழுவதும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.
மேற்கு வங்கத்தில் 294 தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் 2 கட்டங்களாக நடைபெற்ற நிலையில் மே 4ஆம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகின. அதில், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் 80 இடங்களிலும் பாஜக 207 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. பவானிப்பூர் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜியை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி 15 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவரை தோற்கடித்துள்ளார்.
இந்த தேர்தல் மூலம் 15 ஆண்டுகால திரிணாமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு பாஜக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதிலிருந்தே மேற்கு வங்கம் முழுவதும் ஆங்காங்கே வன்முறைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், சுவேந்து அதிகாரியின் நிர்வாக உதவியாளர் சந்திரநாத் ரத், அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அம்மாநிலம் முழுவதும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மேற்குவங்கத்தின் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவராக பதவி வகித்த சுவேந்து அதிகாரியின் தனி உதவியாளராக பணியாற்றி வந்தவர் சந்திரநாத் ரத். தேர்தல் பரப்புரைகளின்போதும் சுவேந்துவுடன் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்றதன் மூலம் மக்களால் அடையாளம் காணப்பட்டவராக இருந்தார்.
#WATCH | North 24 Parganas | On his PA, Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP leader Suvendu Adhikari says, " this is a pre-planned murder, and this is what dgp said. a recce was done for 2-3 days and a murdered was fully planned. the police initiated investigation... we are… pic.twitter.com/XqcQR8Vz8D— ANI (@ANI) May 6, 2026
இந்நிலையில், சந்திரநாத் ரத் வேலையை முடித்துவிட்டு நேற்று இரவு (மே 6) தனது காரில் வீட்டிற்கு புறப்பட்டார். அப்போது சுமார் 10.30 மணியளவில் மத்தியம்கிராமின் டோல்டலா பகுதியில் சந்திரநாத் ரத்தின் காரை, மற்றொரு கார் வழிமறித்துள்ளது. அந்த சமயத்தில், அங்கு பைக்கில் வந்த மர்ம நபர்கள், ஓட்டுநர் இருக்கையின் இடதுபக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த சந்திரநாத்தை சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டனர். பின்னர் அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர்.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த சந்திரநாத் ரத்தை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினர், அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவர் வரும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துவிட்டனர். இதனிடையே, சந்திரநாத்தின் ஓட்டுநருக்கும் காயம் ஏற்பட்டு கவலைக்கிடமாக உள்ள நிலையில், அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
தேர்தலில் தோல்வியுற்ற திரிணாமூல் காங்கிரஸ், வன்முறையை தூண்டும் நோக்கில் இந்த சம்பவத்தை திட்டமிட்டே அரங்கேற்றி இருப்பதாக பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரி குற்றம்சாட்டி உள்ளார். மேலும், இது ஒரு குரூரமான கொலை என்றும், இச்சம்பவம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படும் என்று டிஜிபி சித்தநாத் குப்தா தனக்கு உறுதியளித்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
We strongly condemn the brutal murder of Chandranath Rath in Madhyamgram tonight, along with the killing of three other TMC workers in incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last three days, despite the Model Code of Conduct being…— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 6, 2026
காவல்துறை இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதால் பாஜக தொண்டர்கள் சட்டத்தை கையில் எடுக்க வேண்டாம் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். திரிணமூல் காங்கிரஸின் 15 ஆண்டுகால ஆட்சியில் நடைபெற்ற சட்ட விதிமீறல்களின் விளைவுதான் இந்த கொலை என்றும், பாஜக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் குற்றவாளிகள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இக்கொலை சம்பவம் குறித்து பாஜக தலைவர் கௌஸ்தவ் பாக்சி கூறுகையில், “திட்டமிட்டே இந்த கொலையை அரங்கேற்றி உள்ளனர். சந்திரநாத்தின் காரை நீண்ட நேரம் பின்தொடர்ந்து வந்து தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இது மம்தா மற்றும் அபிஷேக் பானர்ஜியின் வேலை. குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணும்வரை ஓயமாட்டோம்” என்று கூறியுள்ளார்.
அதே நேரத்தில், சந்திரநாத்தின் கொலையை திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி கண்டிப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும்போதே கடந்த 3 நாட்களாக பாஜக ஆதரவாளர்கள் வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சந்திரநாத் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
மேலும் குற்றவாளிகளை விரைவில் கண்டுபிடித்து நீதியின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்றும், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டுமென்றும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.