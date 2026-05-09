மேற்கு வங்க கோட்டையை பிடித்த பாஜக; இன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் சுவேந்து அதிகாரி
தேர்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் பாஜக அரசு நிறைவேற்றும் என சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 9:40 AM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்ற நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். பதவியேற்பு விழாவானது இன்று காலை 11 மணிக்கு பிரிகேட் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் பாஜக 207 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும்பான்மை பலத்துடன் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆளுங்கட்சியாக இருந்த மம்தாவின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 80 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது.
அதுமட்டுமின்றி, பவானிப்பூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியையே பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரி வீழ்த்தினார். இந்நிலையில், இன்று மேற்கு வங்கத்தில் தனிப் பெரும்பான்மையுடன் பாஜக ஆட்சியமைக்கிறது.
பாஜக சார்பில் சுவேந்து அதிகாரி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், நேற்று (மே 8) நியூடவுனில் உள்ள பிஸ்வா பங்களா கன்வென்ஷன் சென்டரில் வைத்து பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமை தாங்கிய நிலையில், எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் ஒருமனதாக இணைந்து சுவேந்து அதிகாரியை சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, சுவேந்து அதிகாரி, மேற்கு வங்க ஆளுநர் ஆர்.என் ரவியை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார். ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், இன்று காலை 11 மணிக்கு பிரிகேட் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் வைத்து சுவேந்து அதிகாரியின் பதவியேற்பு விழா நடைபெறுகிறது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர். இவர்களுடன் பாஜக ஆளும் 20 மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களும் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
பாஜகவின் சட்டமன்ற தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுவேந்து அதிகாரிக்கு அமித் ஷா வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், “பாஜகவை தேர்ந்தெடுத்த அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மேற்கு வங்க மக்களுக்காக பிரதமர் மோடி அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது கட்சியில் உள்ள அனைவரின் பொறுப்பாகும்.
மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 5 தசாப்தங்களாக சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டிருக்கிறது. மோசமான வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதாரம் பலவீனமடைந்திருக்கிறது. ஆனால் இப்போது ஒரு புதிய அத்தியாயத்திற்குள் மேற்கு வங்கம் நுழைகிறது” என்றார்.
அமித் ஷாவை தொடர்ந்து பேசிய சுவேந்து அதிகாரி, அமித் ஷா உள்ளிட்ட தனது கட்சியினர் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், “மேற்கு வங்கத்திற்கு தேர்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் பாஜக அரசு நிறைவேற்றும். பணிகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்து முடிக்கப்படும்.
வங்கத்தில் நிலவி வந்த பதற்றமான சூழல் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. பிரதமர் மோடி கூறியதை போன்று ஒரு நம்பிக்கையான சகாப்தத்திற்குள் மாநிலம் நுழையவிருக்கிறது. ஆர்.ஜி. கர் நகர் மருத்துவமனை விவகாரம் முதல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் வரை நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வழக்குகளிலும் விரைவில் நீதி கிடைக்க ஆணையம் அமைக்கப்படும்.
மக்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படும்” என்று கூற, கூடியிருந்த அனைவரும் பலத்த கரகோஷங்களை எழுப்பினர்.
முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க, அமித்ஷா காலை 10.30 மணிக்கு ஹோட்டலில் இருந்து புறப்பட்டு, காலை 11 மணிக்குள் மைதானத்தை வந்தடைய உள்ளார். விழா முடிந்ததும் மதியம் 12.30 மணியளவில் புறப்பட்டு விமான நிலையம் செல்லவிருக்கிறார்.