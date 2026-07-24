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சத்தீஸ்கரில் அரங்கேறிய கொடுமை: பழங்குடியின சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை - ஊராட்சி துணை தலைவரின் கணவருக்கு வலைவீச்சு

காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ததை அறிந்தவுடன் தருண் ஜெய்ஸ்வால் தலைமறைவானார். சர்குஜா மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில், தலைமறைவாக உள்ள அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 5:57 PM IST

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சர்குஜா: சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சர்குஜா மாவட்டத்தில், 14 வயது பழங்குடியின சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவரின் கணவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

மேலும், புகார் அளிக்காமல் இருக்க பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு பணம் கொடுக்க முயன்றதும் விசாரணையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சர்குஜா மாவட்டம் அம்பிகாபூர் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட கிராமத்தை சேர்ந்த 7-ம் வகுப்பு படிக்கும் பழங்குடியின சிறுமி ஒருவர், பள்ளி முடிந்த பிறகு அதே கிராமத்தின் ஊராட்சி துணைத் தலைவரின் வீட்டிற்கு சமையல் மற்றும் வீட்டு வேலைகளுக்காக சென்று வந்துள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 20 அன்று வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தை பயன்படுத்தி கொண்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவரின் கணவரான தருண் ஜெய்ஸ்வால், சிறுமியை பலவந்தமாக அறைக்குள் இழுத்துச் சென்றுள்ளார். சிறுமி சத்தமிடாமல் இருக்க அவரது வாயில் துணியை திணித்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து யாரிடமாவது கூறினால் கொலை செய்து விடுவேன் என்றும் அவர் மிரட்டியதாக தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், அன்று இரவு அழுது கொண்டே வீடு திரும்பிய சிறுமி, தனக்கு நேர்ந்த கொடுமையை பெற்றோரிடம் கூறி கதறியுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்தினர் இது குறித்து கிராமத்தினரிடம் முறையிட தொடங்கினர். விவகாரம் பெரிதாவதை உணர்ந்த தருண் ஜெய்ஸ்வால், உடனடியாக சிறுமியின் வீட்டிற்கு சென்று, காவல்துறையில் புகார் அளிக்காமல் இருக்க பெருந்தொகையை கொடுக்க முன்வந்துள்ளார்.

மேலும், எதிர்காலத்தில் சிறுமியின் திருமணச் செலவு முழுவதையும் தானே ஏற்பதாகவும் கூறி, அவர்களின் வாயை மூட வைக்க ஆசை வார்த்தைகளை காட்டியுள்ளார்.

இருப்பினும், அந்தப் பழங்குடியின தந்தை அந்த பணத்தை வாங்க மறுத்து, தனது சமூக அமைப்பினரைத் திரட்டி அம்பிகாபூர் கோத்வாலி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ஆதரவாகவும், குற்றவாளியை உடனடியாகக் கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் கிராமத்தினர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பெரும் பதற்றம் நிலவியது.

சிறுமியின் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் தருண் ஜெய்ஸ்வால் மீது போக்சோ சட்டம் மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ததை அறிந்தவுடன் தருண் ஜெய்ஸ்வால் தலைமறைவானார். சர்குஜா மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில், தலைமறைவாக உள்ள அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SURGUJA MINOR RAPE CASE
SURGUJA CRIME
AMBIKAPUR
SURGUJA MINOR RAPE

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