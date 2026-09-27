பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்கை தொடரும் - பிரதமர் மோடி உறுதி
இந்தியாவுக்கு எதிரான எந்த பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளையும் முளையிலேயே இந்தியா கிள்ளி எறியும் என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார்.
Published : September 27, 2026 at 8:23 PM IST
புதுடெல்லி: பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்கை உறுதியாக தொடரும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை வானொலி மூலம் 'மன் கி பாத்' நிகழ்ச்சி மூலம் மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில் இன்று பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "இந்தியா பல ஆண்டுகளாக தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக போராடி வருகிறது. அமைதியான, ஆக்கப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தைகளையும் கடந்த காலங்களில் மேற்கொண்டது. ஆனால் தீவிரவாதத்தை ஆதரிப்பவர்கள் இந்தியாவின் நடவடிக்கைக்கு எப்போதும் எதிராகவே இருந்து வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் உரிய பதிலடியை கொடுத்து வந்துள்ளோம்.
குறிப்பாக காஷ்மீரில் உரி பகுதியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானில் உள்ள தீவிரவாத முகாம்கள் மீது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டோம். இந்திய எல்லையை கடந்து சென்று பயங்கரவாதிகளின் மறைவிடங்கள் மீது நமது வீரர்கள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள்.
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நமது இந்திய விமானப்படை வீரர்களின் துணிச்சலான நடவடிக்கைகள் உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியது. இந்தியாவின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கை கொள்கைக்கு ஒரு புதிய முன்னுதாரணத்தை இந்த தாக்குதல் மூலம் உலகுக்கு நாம் பறைசாற்றியுள்ளோம். பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இந்தியா பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மையை எப்போதும் கடைப்பிடித்துள்ளோம், அது எப்போதும் தொடரும். இந்தியாவுக்கு எதிரான எந்த பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளையும் முளையிலேயே இந்தியா கிள்ளி எறியும். அதை உறுதியாகவே உங்களிடம் தெரிவித்துக்கொள்ள விருபுகிறேன்" என்றார்.
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தொடர்பாக பேசிய அவர், "போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக இந்தியாவின் இளைஞர்கள் ஒன்றிணைநந்து வருகிறார்கள். 'நாஷா முக்த் யுவா அபியான்' (போதைப் பொருள்கள் இல்லாத இளைஞர் இயக்கம்) மூலம் இளைஞர்கள் ஆக்கப்பூர்வமான பிரச்சாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள். போதை ஒழிப்பில் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கு முக்கிய பொறுப்பு உண்டு. அந்த கடமையில் இருந்து யாரும் விலகிக்கொள்ள நினைக்க கூடாது" என்றார்.
தொடர்ந்து முருங்கையின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேசிய அவர், "சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் 'ஹர் கர் முங்கா' என்ற பரப்புரையின் மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் தங்களின் அன்றாட உணவில் முருகங்கையை சேர்ப்பதை ஊக்குவித்து வருகிரார்கள்.
கிராமப்புற மேம்பாடு மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாரம்பரிய முருங்கை சாகுபடி மூலம் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். முறுங்கை சாகுபடி மூலம் கிராமப்புறங்களின் பெண் தொழில் முனைவோர் மற்றும் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு புதிய வாழ்வாதாரமும், பொருளாதார முன்னேற்றமும் கிடைக்கும்" எனவும் குறிப்பிட்டார்.