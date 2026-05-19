தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த தவறினால் கடும் நடவடிக்கை - மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் கடந்த ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை மட்டும் 2 லட்சத்து 63 ஆயிரம் பேர் நாய்கடிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 1:27 PM IST

டெல்லி: மாநில அரசுகள் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த தவறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தெருநாய்கள் கடிகள் மற்றும் அதன் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தாமாக முன் வந்து வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மாநில அரசுகளுக்கு பல்வேறு முக்கிய உத்தரவுகளை வழங்கியது.

இந்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து தமிழக அரசு தரப்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், அந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று (மே 19) நடைபெற்றது. வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.

அதாவது, ‘தெருநாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மாநில அரசு தவறிவிட்டது. தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த தவறியதால் குழந்தைகள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுவதுடன், தினமும் நாய்களால் கடிபடுகின்றனர்’ என வேதனை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், ‘கடந்த ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை தமிழகத்தில் 2 லட்சத்து 63 ஆயிரம் பேர் நாய்க்கடிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில், 17 பேர் ரேபிஸ் நோய் தாக்கத்தால் உயிரிழந்துள்ளனர். பரபரப்பன விமான நிலையங்களிலும் கூட தெருநாய் கடிகள் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் கூட நாய் கடிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஏற்கனவே தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் மற்றும் நவம்பர் மாதம் உத்தரவிட்டும், மாநில அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இனியும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தவறினால் நகராட்சிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இந்திய அரசியலமைப்பின்படி, மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வதில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ள முடியாது. அதனால், ஏற்கனவே நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதன்படி உடனடியாக மநில அரசுகள் இனப்பெருக்க கட்டுப்பட்டு மையத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட வளாகங்களில் இருந்து தெருநாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவையும் மாநில அரசு அமல்படுத்த வேண்டும். விலங்குகள் நலவாரிய விதிகளை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். வெறிபிடித்த நாய்களை கருணை கொலை செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அமல்படுத்தியதை மாநில உயர் நீதிமன்றங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். பல இடங்களில் நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகளை இணைத்து விசாரணை செய்து, அந்த வழக்கை உயர் நீதிமன்றம் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். அதுகுறித்து தலைமைச் செயலாளர் தொடர்ந்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என உத்தரவிட்ட உச்ச நீதிமன்றம் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது.

