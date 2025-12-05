திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றது உச்ச நீதிமன்றம்
திருப்பரங்குமன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு நாடகமாட நினைப்பதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் எதிர்தரப்பு வழக்கறிஞர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : December 5, 2025 at 2:30 PM IST
டெல்லி: திருப்பரங்குன்றம் விவகமலை மீது தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அடுத்த இரு தினங்களில் இந்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் எனத் தெரிகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள சுப்பிரமணிய சாமி கோயிலில்தான் வழக்கமாக கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும். ஆனால், இந்த முறை மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதிக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், தீபத்தூணுக்கு அருகே தர்கா அமைந்துள்ளதால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் எனக் கூறி மாநில அரசு இதற்கு அனுமதி மறுத்தது.
மதுரையில் இது பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், தமிழக அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனை விசாரித்த நீதிபதி, சிஐஎஸ்எப் வீரர்கள் உதவியுடன் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது. ஆனால், அதனை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது. இதனால் மீண்டும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை நேற்று மாலை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், நேற்றைய தினமே மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும், உத்தரவை நிறைவேற்றியதற்கான அறிக்கையை உடனடியாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் தனது உத்தரவில் நீதிபதி கூறியிருந்தார்.
இதையடுத்து, திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற இந்து அமைப்பினர் பெருமளவில் அங்கு திரண்டனர். ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக கூறி அவர்களை போலீசார் தடுத்தனர். இதனால் இரு தரப்புக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், எச். ராஜா உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மனு தொடர்பான விவரங்களை, இன்று காலை தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதி ஜாய் மால்யா பாக்ச்சி அடங்கிய அமர்விடம் தமிழக அரசின் வழக்கறிஞர் எடுத்துரைத்தார். மேலும், இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர், "இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்கக் கூடாது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துவிட்டோம் என உயர் நீதிமன்றத்திடம் கூறுவதற்காகவே இந்த நடவடிக்கையை தமிழக அரசு எடுத்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு நாடகமாட நினைக்கிறது" எனக் கூறினார்.
இதையடுத்து, தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், இதனை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்தனர்.