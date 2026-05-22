ETV Bharat / bharat

சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கையை எதிர்த்து வழக்கு - உச்ச நீதிமன்றத்தில் அடுத்த வாரம் விசாரணை

சிபிஎஸ்இ புதிய விதிமுறைகளின்படி, மாணவர்கள் 3 மொழிகளைக் கற்க வேண்டும். அதில் 2 மொழிகள் கட்டாயம் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 2:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கு அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு வருகிறது.

மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் (சிபிஎஸ்இ), தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் அடிப்படையில் சமீபத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக மும்மொழி கொள்கைக்கு தமிழ்நாடு உட்பட சில மாநிலங்களில் எதிர்ப்பு இருக்கும் நிலையில், அண்மையில் 6-ம் வகுப்பு முதல் மும்மொழி கொள்கை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களும் மும்மொழி கற்பது கட்டாயம் என்றும், இந்த நடைமுறை வரும் ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த கொள்கையின் படி, மாணவர்கள் 3 மொழிகளைக் கற்க வேண்டும். அதில் 2 மொழிகள் கட்டாயம் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும், ஒரு மொழி வெளிநாட்டு மொழியாக இருக்கலாம். ஆங்கிலம் வெளிநாட்டு மொழியாகக் கருதப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பான சுற்றறிக்கை தேசிய அளவில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டது. அதில் பள்ளிகள் அவர்களின் மொழி தேவைக்கும், ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கைக்கும் ஏற்றவாறு மொழிகளைத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்றும், அதற்கான பாடப்புத்தகங்கள் வரும் வரை 6-ம் வகுப்பிற்கான பாடப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மிக முக்கியமாக 10-ம் வகுப்பில் மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், மாணவர்கள் தேர்வு செய்யும் மூன்றாம் மொழிக்குப் பொதுத்தேர்வு கிடையாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், மூன்றாம் மொழிக்கான மதிப்பீடு பள்ளிகள் அளவிலேயே நடத்தப்பட்டு, மதிப்பெண்கள் அளிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 9, 10-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கட்டாயம்

இந்த அறிவிப்பு பள்ளி மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக மும்மொழி கொள்கையை ஏற்காத தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் சுமையாக அமையும் எனக் கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பிற்கு சிபிஎஸ்இ அறிமுகப்படுத்தும் மும்மொழி கொள்கையை எதிர்த்து மாணவர்கள், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சார்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்கக் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி மற்றும் விபுல் எம் பஞ்சோலி ஆகியோர்களின் அமர்வு அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

CBSE THREE LANGUAGE POLICY
SUPREME COURT
மும்மொழி உச்சநீதிமன்ற வழக்கு
சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கை
CBSE THREE LANGUAGE POLICY SC CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.