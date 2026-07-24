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மாணவர்கள் மீதான போலீசாரின் தாக்குதலுக்கு எதிரான மனு: உச்ச நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்பு

கடந்த 20ஆம் தேதி மாணவர்கள் நடத்திய பேரணியை கலைக்கும் நோக்கில் டெல்லி காவல்துறையினரும், துணை ராணுவப்படையினரும் மாணவர்கள் மீது கொடூர தாக்குதலை முன்னெடுத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 5:42 PM IST

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புதுடெல்லி: நீட் முறைகேடுகளை கண்டித்து டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது காவல்துறை மேற்கொண்ட அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுள்ளது.

இந்த மனுவானது, உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இன்று பரிசீலனைக்காக வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், "மாணவர்கள் மீது டெல்லி போலீசாரின் அடக்குமுறை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இது மிக தீவிரமான பிரச்சனை. மாணவர்கள் பலர் போலீசாரின் தடியடியால் தினந்தோறும் காயமடைந்து வருகின்றனர். இந்த விஷயத்தை நாம் அவசரமாக அணுக வேண்டும். போலீசாருக்கும், மாணவர்களுக்கும் இடையே நாம் (நீதிமன்றம்) இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது" எனத் தெரிவித்தார்.

இதனை கேட்ட தலைமை நீதிபதி அமர்வு, இந்த மனுவை வரும் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 27) விசாரணைக்கு எடுப்பதாக தெரிவித்தது.

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முன்னதாக, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் காட்டமாக சில கருத்துகளை தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், "டெல்லியில் மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைக்கு எதிரான மனுவை, நான் விசாரிக்க மறுத்ததாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு பொய்யான மற்றும் ஆதாரமற்ற செய்தி பரவி வருகிறது. இதற்கு முன்பாக இப்படி எந்தவொரு மனுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை" என நீதிபதி சூர்யகாந்த் விளக்கம் அளித்தார்.

பின்னணி

நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்து கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) சார்பில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் கடந்த ஒரு மாதக்காலமாக போராட்டம் நடைபெற்றது. நீட் வினாத்தாள் கசிவால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதற்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

எனினும், அவர்களின் கோரிக்கைக்கு மத்திய அரசு செவிசாய்க்கவில்லை. இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 20-ஆம் தேதி சிஜேபி அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களும் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர். போலீசார் அமைத்திருந்த தடுப்புகளையும் அவர்கள் தாண்டி சென்றனர்.

இதையடுத்து, டெல்லி காவல்துறையினரும், துணை ராணுவப்படையினரும் அவர்கள் மீது கடுமையான தடியடி நடத்தினர். மேலும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளையும் வீசினர். இந்த தடியடியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

போலீசாரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரியும் தமிழகம், கேரளா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டம் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

DELHI STUDENTS PROTEST
NEET EXAM
உச்ச நீதிமன்றம்
டெல்லி போலீஸ் தடியடி
STUDENT PROTEST SUPREME COURT

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