ஆரவல்லி மலைத் தொடர்; மறுவரையறை குறித்த தீர்ப்பை நிறுத்தி வைத்தது உச்ச நீதிமன்றம்

ஆரவல்லி மலைத்தொடர் குறித்த மறுவரையறையை ஆராய்ந்து அதிலுள்ள பிரச்சனைகளை காண புதிய நிபுணர் குழுவை அமைக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

ஜெய்ப்பூரில் 'ஆரவல்லி மலையை காப்போம்' போராட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்
ஜெய்ப்பூரில் 'ஆரவல்லி மலையை காப்போம்' போராட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் (PTI)
December 29, 2025

புதுடெல்லி: ஆரவல்லி மலைத் தொடர் மறுவரையறை குறித்த வழக்கில் முந்தைய தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று நிறுத்தி வைத்தது.

ஆரவல்லி மலைத் தொடர் ராஜஸ்தான், குஜராத், டெல்லி மற்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் பரவியுள்ளது. சுமார் 670 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள இந்த மலைத்தொடர் டெல்லிக்கு அருகே தொடங்கி, ராஜஸ்தான், ஹரியானா வழியாகச் சென்று குஜராத்தில் முடிகிறது. ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் மிக உயரமான இடம் 1,722 மீட்டர் கொண்டது. 2 பில்லியன் ஆண்டுகளை கடந்து பரந்து விரிந்து காணப்படும் இந்த மலைத் தொடர் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு சுற்றுசூழல் சார்ந்த பல நன்மைகளை தருகிறது.

இந்நிலையில், ஆரவல்லி மலைத்தொடர் குறித்த மறுவரையறையை மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது. அதன்படி, ''நிலப்பரப்பிலிருந்து 100 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள மலைகளை மட்டுமே ஆரவல்லி மலை என அங்கீகரிக்க முடியும்'' என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த நவம்பர் 20 ஆம் தேதி இந்த வழக்கு வந்த போது, ஆரவல்லி மலை குறித்த மத்திய அரசின் அளவுகோலை நீதிபதிகள் ஏற்றுக் கொண்டனர்.

ஆனால், இதற்கு சுற்றுசூழல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் கடுமையான எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது. மத்திய அரசின் இந்த வரையறை ஆரவல்லி மலைத் தொடரில் சுரங்க, கட்டுமான பணிகளுக்கு வழி வகுக்கும் என்றும் அவர்கள் கவலை தெரிவித்தனர்.

இதனை அடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து இந்த விவகாரத்தை விசாரணைக்கு எடுத்தது. அதன்படி, இன்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜே.கே. மகேஸ்வரி, ஏ.ஜி. மாசி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. அப்போது, ஆரவல்லி மலைத்தொடர் குறித்த மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் வரையறையை ஏற்றுக் கொண்டு நவம்பர் 20 ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை நீதிபதிகள் நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.

அத்துடன், இதிலுள்ள தெளிவின்மையை ஆராய நிபுணர் குழு தேவை என்றும் இந்த வரையறை சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளை ஏற்படுத்துமா? என்பது ஆராயப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர்.

மேலும், ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்த வரையறையை ஆராய்ந்து அதிலுள்ள பிரச்சனைகளை காண புதிய நிபுணர் குழுவை அமைக்கவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அத்துடன் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு மற்றும் ராஜஸ்தான், குஜராத், டெல்லி மற்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் குறிப்பிட்டனர்.

