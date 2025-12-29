ETV Bharat / bharat

'உன்னாவ் பாலியல் வழக்கு' - செங்கர் ஆயுள் தண்டனை நிறுத்தி வைப்புக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை

செங்கர் வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்று விசாரணை நீதிமன்றம் கூறியதை கருத்தில் கொள்ளாமல் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது என்று சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் செங்கர் (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 5:25 PM IST

புதுடெல்லி: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் செங்கருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்த உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், உன்னாவ் மாவட்டத்தை சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியை கடத்தி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பாஜக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ குல்தீப் சிங் செங்கருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கடந்த 2019-ம் ஆண்டு டிசம்பா் 23 ஆம் தேதி செங்கர் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், சுப்ரமணியம் பிரசாத் மற்றும் ஹரிஷ் வைத்தியநாதன் சங்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, விசாரணை நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட செங்காரின் ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்தது.

மேலும் செங்கர் ஏற்கனவே 7 ஆண்டுகள் 5 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்து விட்டதாக கூறி, ரூ.15 லட்சம் உத்தரவாதத்துடன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது. மேலும், பாதிக்கப்பட்டவரின் வீட்டின் 5 கி.மீ சுற்றளவுக்குள் செங்கர் வரக்கூடாது என்றும், அவரையோ அல்லது அவரது தாயாரையோ அச்சுறுத்தக்கூடாது என்றும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ மனு தாக்கல் செய்தது. அந்த மனுவில் ''உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு சட்டத்திற்கு எதிரானது. செங்கரை ஜாமீனில் விடுதலை செய்வது பாதிக்கப்பட்ட பெண் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை ஆபத்தில் ஆழ்த்தும். அதே போல் செங்கர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்று விசாரணை நீதிமன்றம் கூறியதை கருத்தில் கொள்ளாமல் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது" என்று சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் "செங்கரின் கடுமையான குற்றப் பின்னணி மற்றும் அவர் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றத்தில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், அவருக்கு ஜாமீன் அல்லது தண்டனையை நிறுத்து உயர் நீதிமன்றம் தவறு செய்துள்ளது. எனவே உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்'' என்றும் வாதிடப்பட்டது.

இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜே.கே.மகேஸ்வரி மற்றும் அகஸ்டின் ஜார்ஜ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று விசாரித்தது. பின்னர் நீதிபதிகள், டிசம்பர் 23 ஆம் தேதியிட்ட டெல்லி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர்.

