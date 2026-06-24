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152 உயர்சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளை ஒப்படைக்கும் விவகாரம்: தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

"ஒரு திறமை வாய்ந்த அரசு மருத்துவரால், தனியார் மருத்துவரை விட சிறப்பான மக்கள் சேவையை ஆற்ற முடியும்" என கருத்து தெரிவித்தனர்.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 8:46 PM IST

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புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள உயர்சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான 152 இடங்களை, அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குவதற்கு எதிரான வழக்கில் தமிழக அரசும், மத்திய அரசும் பதிலளிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 38 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த கல்லூரிகளில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி என அழைக்கப்படும் 'உயர் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இடங்கள் உள்ளன.

இந்த படிப்புகளை நிறைவு செய்த மருத்துவர்கள்தான், 'சிறப்பு மருத்துவர்கள்' என்ற அந்தஸ்தை பெறுவார்கள். இவ்வாறு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்த படிப்பை முடித்தவர்கள், தமிழகத்தில் சிறப்பு மருத்துவர்களாக பணியாற்றும் வாய்ப்பு அதிகம்.

இதனிடையே, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு இந்த சூப்பர் ஸ்பெஷலாட்டி மருத்துவ இடங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கலந்தாய்வின் முடிவில், 152 இடங்கள் காலியாக இருந்தன.

இந்த இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது. இதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவானது, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வி. நாகரத்னா, ஜோய்மால்யா அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

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அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இரண்டாம் கட்ட கவுன்சிலிங் நிறைவடையும் வரை, இந்த 152 சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்புகளுக்கான இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குவதற்கு தடைவிதிக்க வேண்டும்" என கோரப்பட்டிருந்தது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "ஒரு திறமை வாய்ந்த அரசு மருத்துவரால், தனியார் மருத்துவரை விட சிறப்பான மக்கள் சேவையை ஆற்ற முடியும்" என கருத்து தெரிவித்தனர்.

மேலும், இந்த மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புமாறு உத்தரவிட்டனர்.

முன்னதாக, இந்த 152 உயர்சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இடங்கள், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு செல்வதை உடனடியாக தடுக்குமாறு முதலமைச்சரை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி இருந்தார்.

மேலும், இந்த இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிடுவற்கு தமிழக அரசின் அலட்சியமே காரணம் எனவும் அவர் குற்றம்சாட்டியிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

அகில இந்திய ஒதுக்கீடு
152 மருத்து இடங்கள்
SUPREME COURT
152 SUPER SPECIALTY SEATS

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