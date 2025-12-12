ETV Bharat / bharat

'சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏதோ தவறு' - கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டதையும், எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு தடை விதித்த உத்தரவையும் மாற்ற நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர்.

உச்ச நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: கரூர் கூட்டநெரிசல் வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏதோ தவறு நடக்கிறது என்ற கருத்தை நீதிபதிகள் பதிவு செய்தனர்.

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக அரசு அமைத்த ஒரு நபர் ஆணையத்துக்கும், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அமைத்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி) விசாரணைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

அத்துடன், இந்த விவகாரம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் இதனை விசாரித்து வருகின்றனர்.

இந்த சூழலில், தமிழக அரசு கடந்த வாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு பிரமாணப் பத்திரத்தை தாக்கல் செய்தது. அதில், "கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக மாநில அரசு தனது வாதத்தை எடுத்து வைக்கும் முன்பே, சிபிஐ விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது, சட்டவிதிகளுக்கு புறம்பானது.

மனுதாரரான தவெகவும், சிபிஐ விசாரணையை கேட்கவில்லை. அதே போல, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அமைத்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் (எஸ்ஐடி) விசாரணையையும் எதிர்க்கவில்லை. எனவே, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றிய உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு விதித்த தடையானது, கூட்டாட்சி தத்துவத்தையே கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறது. எனவே, எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு விதித்த தடையை நீக்க வேண்டும்" என தமிழக அரசு கோரியிருந்தது.

இந்த பிரமாணப் பத்திரத்தை, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.கே. மகேஸ்வரி, விஜய் பிஷ்னோய் அடங்கிய அமர்வு இன்று பரிசீலித்தது. அப்போது, கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டதையும், எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு தடை விதித்த உத்தரவையும் மாற்றியமைக்க நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர்.

உயர் நீதிமன்றம் மீதும் அதிருப்தி

இது ஒருபுறம் இருக்க, கரூர் கூட்டநெரிசல் விவகாரத்தை கையாண்ட விதம் குறித்த அறிக்கையை, உச்ச நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாக்கல் செய்தது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில் இந்த அறிக்கையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

இந்த அறிக்கையை ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து காட்டமான கருத்தை பதிவு செய்தனர்.

இது தொடர்பாக நீதிபதிகள் கூறுகையில், "கரூர் கூட்டநெரிசல் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மேற்கொண்ட விசாரணை முறைகளில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது. உயர் நீதிமன்றத்தில் இப்படி நடப்பது சரியல்ல" என தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக, கடந்த அக்போடர் மாதம் இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருந்தது. அதாவது, இந்த சம்பவம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் விசாரணை வரம்பின் கீழ் வரும் போது, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தலையிடுவது ஏன்?" என கேள்வியெழுப்பி இருந்தது.

அதே போல, "தமிழகத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகளை மட்டுமே கொண்டு, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்தது எப்படி?" எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வியெழுப்பி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SUPREME COURT
உச்சநீதிமன்றம்
தவெக விஜய்
கரூக் கூட்டநெரிசல்
KARUR STAMPEDE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.