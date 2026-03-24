ETV Bharat / bharat

கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறிய பின் பட்டியலின சலுகை கோர முடியாது - உச்ச நீதிமன்றம்

இந்து, பௌத்தம் மற்றும் சீக்கிய மதங்களை சாராத எவரும் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவராக கருதப்பட மாட்டார் என்று நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர்.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 5:56 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறினால், பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான அந்தஸ்தை கோர முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும், பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை பயன்படுத்தவும் முடியாது என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பான வழக்கில், ஆந்திர பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே பிறப்பித்த உத்தரவையும், உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.

ஆந்திர பிரதேசத்தில் மாதிகா சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவர், கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவி, பாதிரியாராக சேவை செய்து வருகிறார். இவர், தன்னை ஒருவர் தாக்கியதாக கூறி அவர் மீது எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் கொடுத்திருந்தார். அதன் அடிப்படையில் அவர் மீது எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த அந்த நபர், ஆந்திர மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆந்திர உயர் நீதிமன்றம், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தீர்ப்பளித்தது. அப்போது, பாதிரியார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எஸ்.சி., எஸ்.டி, வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்று கூறி அந்த வழக்கை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தது.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, பாதிரியார், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு இன்று தீர்ப்பளித்தது. அப்போது, "ஒருவர் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறினால் பட்டியல் சமூக அந்தஸ்தை இழப்பார் என ஆந்திர பிரதேச உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு சரியே" என்று தீர்ப்பளித்தது.

அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் மேலும் கூறுகையில், "மனுதாரர், பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாதிரியாராக சேவை செய்து வருகிறார். கிராமங்களில் உள்ள வீடுகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரார்த்தனை கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். அவர், தன் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நேரத்திலும், ஒரு வீட்டில் பிரார்த்தனை கூட்டம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார். சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் அவர் கிறிஸ்தவராகவே இருந்துள்ளார்.

கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறிய ஒருவர் பட்டியலின அந்தஸ்தை கோரவோ அல்லது பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கவோ கோர முடியாது. அதாவது ஒருவர் கிறிஸ்தவராக மதம் மாறிவிட்டால், அவர் பட்டியலினத்தவராக இருக்க முடியாது. இதை தான் அரசியலமைப்பு சட்டம் கூறுகிறது.

இந்திய அரசியலமைப்பு (பட்டியல் இனம்) ஆணை 1950 பிரிவு 3-ன் படி இந்து, சீக்கியம் மற்றும் பௌத்தத்தை தவிர பிற மதங்களுக்கு மாறினால் பட்டியலின அந்தஸ்தை இழக்க வழிவகை செய்கிறது. ஒரு தனிநபர் பிரிவு 3-ல் குறிப்பிட்ட மதங்களை தவிர பிற மதங்களுக்கு மாறிய பின் பட்டியலினத்தவர் என ஒரு போதும் உரிமை கோர முடியாது" என்று தீர்ப்பளித்தனர்.

TAGGED:

SC ON CONVERSION
LOSS OF SC STATUS
உச்சநீதிமன்றம்
எஸ்சி எஸ்டி அந்தஸ்து
CONVERSION LOSS SC STATUS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.