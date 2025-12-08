செந்தில் பாலாஜி நேரில் வருவதால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கப் போகிறது? அமலாக்கத் துறைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி
"உங்கள் (அமலாக்கத்துறை) அதிகாரியையாவது இந்த தண்டனையில் இருந்து காப்பாற்றுங்கள். வாரம் இருமுறை செந்தில் பாலாஜியின் வருகைக்காக அவர் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது" என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : December 8, 2025 at 6:10 PM IST
புதுடெல்லி: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஜாமின் நிபந்தனைகளை தளர்த்தக் கோரும் மனுவை இன்று விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், அமலாக்கத் துறையிடம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. குறிப்பாக, செந்தில் பாலாஜி வாரம் இருமுறை நேரில் வருவதால் உங்களுக்கு (அமலாக்கத்துறை) என்ன கிடைத்துவிடப் போகிறது? என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.
போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக, செந்தில் பாலாஜியை அமலாக்கத் துறையினர் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் சிறைவாசத்துக்கு பிறகு செந்தில் பாலாஜி நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
ஜாமீன் நிபந்தனையின்படி, சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் வாரந்தோறும் திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவர் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், இந்த ஜாமீன் நிபந்தனையை தளர்த்தக் கோரி செந்தில் பாலாஜி சார்பில் அண்மையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதி ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் செந்தில் பாலாஜி எதற்காக வாரம் இருமுறை ஆஜராக வேண்டும்?" என கேள்வியெழுப்பினர். மேலும், "கடந்த ஒன்றரை வருடமாக உங்கள் அலுவலகத்தில் ஒரு நபர் வாரந்தோறும் இருமுறை ஆஜராகி வருகிறார். அதில் அவர் தவறியிருக்கிறாரா?" என நீதிபதிகள் கேட்டனர்.
அதற்கு செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், "ஒருமுறை கூட தவறாமல் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகி வருகிறார்" என பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதி பாக்சி, "குறைந்தபட்சம், உங்கள் (அமலாக்கத்துறை) அதிகாரியையாவது இந்த தண்டனையில் இருந்து காப்பாற்றுங்கள். வாரந்தோறும் திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் செந்தில் பாலாஜியின் வருகைக்காக அவர் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. எதற்காக அவர் வாரம் இருமுறை ஆஜராக வேண்டும்?" என கேள்வியெழுப்பினார்.
அதற்கு அமலாக்கத் துறை தரப்பு வழக்கறிஞர், "ஜாமீன் நிபந்தனைகளை நீதிமன்றம் வேண்டுமானால் மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், "அரசியல் தலையீடு, அச்சுறுத்தல், துன்புறுத்தல் என இதனை புரிந்து கொள்ளலாமா? ஒருவரை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை நேரில் ஆஜராக செய்வதை எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும்? என கடிந்து கொண்டனர்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அமலக்கத்துறை வழக்கறிஞர், புகார்தாரர்களை சமரசப்படுத்தும் முயற்சிகள் நடப்பதாகவும், இது என்ன நட்பு ரீதியான விளையாட்டா? என நீதிமன்றம் இந்த வழக்கு தொடர்பாக முன்பு தெரிவித்த கருத்துகளை சுட்டிக்காட்டினார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், "உங்களுக்கு இப்போதும் செந்தில் பாலாஜியின் வருகை தேவைப்படுகிறதா? மாதத்துக்கு ஒரு முறை அவர் ஆஜரானால் போதாதா?" எனக் கேள்வியெழுப்பினர். அப்போது குறுக்கிட்ட மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், "எதற்காக மாதம் ஒருமுறை அவர் ஆஜராக வேண்டும்? அமலாக்கத் துறை அழைத்தால் அவர் செல்வார்" என வாதிட்டார்.
இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு தேவைப்படும்போது செந்தில் பாலாஜி ஆஜராவார் என்றும், அப்படி அவர் ஆஜராக வேண்டுமானால், அவருக்கு முன்கூட்டியே நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும்" எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த புகார்தாரர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர், "புகார் அளித்தவர்களையும், சாட்சியங்களையும் குற்றவாளிகள் சமரசப்படுத்திய வரலாறு பல உண்டு" எனக் கூறினார்
அப்போது நீதிபதிகள், "இப்போது விசாரணை தொடங்கிவிட்டதா?" எனக் கேட்க, வழக்கறிஞர், "இல்லை" என பதிலளித்தார். "செந்தில் பாலாஜி நேரில் ஆஜராவதால் உங்களுக்கு என்ன கிடைத்து விடப் போகிறது? புகார்தாரர்கள் தினமும் ஆஜராகிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்களா?" என நீதிபதிகள் கேள்வியெழுப்பினர்.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதிலும் தளர்வு
இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராவது தொடர்பான நிபந்தனையையும் நீதிபதிகள் தளர்த்தினர். அதாவது, பண மோசடி வழக்கின் ஒவ்வொரு நாள் விசாரணைக்கும் செந்தில் பாலாஜி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்பது ஜாமீன் நிபந்தனையாக இருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது அதையும் தளர்த்திய நீதிபதிகள், "நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக ஏதேனும் சிரமம் இருந்ததால் அதனை மனுதாரர் செந்தில் பாலாஜி சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கலாம் என்றும், விதிகளுக்கு உட்பட்டு அதனை நீதிமன்றம் பரிசீலிக்கலாம் எனவும் தெரிவித்தனர்.