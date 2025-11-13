ETV Bharat / bharat

தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய தண்ணீரை வழங்க வேண்டும்; மேகதாது வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்!

மேகதாது அணைக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
Published : November 13, 2025 at 4:38 PM IST

புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் என்றும் காவிரி நீர் பகிர்வில் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை கர்நாடகா அரசு பின்பற்றத் தவறினால், நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு வழி வகுக்கும் என உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணையை கட்ட கர்நாடகா அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. மறுபுறம், மேகதாது அணைக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்கும் கர்நாடகாவின் முயற்சிக்கு தமிழ்நாடு அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இந்நிலையில், அணை கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கக் கோரி கர்நாடகா அரசும், திட்ட அறிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு அரசும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளை தொடர்ந்துள்ளன.

இந்த வழக்குகள் இன்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கவாய் தலைமையிலான அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இரு மாநிலங்கள் தரப்பில் இருந்தும் கடுமையான வாதங்கள் முன் வைக்கப்பட்டன.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், ''மேகதாது விவகாரத்தில் திட்ட அறிக்கையை தயாரிப்பதற்காக மத்திய நீர் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு வழக்கு தொடர்ந்திருப்பது முன் கூட்டியே நடந்துள்ளது'' என குறிப்பிட்டனர்.

மேலும், ''திட்ட அறிக்கை தொடர்பாக நிபுணர்களைக் கொண்ட காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவின் கருத்துக்கு பிறகு தான் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும். தமிழ்நாடு அரசின் மனுவுக்கு இப்போதே எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது. இதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுக்கள் இருக்கும் போது தமிழ்நாடு அரசின் இந்த விண்ணப்பம் முற்றிலும் தவறானது'' என குறிப்பிட்டனர்.

தொடர்ந்து காவிரி நீர் பகிர்வில் தமிழ்நாட்டின் அதிருப்தியை குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், ''நீர் பங்கீட்டை இதற்காக அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் அமைப்புகள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவின் வழிகாட்டுதலின்படி, தண்ணீரை விடுவிக்க வேண்டிய பொறுப்பு கர்நாடகாவுக்கு உள்ளது. காவிரி தொடர்பான எந்த குறைகள் இருந்தாலும் சம்மந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் ஆணையத்தின் முன் வைக்கலாம். அதிகாரிகள் விரைவாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை கர்நாடகா அரசு பின்பற்றத் தவறினால், அது நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு வழிவகுக்கும்'' என எச்சரித்தனர்.

இதையும் படிங்க: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்தின் புதிய சிசிடிவி காட்சி வெளியீடு!

மேகதாது அணை திட்ட அறிக்கை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கையை நிராகரித்த நீதிபதிகள், ''அணை கட்டுவது தொடர்பான திட்ட அறிக்கையை (DPR) மத்திய நீர் ஆணையம் (CWC) அங்கீகரித்தால், சட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இரு தரப்பிற்கும் சுதந்திரம் உள்ளது. அதே போல, மேகதாது அணை தொடர்பான முடிவுகளுக்கு முன் மாநிலங்களின் ஆட்சேபனைகளை கேட்க வேண்டும் என்றும் மேலாண்மை ஆணையம், காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவின் கருத்துகளை பரிசீலித்த பின்னரே இந்தத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்படும்'' என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

KARNATAKA VS TAMIL NADU
MEKEDATU RESERVOIR PROJECT
மேகதாது அணை
காவிரி நீர்
MEKEDATU DAM CASE

