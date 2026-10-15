இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறியவர்கள் இடஒதுக்கீடு கோர முடியாது - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய ஒருவருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 3:15 PM IST
புதுடெல்லி: இந்து மதத்தில் இருந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய ஒருவர், மதம் மாறுவதற்கு முன்பிருந்த சமூக அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கோர முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2015-இல், இந்து மதத்தில் இருந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய ஒருவர் தனது பெயரை சமீர் அகமது என மாற்றிக் கொண்டு, அரசிதழில் வெளியிட்டார். பின்னர், இட ஒதுக்கீடு பெறும் நோக்கில், இஸ்லாம் மதப் பிரிவுகளில் ஒன்றான "முஸ்லிம் லெப்பை" பிரிவில் சாதிச்சான்றிதழ் கேட்டு வட்டாட்சியரிடம் அவர் விண்ணப்பித்திருந்தார். அவருடைய விண்ணப்பத்தை வட்டாட்சியர் நிராகரித்ததால், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அவர் நாடினார்.
இதற்கிடையே, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய அரசாணையை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், இந்து மதத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட (பி.சி.), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட (எம்.பி.சி.), சீர்மரபினர் (டிஎன்சி), பட்டியலின (எஸ்.சி.) பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாமிற்கு மாறினால், அவர்களைப் 'பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள்' (BCM) எனக் கருதி சாதி சான்று வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சமீர் அகமது வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணையை ரத்து செய்து கடந்த ஜூன் மாதம் 25ஆம் தேதி ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. மேலும், "இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாறிய ஒருவர், "பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் முஸ்லிம்" பிரிவின் கீழ் இடஒதுக்கீட்டைக் கோர முடியாது" என்றும் தெளிவுபடுத்தியது.
இதையடுத்து, உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா, ஶ்ரீசந்திரசேகர் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பளித்தது.
நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா அளித்த தீர்ப்பில், இந்து மதத்தில் இருந்து ஒருவர், இந்து அல்லாத சமூகத்திற்கு மதம் மாறும்போது, மதம் மாறுவதற்கு முன்பு கொண்டிருந்த சமூகப் பின்தங்கிய நிலையை மட்டுமே அடிப்படையாக வைத்து, அரசியலமைப்பின் 16(4)-வது பிரிவின் கீழ் இட ஒதுக்கீடு கோர முடியாது என்று தெரிவித்தார்.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, இதில் தலையிட வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை என்றும் தெரிவித்தது. உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, மதம் மாறியவர்கள் தங்களின் முந்தைய சமூக பின்தங்கிய நிலையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கோர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.