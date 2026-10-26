தவெகவுக்கு தாவிய 6 அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்கு - உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
ஒருவர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அமைச்சராக பொறுப்பேற்பதோ அல்லது வேறு கட்சியில் சேர்வதோ அரசியல் நடைமுறையின் ஒருபகுதிதான் என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
Published : October 26, 2026 at 5:28 PM IST
புதுடெல்லி: தவெகவில் இணைந்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 6 பேரின் ராஜினாமாவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற தவெக அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், கொறடா உத்தரவை மீறி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா, இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து அவர்கள் 6 பேர் மீதும் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரி அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே தகுதி நீக்க மனு பரிசீலனையில் இருக்கும்போதே, அந்த எம்எல்ஏக்கள் 6 பேரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் ஏற்றதை தொடர்ந்து அந்த 6 தொகுதிகளும் காலியாக இருப்பதாக அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இதனிடையே, தகுதி நீக்க கோரிக்கை நிலுவையில் இருக்கும்போது, எந்த அடிப்படையில் எம்எல்ஏக்களின் ராஜிநாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றார்? என அதிமுக தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் தலைவர் ரவி ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்குகளை, தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு விசாரித்தது.
அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில், "இந்த வழக்கில் சபாநாயகர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், ராஜிநாமா செய்தவர்களிடம் சுயமாக பதவி விலகினார்களா? என விசாரணை நடத்தி திருப்தியடைந்த பின் ஏற்றுக் கொண்டதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், அர்த்தமுள்ள எந்த விசாரணையும் நடத்தப்படவில்லை. ராஜிநாமா கடிதங்களை அளித்த சில நிமிடங்களில், தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சரை சந்தித்து தவெகவில் இணைந்திருக்கின்றனர். ஆனால் இது சம்பந்தமாக சபாநாயகர் முழுமையான விசாரணை நடத்தாமல், ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்" என்று வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
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சபாநாயகர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ராஜிநாமா ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதால் மட்டுமே தகுதி நீக்க நடவடிக்கை நீர்த்து போய்விடாது. ராஜிநாமாவை ஏற்றது சட்டப்படி சரிதான். ஒரு எம்.எல்.ஏ. ராஜிநாமா செய்ய விரும்பினால், பதவியில் நீடிக்கும்படி நிர்பந்திக்க முடியாது. உறுப்பினர்களின் ராஜிநாமாவை ஏற்காவிட்டால் அது அரசியல் சாசன கடமையை செய்யத் தவறியதாகி விடும்" என்ற வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் கடந்த 13ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், "ராஜினாமாவை ஏற்ற சபாநாயகரின் முடிவில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. எம்ஏல்ஏக்களின் ராஜினாமா குறித்து நோட்டீஸ் அளித்து விளக்கம் பெறவேண்டிய அவசியம் சபாநாயகருக்கு இல்லை. எனவே ராஜினாமாவை ஏற்ற சபாநாயகரின் உத்தரவில் தலையிட முடியாது" என்று உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், ராஜினாமா செய்த எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க மனு மீது இரண்டு மாதத்தில் விசாரணை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தனர்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் சுதன் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ஒருவர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அமைச்சராக பொறுப்பேற்பதோ அல்லது வேறு கட்சியில் சேர்வதோ அரசியல் நடைமுறையின் ஒரு பகுதிதான் என்று குறிப்பிட்டனர்.
மேலும், எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா தொடர்பான அரசியலமைப்பு விவகாரங்களையும், குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பான காவல் துறை விசாரணையையும் தனித்தனியாக அணுக வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
இதனிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பு தெரிவித்த நிலையில், " முதல் தகவல் அறிக்கை தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறட்டும். சட்டம் தனது கடமையை செய்யும்" என நீதிபதி தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து ராஜினாமா செய்த 6 அதிமுக எம்ஏல்ஏக்களுக்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.